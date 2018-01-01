Сладость или шалость?

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:33

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:09 by

Я хлопотала по дому, когда ко мне зашла дочка Лида.— Мам, привет! Я на секундочку забежала, — она поцеловала меня.— Почему только на секундочку? Садись, покормлю тебя. Я как раз борщ приготовила. Будешь?— Ой, мамулечка, не знаю, — Лида нерешительно топталась на пороге. — Я вообще-то по делу… Ладно, давай. Умеешь уговорить!Я быстро накрыла стол и поставила тарелку с борщом и пампушки.— Полный восторг! Райское наслаждение! — дочка, зажмурившись, смаковала мою стряпню.— Спасибо, солнышко, — я улыбнулась. — А что за дело?— А, да! Я же за тыквой пришла. Есть у тебя?— Да, правда, немного. Я мало посадила,так, только для тыквенной каши. Внук любит, приходится угождать!— Здорово! Мне всего одна нужна.— Зачем? Я сама вам приготовлю.— Мне не для этого. У Сеньки в школе будут отмечать Хэллоуин.— Хэлло… что? — не поняла я.— Праздник такой. В Америке его широко отмечают и у нас недавно начали, — объяснила дочка.— Зачем нам чужие праздники?Пожилым людям сложно принимать что-то новое. Мне уже поздно переучиваться. Не понимала я этой эйфории от Дня святого Валентина, теперь еще Хэллоуин…— Ну, знаешь, в школе они все празднуют, и меня под шумок заставил с этой тыквой возиться.— А тыква-то зачем?— Традиция такая, — пояснила Лида. — Вообще, это День Bсех Cвятых, ну, там ведьмы, привидения.— Господи, еще нечисть славить!— Не только. Я покопалась в Интернете, оказывается, такая традиция есть и в христианстве. Только у нас поминают умерших. Мамочка, прости, что напомнила…— Ничего, доченька, — я вытерла, набежавшие слезы.Умершие… Я сразу вспомнила мужа, которого похоронила только в прошлом году. Рана еще не зажила, кровоточила. Яшенька всегда говорил, что не оставит меня, но судьба распорядилась иначе. Смерть забрала у меня любимого человека, с которым я прожила сорок пять лет. Теперь я одна… Конечно, есть доченька, обожаемый внучёк Сенечка, но мы живем отдельно, хоть и на одной улице. Лида не забывала обо мне, часто приходила, и я к ним забегала на огонек, но там своя семья. Одиночество давалось мне тяжело. Я старалась чем-то себя занять, чтобы заглушить боль потери. Совсем, как сорок лет назад, когда я потеряла своего сына Сашеньку…— Мамочка, а ты тоже можешь отметить этот день, С тыквой не возись, это просто традиция, больше для детей, а вот свечку за папу и брата поставь, — тихо сказала Лида. — Говорят, что так нужно поминать тех, кто умер в мучениях…— Я так и сделаю, — ответила ей.— Знаешь, я хочу приготовить любимое печенье Саши — овсяное в шоколаде.— Конечно, мамуль, — дочка подошла ко мне и обняла. — Мы зайдем всей семьей к тебе завтра вечером, хорошо? Вместе помянем… Кстати, Сенька у порога скажет: «Сладость или шалость?». Угостишь его печеньем. Так надо.— Вот же выдумали! — улыбнулась я. — Хорошо, приходите. Лида доела, схватила тыкву и, чмокнув меня, побежала по своим делам.Я решила убрать в доме. Взяла тряпку, чтобы вытереть пыль, но увидела за стеклом серванта рисунок Саши, и руки опустились. Снова нахлынули воспоминания. Это мой любимый рисунок — наша семья на море. И подпись детской рукой: «Я вас очень люблю». Я бережно взяла листок и зарыдала, завыла: «Как же больно без вас, родные мои! Как невыносимо! Простите, что я осталась здесь, а вы… там, — думала я, целуя рисунок. — Я обязательно вас завтра помяну. И печенье твое, Сашенька, испеку».Проворочалась всю ночь, снились мне мои любимые. Но на утро встала бодрая. Идея вспомнить и почтить их души меня вдохновила. Хотелось все сделать правильно. Когда до прихода Лидочки с семьей оставалось чуть больше часа, в дверь постучали. Я удивилась, что они так рано, но взяла печенье для внука и пошла открывать.— Это я, мама, — на пороге стоял… Сашенька! Я уронила тарелку. — Не бойся, мамочка. Я ненадолго. Просто посмотрю на тебя.— Сашенька?! Это ты! Но как? Сынок, родной мой! — я попыталась его обнять, но он отстранился.— Не надо. Живи, мам. Мы следим за тобой. Оттуда. Я пойду.— Нет! Подожди! Я с тобой! — крикнула я.— Тебе еще рано, — он развернулся и пошел к дороге. На обочине я увидела Яшу. Он взял Сашу за руку, они оба помахали мне и растворились в темноте…— Мам, ты чего на пороге стоишь? — услышала я голос Лиды. Они как раз заходили во двор.— Так. Вас встречаю, — ответила я.— Бабуля! Сладости или шалости? — летел мне навстречу внук. Я обняла его поцеловала и дала печенье…Автор - Галина.

Ключевые слова: Хеллоуин тыква традиция умершие сновидение

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