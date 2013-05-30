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Истории из жизни / Сны

"Ты её заплакала"

Лиде было 18 лет, когда умерла её мать. Девушка осталась одна. Ну как одна, был брат, да только жил он далеко со своей семьей. После похорон Лида впала в депрессию. Черная тоска не давала встать с постели, постоянные слезы, Лида не жила, она просто существовала. Как-то ночью ей приснился сон, она шла по длинному коридору, по полу которого текла вода, текла как вполне уверенный ручей. Коридор закончился комнатой, только необычной, она была наполнена водой, вода заполнила почти всё пространство, и там, где её еще не было, сидела Лидина мать, ежась от подступающей со всех сторон воды. Лида проснулась. Однако сон стал повторяться регулярно, лишь воды становилось всё больше.
Как-то проверить девушку зашла подруга матери. Ей Лида и рассказала о своём повторяющемся сне. Подруга, несмотря на советское время, была человеком верующим. Она вообще, как только Лиду увидела, возмутилась, что та так себя загнала, а уж после рассказанного и вовсе взорвалась.
- Дура, девка, ты что творишь! Ты мать свою совсем заплакала. Она же там места себе не находит.
Лида разрыдалась.
- Хватит реветь. Отпустить тебе её надо. Тяжело ей от твоих слёз. Держат они её.
После разговора с маминой подругой Лида переборола себя, во многом ей помог приехавший брат. Она больше не плакала по матери, а тот сон больше не снился.
Сегодня, 15:29 by Lestat de LioncortПросмотров: 867Комментарии: 9
+12

Ключевые слова: Сон мать смерть слезы авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 15:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 406
Мне понравилось. Плюсанул. Согласен с подругой матери той Лиды. Сон прямо в точку.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#2 написал: Минди
Сегодня, 15:41
0
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Репутация: (47|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 428
Не хорошо конечно много плакать по умершим. Но иногда боль от потери так велика, что трудно сдерживаться. Даже время не помогает. Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
#3 написал: taniana1975
Сегодня, 16:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (51|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 348
Да, я тоже такое слышала, что плакать много и долго нельзя. Истории плюс++++
Зарегистрирован: 17.02.2016
 
#4 написал: Talisha
Сегодня, 16:54
+2
Группа: Посетители
Репутация: (794|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 1 825
Грустное посмертие, вообще такая философия, когда и на том свете зависишь от эмоций живых... Даже смерть от них не избавляет.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#5 написал: Звезда Эрцгаммы
Сегодня, 17:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 21
Вообще то плакать можно только первых 40 дней, да и плачем мы не по умершиму, а от того что в нас играет внутренний эгоизм,(как же мы без тебя жить будем)! А умершим нужно одно что бы им свечки в храмах за упокой ставили, да панихиду. 3 июня было поминание всех усобших, так ночью на кануне мне во сне пришёл школьный друг (давно ушёл от нас в мир иной)который попросил о том что бы я панихиду заказал, все выполнил, как не выполнить!
Зарегистрирован: 2.05.2017
#6 написал: vasilina_apelsina
Сегодня, 17:39
+1
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Публикаций: 51
Комментариев: 1 763
Да, подобных историй слышала не один десяток
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Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#7 написал: Баба Клава
Сегодня, 18:07
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Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (2005|-2)
Публикаций: 34
Комментариев: 1 496
Цитата: Звезда Эрцгаммы
ночью на кануне мне во сне пришёл школьный друг (давно ушёл от нас в мир иной)который попросил о том что бы я панихиду заказал, все выполнил, как не выполнить!

Ага. А ко мне мама пришла, всю ночь во сне у меня перед носом бумажками какими то трясла. Утром я проснулась и поняла, что записок она от меня просит.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#8 написал: Ksenya078
Сегодня, 19:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (144|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 847
Я не могу сдержать слез в таких делах, плачу до упора, пока плохо не станет, ну не могу я сдержать эмоции и, наоборот, снилось, что приходит умерший тот или иной близкий человек во сне - либо молчим, либо приласкает, иногда и что-то хорошее скажет. Да, слышала, что своими слезами мы их "топим", ну не знаю, на меня это по-другому действует. А время, нет, не лечит. В историю верю, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 20:31
0
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Репутация: (221|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 812
Хороший совет и вовремя помогает. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
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