Моя бабушка и старый сад

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Свой отпуск я всегда провожу на даче, так привыкла, там красивая речка, недалеко лес, и меня всегда туда тянуло. Пока дети были маленькие, ездили семьей на море ради них, но все равно я выкраивала несколько дней отпуска для поездки на дачу. Настоящей дачей это назвать нельзя, нам просто остался в наследство от бабушки деревенский дом, не очень большой, старенький, но я его очень люблю еще с детства. Мы немного его подправили, достроили несколько комнат и ездим сюда постоянно. Возле дома старый сад, который еще дедушка с бабушкой посадили.Однажды муж решил спилить несколько старых, но еще плодоносивших яблонь, чтобы посадить на том месте персики. Я не придала этому значения, потому как еще росли две яблони, чего вполне бы хватило. И вот вечером, когда муж уже смотрел в доме телевизор, я еще была во дворе и вдруг увидела свою покойную бабушку, которая стояла в саду, обняв яблоню, и плакала. Я настолько испугалась, что не могла ни пошевелиться, ни позвать мужа, будто к месту приросла. Я бы могла подумать, что это все привиделось, если бы не наш пес, который скулил и прямо забился мне под ноги.Вдруг вышел из дома муж, сказал, что очень разболелась голова, а я никак не могла отойти от увиденного. Потом стала ему рассказывать, он посмеялся, сказал, что это все мне привиделось, так как мы днем вспоминали бабушку, и посоветовал никому не рассказывать, чтобы надо мной не смеялись. Но я была уверена, что яблони трогать нельзя, но мужа не могла переубедить. Долго не могла уснуть, видение просто стояло у меня перед глазами, я плакала и уснула уже поздним утром. Когда вышла во двор, муж сидел на скамейке какой-то странный. Я подумала, что он заболел, так как накануне жаловался на головную боль, но он сказал, что у него что-то стало с руками. Он даже кофе не мог себе сделать. Сказал, что просто их не чувствует.Я испугалась, решила ехать домой, чтобы пойти к врачу, но потом меня осенило. Я вспомнила, как бабушка рассказывала, что посадили яблоню вместе с дедушкой весной, а через два месяца началась война, с которой он не вернулся. Она часто подходила к яблоням, разговаривала с ними, и только теперь я поняла, как они ей были дороги. Сказала мужу, чтобы пошел в сад, попросил прощения у бабушки и пообещал не трогать яблонь. Я не очень рассчитывала на то, что он послушает, но, видимо, он и сам сильно испугался, потому как встал и пошел. Я не стала ему мешать, чтобы не ставить его в неловкое положение. На следующий день все стало нормально с руками. Я не расспрашивала его, мы просто больше не возвращались к этому вопросу. Но теперь я верю, что после смерти душа человека где-то живет и видит все, что мы делаем.Автор: Анастасия.

Ключевые слова: Бабушка война сад яблони

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