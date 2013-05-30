"Ты её заплакала"

Lestat de Lioncort Просмотров: 867 Комментарии: 9 +12 Сегодня, 15:29 by

Лиде было 18 лет, когда умерла её мать. Девушка осталась одна. Ну как одна, был брат, да только жил он далеко со своей семьей. После похорон Лида впала в депрессию. Черная тоска не давала встать с постели, постоянные слезы, Лида не жила, она просто существовала. Как-то ночью ей приснился сон, она шла по длинному коридору, по полу которого текла вода, текла как вполне уверенный ручей. Коридор закончился комнатой, только необычной, она была наполнена водой, вода заполнила почти всё пространство, и там, где её еще не было, сидела Лидина мать, ежась от подступающей со всех сторон воды. Лида проснулась. Однако сон стал повторяться регулярно, лишь воды становилось всё больше.Как-то проверить девушку зашла подруга матери. Ей Лида и рассказала о своём повторяющемся сне. Подруга, несмотря на советское время, была человеком верующим. Она вообще, как только Лиду увидела, возмутилась, что та так себя загнала, а уж после рассказанного и вовсе взорвалась.- Дура, девка, ты что творишь! Ты мать свою совсем заплакала. Она же там места себе не находит.Лида разрыдалась.- Хватит реветь. Отпустить тебе её надо. Тяжело ей от твоих слёз. Держат они её.После разговора с маминой подругой Лида переборола себя, во многом ей помог приехавший брат. Она больше не плакала по матери, а тот сон больше не снился.

Ключевые слова: Сон мать смерть слезы авторская история

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