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Истории из жизни

Моя бабушка и старый сад

Свой отпуск я всегда провожу на даче, так привыкла, там красивая речка, недалеко лес, и меня всегда туда тянуло. Пока дети были маленькие, ездили семьей на море ради них, но все равно я выкраивала несколько дней отпуска для поездки на дачу. Настоящей дачей это назвать нельзя, нам просто остался в наследство от бабушки деревенский дом, не очень большой, старенький, но я его очень люблю еще с детства. Мы немного его подправили, достроили несколько комнат и ездим сюда постоянно. Возле дома старый сад, который еще дедушка с бабушкой посадили.
Однажды муж решил спилить несколько старых, но еще плодоносивших яблонь, чтобы посадить на том месте персики. Я не придала этому значения, потому как еще росли две яблони, чего вполне бы хватило. И вот вечером, когда муж уже смотрел в доме телевизор, я еще была во дворе и вдруг увидела свою покойную бабушку, которая стояла в саду, обняв яблоню, и плакала. Я настолько испугалась, что не могла ни пошевелиться, ни позвать мужа, будто к месту приросла. Я бы могла подумать, что это все привиделось, если бы не наш пес, который скулил и прямо забился мне под ноги.
Вдруг вышел из дома муж, сказал, что очень разболелась голова, а я никак не могла отойти от увиденного. Потом стала ему рассказывать, он посмеялся, сказал, что это все мне привиделось, так как мы днем вспоминали бабушку, и посоветовал никому не рассказывать, чтобы надо мной не смеялись. Но я была уверена, что яблони трогать нельзя, но мужа не могла переубедить. Долго не могла уснуть, видение просто стояло у меня перед глазами, я плакала и уснула уже поздним утром. Когда вышла во двор, муж сидел на скамейке какой-то странный. Я подумала, что он заболел, так как накануне жаловался на головную боль, но он сказал, что у него что-то стало с руками. Он даже кофе не мог себе сделать. Сказал, что просто их не чувствует.
Я испугалась, решила ехать домой, чтобы пойти к врачу, но потом меня осенило. Я вспомнила, как бабушка рассказывала, что посадили яблоню вместе с дедушкой весной, а через два месяца началась война, с которой он не вернулся. Она часто подходила к яблоням, разговаривала с ними, и только теперь я поняла, как они ей были дороги. Сказала мужу, чтобы пошел в сад, попросил прощения у бабушки и пообещал не трогать яблонь. Я не очень рассчитывала на то, что он послушает, но, видимо, он и сам сильно испугался, потому как встал и пошел. Я не стала ему мешать, чтобы не ставить его в неловкое положение. На следующий день все стало нормально с руками. Я не расспрашивала его, мы просто больше не возвращались к этому вопросу. Но теперь я верю, что после смерти душа человека где-то живет и видит все, что мы делаем.

Автор: Анастасия.
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Сегодня, 12:29 by CoverПросмотров: 820Комментарии: 3
+17

Ключевые слова: Бабушка война сад яблони

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 14:36
+4
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Комментариев: 760
Зачем спиливать плодоносившие яблони, даже если они вроде старые, а вообще-то яблони живут 100 и 150 лет и даже более. Ведь деревья цветут, дают плоды и они как живые, причем память о бабушке с дедом.
Есть поверье, что деревья, посаженные предками явл. хранителями рода, трогать их нельзя.
ПЛЮС.
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 15:44
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Публикаций: 33
Комментариев: 1 286
Счастливые люди, яблони хорошие пилят, персики сажают... А у нас в Лен. области лопухи скоро расти перестанут, не только фруктовые деревья. На 9 мая опять зиму и -2 градуса со снегом обещают.
А история хорошая, добрая. Я свою бабушку вспомнила и её старые яблони. Их нет давно, повымерзли, повымокли, а вкус тех плодов я до сих пор помню. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 17:52
0
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Мне понравилось. Плюсанул. Согласен с Акженой.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
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