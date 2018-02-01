Новые приключения бабушки. Часть вторая

astrelez Просмотров: 9 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:58 by

Вечером после ужина за бабушкой зашла Настя и они вдвоем пошли к председателю артели. Председатель встретил их неласково. Частью потому, что недолюбливал бабушку, которую считал недобитой контрой, которая примазалась к советской власти и закружила голову хорошему парню и товарищу Михаилу, а частью потому, что дальняя деляна была не готова, а райком требовал уже первых результатов. Однако бабушку холодный прием не смутил, она уже привыкла к тому, что на нее часто косились идейные товарищи ее мужа, а потому она сразу взяла быка за рога. Впрочем, это мало помогло делу. Председатель и слышать не хотел ни о каких чудовищах и всецело поддерживал теорию Насти о том, что все это дело рук недобитой контры. Единственное, что он пообещал, что завтра сам поедет в райцентр и затребует отряд ЧОН для того, чтобы выловить контру недобитую. На этом они и распрощались. Прощаясь с Настей у ее избы, бабушка посоветовала ей запереть дверь покрепче и без надобности затемно за порог не выходить, а ружье зарядить и держать всегда под рукой. Настя пообещала, но бабушка видела в ее глазах недоверие, тем паче, что председатель поддержал ее, Насти, мысль о том, что вся эта история дел рук противников Советский власти. Бабушка не стала переубеждать подругу, а, еще раз посоветовав быть поосторожнее, пошла домой. Когда до дома знакомых оставалось совсем немного, она снова почуяла его. Этот жуткий запах она не могла ни с чем перепутать. Затем она услышала, вернее сказать почувствовала, слабую дрожь земли. Бабушка перелезла через жерди забора близлежащего дома и спряталась в жидкой тени хлева. Вскоре она увидела тень этого существа. Чем бы оно ни было, оно явно имело потустороннюю сущность. Бабушка закрыла глаза, и задержала насколько могла дыхание, пока эта тварь двигалась мимо нее. Когда она снова осмелилась дышать и открыла глаза, то никого уже не было, эта тварь исчезла также внезапно, как и появилась. На полусогнутых ногах бабушка добралась до знакомых и сразу ушла спать, сославшись на усталость.Утром она первым делом пошла к председателю, чтобы рассказать ему о том, что видела ночью зверя и поделиться с ним своими догадками, но опоздала, председателя уже не было, со слов его жены, он встал спозаранок и, не позавтракав, запряг гнедого и подался в районный центр. Раздосадованная донельзя бабушка пошла к Насте. Настю она застала одевающейся, она собиралась на работу. Провожая ее, бабушка по дороге поделилась с Настей своими мыслями. Однако Настю было трудно переубедить. Она сказала лишь, что нужно дождаться возвращения председателя. Бабушка сказала, что у нее есть еще несколько дел, и на том рассталась с Настей. День пролетел в обычных хлопотах. Вечером бабушка пошла к председателю. Там она застала Настю, но самого председателя не было. По расчетам его жены он должен был бы уже давно приехать, никаких особых дел у него в райцентре не было. Немного посидев, подождав, бабушка с Настей ушли. Договорившись прежде, что, если завтра до обеда председатель не объявится, отправить нарочного в райцентр, чтобы узнать, куда он делся.Той ночью бабушке приснился сон. Она снова была у себя дома, не было революции и потрясений, все домашние были с ней, и даже ее жених Вениамин. Был жаркий летний день, и они с Веней сидели в тени летней кухни усадьбы ее отца. Веня был грустный. Она спросила у него, почему он такой грустный? Он ответил ей, что он боится за нее. На вопрос бабушки что, по его мнению, ей угрожает, Веня печально вздохнул и сказал, что не может сказать, он связан обетом молчания. Тогда бабушка взяла лист бумаги и написала на нем, чтобы Вениамин нарисовал от кого или от чего исходит угроза. Он несмело взял карандаш и стал что-то рисовать на листке бумаги. Пока он был занят делом, бабушка вдруг обратила внимание, что вокруг потемнело и оторвав взгляд от жениха, вдруг обнаружила, что ясный, знойный летний день, вдруг обернулся хмурым, темным из-за дождевых туч, осеним вечером. Повеяло холодом, бабушка обернулась, чтобы спросить у Вени что происходит и закричала от страха, увидев, перед собой разложившегося мертвеца, который протягивал ей лист бумаги и карандаш. Проснувшись, бабушка долго не могла уснуть, но постепенно сон изгладился из сознания, и она снова заснула. Однако утром, откинув одеяло, она услышала, как что-то зашуршало под ним, она просунула руку в изножье кровати и обнаружила там лист бумаги, на котором карандашом был нарисован погост. Настя сразу узнала погост, нарисованный на картинке. Это было местное кладбище.По просьбе бабушки Настя проводила ее на место последнего упокоения местных жителей. Даже при свете дня кладбище выглядело печально. В основной массе захоронения были старыми, свежими были лишь три могилы на самом краю кладбища. Согласно надписям на крестах, под первым, покоился изрядный старец Легентей, сын Охоная, под вторым молодая девушка, Ааныс, дочь Лекеса, ну а под третьим крестом покоилась раба Божия Дэбдэй, дочь Мэчила. По-прежнему в раздумьях, бабушка вернулась в село. У знакомых ее ждала жена председателя, которая со слезами в голосе стала жаловаться на то, что муж не вернулся и ее терзают плохие предчувствия. Успокоив женщину, бабушка отправила ее домой, а сама, оседлав лошадь, поехала к Насте. Настя, недолго поразмышляв, кого оставить вместо себя ответственной за работу, тоже оседала лошадь и присоединилась к бабушке. За разговорами о том, о сем, они скоро проделали почти половину пути, когда лошадь бабушки заржала и остановилась, не желая больше и шагу ступить в направлении райцентра. Лошадь Насти тоже вертела головой, хрипела и отказывалась слушать поводья, как не натягивала их Настя. Минут пять помучившись с лошадьми, бабушка с Настей привязали их к дереву, и дальше пошли пешком. Бабушка с заряженным ружьем шла впереди, а за ней шла Настя. Через минуту они наткнулись на женщину, которая сидела на поваленном бревне у дороги и курила большую трубку, распространяя вокруг себя крепкий, удушливый запах табака-самосада. Бабушка опустила ружье и поздоровалась с незнакомкой. Настя позади негромко ойкнула, однако старуха у дороги даже не шевельнулась, еще пуще раскуривая трубку. Ты чего? Шепотом спросила бабушка у Насти, которая заметно побледнела. Настя в ответ горячо зашептала, что это старуха у дороги, недавно умершая Дэбдэй. Бабушка, услышав это, только невозмутимо кивнула головой, и спросила у Насти как умерла старуха. Выяснилось, что она покончила с собой. И произошло это за день до того, как комсомольцы разорили арангас шамана. Бабушка нахмурилась и спросила почему же тогда ее тело покоится на освящённой земле кладбища, а не на пустыре. Настя в ответ негромко стала возмущаться бабушкиными устарелыми и буржуазными нравами. Напирая на то, что самоубийство не грех и каждый волен распоряжаться своей жизнью. Бабушка в ответ заявила, что тогда она, пожалуй, поедет домой, а Настю оставит саму разбираться с нечистой силой. Ответ сразу охладил пыл комсомолки и активистки, и она стала умолять бабушку не покидать ее. Старуха за все время перебранки между бабушкой и Настей даже не шелохнулась. Однако, когда бабушка обернулась чтобы спросить старуху как ее зовут, на месте покойницы остались только клубы дыма.Бабушка с Настей вернулись назад, перед тем как разъехаться по домам, она попросила Настю найти пару крепких, непугливых молодых людей, и ночью в полночь встретиться с ней у погоста. Ровно в полночь Настя и двое молодых парней из комсомольского актива подошли к кладбищу, где их уже ждала бабушка. Она раздала им кожаные мешочки с веревочками и жестами велела им их одеть на шею. Затем из кустов она вытащила кирки и лопаты. Раздала их парням и повела молодежь к могиле Дьэбдэй и показала жестами, что надо копать. Парни молча кивнули и споро заработали кирками, а бабушка с Настей лопатами. Через час с небольшим заступы натолкнулись на что-то деревянное и вскоре на свет Божий явилась деревянная колода с телом покойницы. Бабушка расстелили на земле большой кусок холста и вскрыв гроб, парни, ловко перевернув его переместили тело Дьэбдей на холст. Пустую домовину, парни вернули в могилу и быстро закидали ее землей. Пока они возились с землей, бабушка с помощью Насти завернула тело в холст и перевязала его верёвками, таким образом, чтобы веревки образовали крест. Когда ребята закончили с землей, бабушка взяла фонарь и быстро поспешила на край кладбища, который примыкал к пустырю. Там в заранее вырытую неглубокую могилу они опустили холщовый сверток и наспех закидали его землей. После этого они со всех ног пустились в сторону села, быстроты им добавляли зловещие звуки, которые доносились с пустыря за кладбищем. У околицы бабушка развела небольшой костер, в который бросила горсть сухой травы и велела каждому перешагнуть через него, а затем сняв со всех мешочки, бросила их в огонь и жестом велела всем разойтись по домам. На следующий день утром Настя ждала бабушку у околицы. Бабушка, которая уже закончила свои дела, собиралась ехать домой. Увидев Настю, она остановила лошадь. Настя спросилу у нее:– Ты уверена, Мария, что наши беды закончились и эта тварь больше не вернется?- Да, думаю, что она не вернется. Она искала душу Дьэбдэй, это был не Кыыл старого Кыыл Бастаха, это был Эльбют Ыт, гончий смерти, который забирает души тех, кто заканчивает жизнь самоубийством. Древние традиции потому и запрещали хоронить самоубийц на освященном месте, чтобы гончий мог забрать свою жертву. Ну а арангас Кыыл Бастаха, все-таки приберите, от греха подальше.Бабушка тронула поводья и лошадь неспешной рысью, затрусила домой…

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