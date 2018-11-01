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Творческие истории

wnnd.exe

Однажды на улице был пасмурный, чуть ли не до дождя, осенний день, и я просиживал его дома за компьютером с кружкой тёплого чая и несколькими печеньками (те, кто едят при прочтении моей истории — приятного аппетита). Я смотрел разные видео в YouTube, что со временем мне начинало поднадоедать. Я съел всё печенье, лишь осталось немного чая в кружке, и я решил получить немного адреналина, почитать страшные истории. На улице к этому времени уже темнело, дома никого не было, так что делал я всё, что хотел.

Я зашёл на сайт с самыми страшными историями (думаю, вы знаете, о каком сайте идёт речь), и начал копаться в разделах в поисках страшненьких историй, да чтоб весь дрожал и осматривался по сторонам. И вот, я нашёл историю, которая меня заинтересовала, уселся поудобнее и начал читать. Но вдруг я обратил внимание на рекламу, которая вылазит сверху истории, вторая реклама была крайне странной, ничего подобного раньше я не замечал.
Эта реклама была без картинки, без информации, лишь заголовок "wnnd" и четыре ссылки снизу, которые просят что-то скачать.

wnnd.exe

Также под ссылками написано "скачать wnnd.exe", а значит это приложение. Меня это заинтересовало, ведь я как раз был в том настроении, чтобы посмотреть что-то странненькое, залезть туда, куда обычный или професcиональный юзер никогда бы не залез, зная, что это чёртов вирус. Я тоже знал, и имел ввиду это. Любопытство, как всегда, одерживает верх, и я нажимаю на эту рекламу.

Меня перекидывает на сайт, где меня тут же пугает скример Пазузу с криво закрашенными глазами (похоже, с помощью Paint), и с приглушенным криком, будто из трубы кричит. В верхнем левом углу ссылка "download wnnd.exe", но это приложение скачивается самостоятельно, не нажимая на ссылку.

wnnd.exe

Я попытался закрыть страницу, но он выдавал окно подтверждения, где вроде ничего и не написано, а кнопки спрятны вне экрана, лишь потом я додумался нажать на Enter. Чёртовы сайты-скримеры, удивительно, что этот работает до сих пор (уже нет). Итак, программа скачалась, и я взглянул на часы. На часах было 23:54. Я вздохнул и решил её запустить. На мониторе была темнота. Я был готов к тому, что на меня кто-то наорет, или что-нибудь ещё случится. Но сначала ничего не происходило, a я почему-то сидел и ожидал. И спустя минуту в моём системном блоке что-то запищало. Я впервые слышал эти звуки из системного блока, для меня это был шок. И экран на мониторе начал моргать то белым цветом, то чёрным. И тут по мне начала уже проходить дрожь, мне практически сразу стало страшно. Я наблюдал за этим, пока на кухне что-то не грохнуло. Тут-то я вообще чуть ли коньки не скинул, встав со стула, я медленно отправился на кухню.

В моём доме внезапно стало прохладно, хотя окна были закрыты везде. Я хотел крикнуть: "Тут кто-то есть?", но я не смог этого сделать, только лишь прокрался на кухню. Окно почему-то было открыто, и от ветра упала коробка от мультиварки, которую мы недавно купили. В моём кармане зажужжал телефон, я взял его и увидел, что мне звонит неизвестный номер, мне стало страшновато, а из моей комнаты до сих пор доносилось пищание компьютера. Я сначала не взял трубку, но после того как я положил телефон обратно в карман и уже хотел пойти обратно в комнату, телефон вновь зазвенел с входящим звонком. Я собрался с духом и взял трубку, ответив "Кто?" мне ответила мама:
— Привет, ты ещё не спишь? Время видел? Я вернусь крайне поздно, проблемы на работе.
— Я уже ложусь спать, у меня тоже проблемы, только с компьютером. Я починю его и — сразу же в кровать.
— Хорошо, давай недолго, чтобы когда я пришла, всё было выключено и ты спал.
— Хорошо, пока.

Странно, что мама позвонила с неизвестного номера, но я забыл её об этом спросить, нy да ладно. Я закрыл окно, поднял коробку. Немного задумавшись, я заметил, что компьютер не пищит. Но когда я пошёл обратно в комнату, я заметил, что дверь в мою комнату закрыта, хотя я её оставлял наполовину открытой. Тогда я не понимал, что за чертовщина здесь происходит, что за шутки-то такие? Когда я взялся за дверную ручку, я руку сначала даже отдёрнул, ибо она была невероятно холодна, не может этого быть... И тогда, с помощью носового платка из кармана я открыл комнату и увидел, что в моей комнате окно тоже стало открытым, и, похоже, из-за этого дверь и закрылась? Но почему дверная ручка была настолько ледяная? Это для меня осталось загадкой. Я закрыл окно и посмотрел на монитор. На экране вылезло маленькое окошко с уведомлением, что программа wnnd.exe не отвечала и была остановлена.

Я решил на этом закончить, закрыв всё и выключив компьютер. Ночью мне приснился кошмар. Я сидел за компьютером и переписывался в ВКонтакте, как вдруг кто-то стукнул по открытой двери в мою комнату, я обернулся, а на меня из-за двери выглядывала страшная рожа некой девушки, у который лицо было всё в крови, улыбка до ушей, глаза были по 5 рублей — настолько огромные, что никакой человек настолько раскрыть глаза не сможет, или у неё были реально огромные глаза, и даже казалось, что они светятся. Она прошептала: "wnnd wnnd wnnd wnnd wnnd", — и очень сильно закричала, прямо как скример из сайта, но не как из трубы, а ультразвуком. Я проснулся и вскочил с кровати. Пока я отдышался, я услышал свист включённого компьютера. Я подумал: "Но я же его выключал, в чём дело?", — подошёл к нему, но монитор был отключён, а системный блок шумел. Я включил монитор и увидел просто мой рабочий стол. Я подумал: "Странно, почему он решил включиться?", и сел на стул. Я посмотрел на часы, было 5:24 утра. Времени у меня было ограниченно, ибо в 6:00 у мамы зазвенит будильник, и она пойдет проверять, проснулся ли я. Я почесал лоб, но заметил следы помады — похоже, мама, вернувшись с работы, поцеловала меня, ну хорошо. Я оттёр помаду со лба и, посмотрев на монитор, заметил на рабочем столе папку "WNND". Я открыл папку и увидел следующие файлы:

wnnd.exe

Я подумал, что наверное лучше сейчас посмотреть эти файлы, чем ночью. Я нaдел наушники и решил по очереди смотреть файлы. Вначале я открыл текстовый документ, а там были одни и те же слова, скриншот этого оставляю:

wnnd.exe

Пролистав всё, я нашёл слова, которые были раскиданы по всему блокноту

wnnd.exe

wnnd.exe

wnnd.exe

wnnd.exe

wnnd.exe

Сложив слова, у меня получилось: WNND HE IS COMING TO YOU! Я, немного задумавшись, кто именно идёт к мне, решил просмотреть видео. Когда я его включил, я увидел запись с камеры МОЕЙ КОМНАТЫ(!), снятой как раз вчера, когда я уходил на кухню, проверять, что там упало, и камера, КОТОРУЮ Я НЕ СТАВИЛ(!), сняла причину открытия окна в моей комнате. То, что я там увидел, меня очень шокировало, и я уже хотел об этом рассказать маме, потому что я начал бояться за свою жизнь. Когда я ушёл на кухню, на мониторе появилась та самая страшная рожа из моего кошмара на весь экран, в этот момент на камере появились помехи, и за окном ПОЯВИЛАСЬ ТА САМАЯ РОЖА, она пролетела несколько раз мимо окнa, из-за чего оно загадочным образом открылось. Удивительно, что рожа не залетела в мою комнату, я бы умер на месте, если бы увидел её в моей комнате. Оказалось, у этой девушки нет тела, лишь одна голова, и она загадочно парила, она умела летать. Значит, она пролетела через окно и на кухне, открыв его и скинув коробку, заставилa меня выйти из комнаты, и сделалa тоже самое уже в моей комнате, но уже не залетая в неё. Такой получился устрашающий троллинг, вывел я для себя из этой видеозаписи.

Пока я смотрел видео, на часах было 5:59 утра. Оставалась минута до того, как мама проснётся. Я, уже повидав приложение, открыл фотографию, и то, что там увидел... ох, мне сложно об этом сейчас говорить, но на фотографии была изображена моя мама. И, судя по её виду, она была мертва. Когда я это увидел — я не поверил своим глазам. У меня полились слёзы, и я закричал. Oдновременно с моим криком на весь дом зазвенел будильник. Но мама его никак не выключала. Я сначала не хотел идти в мамину комнату, но потом все же решился.

Я шел по коридору к маминой комнате, из которой paздавался громкий звoнoк будильника и веяло холодом .

Продолжение следует.
Сегодня, 14:29 by ДагенхартПросмотров: 40Комментарии: 0
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Ключевые слова: Файлы скример кошмары компьютер реклама мама авторская история

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