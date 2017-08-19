Смерть председателя

Шарлотта Корде Просмотров: 350 Комментарии: 2 +8 Вчера, 22:38 by

Историю я записала по рассказам своего дедушки о его родном селе.Было это в голодные и тяжелые послевоенные годы.Жизнь в колхозе "Красный октябрь" была тягостной вдвойне. Мало того, что война и неурожай разорили его, так еще и председатель Никитин оказался жутким карьеристом. Пытаясь понравиться начальству, он старательно выжимал из колхоза все соки, ничуть не заботясь о том, что это приведет к будущему краху и разорению. Колхозники бранили председателя вполголоса, но в открытую выступить никто не смел: председатель в селе - сила, на его стороне вся государственная власть.В конце 1946 года в родное село вернулся фронтовик Гавриленко. Он служил в саперах, прошел всю войну невредимым. Получил множество наград... А уже после войны, когда они разминировали один город, с ним случилось несчастье: нашел одну мину, обезвредил ее, и тут оказалось, что рядом была вторая... Взрыв превратил его в беспомощного инвалида с частично парализованным телом.А дома - больная жена, трое детей и единственная кормилица - корова.На беду, однажды в его домик нагрянул председатель. И велел отдать корову, чтобы землю пахать.После войны лошадей в колхозе почти не осталось, пахали на коровах. Гавриленко и его жена Федосья объяснили, что корова - стельная, что вот-вот на свет должен появиться теленок. Пахать на ней нельзя, погибнут и корова, и теленок. И как тогда жить?- Подожди хотя бы, пока отелится! - умолял Гавриленко.Председатель ничего не хотел слушать, вопил, ругался и наконец заявил, что заберет злополучную корову силой - и двинулся в сторону хлева.Тогда Гавриленко в ярости поднялся, схватил единственной действующей рукой топор, замахнулся... Сделать шаг он не мог, ноги не повиновались, но председатель и так испугался и кинулся бежать, визжа, что непокорные еще пожалеют.И действительно, он написал донос, что Гавриленко угрожал его жизни.Через несколько дней из города приехала милиция, чтобы арестовать опасного преступника. Телега с запряженной в нее лошадью, кучер и один вооруженный милиционер.С ними явился и председатель Никитин, посмотреть, как увозят его врага.В надежде хоть как-то устыдить прибывших, Гавриленко надел все свои награды. Это не сработало, представители власти из города намеревались все равно выполнить то, что им приказали.Однако тут обнаружилось, что злоумышленник неспособен ходить. И его нужно нести.Кучер тут же заявил, что в грузчики не нанимался, видимо не желая принимать участия в таком некрасивом деле. Так что милиционер при помощи Никитина попытались тащить Гавриленко волоком. Дело шло плохо, потому что "злодей" упирался как мог. Никитин и милиционер схватили его за руки и за ноги, и так вытащили на улицу.- Будь ты проклят! - в сердцах кричала жена Гавриленко председателю. - Чтоб у тебя руки отнялись!Тут прибежал старший сын Гавриленко, подросток, и кинулся к шкафу, откуда извлек старенькое охотничье ружье и заявил, что застрелит любого, кто тронет его отца.Милиционер, хоть и был вооружен, видимо, решил не связываться. Пререкания закончились тем, что он сел на телегу и уехал.Больше из города никто так и не приехал арестовать Гавриленко, и дело заглохло. Быть может, милиционер объяснил дело своему начальству, может, еще что, но только председатель ничего не добился, как ни старался.Но Гавриленко от обиды вовсе слег. Все свои ордена и медали он велел сыну снять и закинуть подальше, заявив, что больше никогда не будет их надевать, раз Советская власть разрешает таким, как этот председатель, который и на войне-то не был, издеваться над ним.И действительно, никогда больше не надевал и даже видеть их не мог. Через некоторое время его парализовало окончательно, он лежал еще какое-то время, а потом тихо скончался.А председатель продолжал лютовать в округе, хотя Гавриленко больше и не трогал.Некоторое время спустя Никитин одним из первых в округе обзавелся личным автомобилем и очень им гордился. Правда, недолго: однажды, возвращаясь домой с какого-то праздника, где и председатель, и его личный шофер немало выпили, они слетели с дороги и упали в овраг. Шофер выжил, а вот Никитина нашли с оторванными руками: он умер от потери крови.Тут в селе вспомнили о проклятьях Федосьи в адрес покойного председателя. Руки у него, действительно, отнялись, хотя и не совсем так, как все представляли. Кто-то из стариков вспомнил кстати, что бабка Федосьи считалась ведьмой.И с тех пор к ней в деревне все относились с боязливым уважением.Впрочем, этого председателя все так ненавидели, что, право же, совокупные проклятья жителей села должны были и не то еще сделать!

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