Кукла-убийца

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 08:02

Причина: Авторская стилистика сохранена, изменена категория

Сделано_в_СССР Просмотров: 41 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:42 by

Лизой я забеременела на третьем курсе колледжа. Витя, мой тогдашний ухажер, как только узнал об этом, тут же растворился в воздухе. Аборт мне делать было нельзя. А что мне, сироте, делать с дитем, никто ничего не сказал. Но мир не без добрых людей. Комендант общежития разрешила мне пожить после родов в комнатушке. Лизонька росла тихим и спокойным ребеночком, никаких хлопот ни мне, ни другим не доставляла.Я окончила учебу. Вскоре мы переехали в другое общежитие, дочке на тот момент исполнилось 1,5 годика. Молодую маму с ребенком на руках брать на работу никто не хотел. Но было и еще препятствие: после родов мое здоровье пошатнулось, я понимала, что полный рабочий день я выдержать не смогу. Долги копились, жить стало совсем не на что. Поэтому я пошла в ближайшую церковь. Там не оставили нас. Помогали всем, чем могли. Через какое-то время знакомая читальщица — та, что читает заупокойные молитвы у новопреставленных, — попросила меня выйти на службу за нее. Так я и стала получать за это какие-то деньги, а иногда и продукты. Но и этого нам с Лизой не хватало — в те времена мало кто открыто веровал, поэтому и звали меня не всегда.Доченька была для меня единственной радостью в жизни. Доброй девочкой росла, никогда ничего не требовала. Бывало, есть совсем нечего. Я у соседей займу пару картошек, пюре сделаю, Лизу бы накормить. Так она мне половинку оставит:— Мамочка, ты худенькая, тебе кушать надо.Я заплачу, а она меня гладит:— Ешь, мамочка, ешь.А я слезами заливаюсь: «Господь такое сокровище подарил!». Когда ей исполнилось пять, мне захотелось порадовать ее — купить ей килограмм конфет, которые она так любит.Я забрала дочь из садика, говорю: «Купим тебе целый кулек сладостей!». Проходим мимо магазина игрушек. И тут Лизонька замечает на витрине куколку — мечту каждой девочки. Кружевное платьице, завитые волосы, чепчик, сандалики.— Мамочка, не нужно конфет. Давай купим куколку! — дочка подняла на меня глазки, полные ожидания чуда.Я посмотрела на ценник и поняла, что купить такой подарок доченьке я не могу.— Может, купим другую? — попробовала я предложить дочери.Она была умницей, все понимала, только тяжело вздохнула и потянула меня домой. Мое сердце сжалось!…Лиза ходила грустная. А я ночами тихо плакала в подушку из-за жалости и к ней, и к себе. В церкви батюшка подозвал меня к себе:— Танечка, мне больше обратиться не к кому. Все читальщицы отказались. Я знаю, что у тебя тоже ребенок. Но у меня на тебя одна надежда. Я на отпевание пойду, а ты молитвы почитаешь.Я сначала не поняла, что батюшка от меня хочет. Выяснилось, что у одной семьи умерла дочка. Смерть нелепая — захлебнулась в детской ванночке, пока мать на минутку отлучилась. Наши женщины из церкви все как одна отказались — не могут они на мертвых детей смотреть. Я тоже запротестовала — если ты мать, то даже слышать о таком невыносимо. Но все-таки я согласилась. Тем более батюшка сказал, что семья небедная, обещала хорошо заплатить.Частный добротный дом, куда мне предстояло идти, находился на окраине города. Еще не дойдя до ворот, я услышала нечеловеческий, душераздирающий крик. В истерике билась мать, рядом голосил отец. Почерневшие, высохшие от горя родители не могли заставить себя войти в дом, они вцепились мертвой хваткой в маленькую крышку гроба, стоявшую во дворе. Вокруг них суетились и причитали люди. Я долго собиралась с силами, сжимая в руках молитвенник. Вошла и увидела в гробике девочку, почти ровесницу моей Лизоньки. Я сама заплакала — какая трагедия! Венчик на лбу покойницы двигался из-за рыданий пожилой женщины, видно, бабушки.Я начала читать. В какой-то момент мой взгляд упал на небольшой холмик под саваном, около руки девочки. Я про себя думала — что же это может быть? Посмотреть при всех было неудобно, спрашивать — тем более. Поэтому, когда я ненадолго осталась одна, я приоткрыла саван. Под локтем девочки лежала кукла — та самая, которую так хотела моя доченька. Я не знаю, что на меня тогда нашло. Я тысячу раз покаялась в содеянном, но ведь теперь уже ничего не вернешь. Но в тот момент я решила, что заберу эту куклу с собой и подарю Лизоньке. Ведь этой девочке игрушки теперь не нужны…Родители усопшей так и не смогли зайти в дом. Их обкололи успокоительным, они все сидели во дворе, не в силах даже встать. Люди приходили попрощаться, поток шел нескончаемый. У меня все не было возможности взять куклу. Пока в очередной раз мать опять не впала в безумство. Врагу не пожелаю видеть такое. Молодая женщина, превратившаяся в старуху, каталась по земле и рвала на себе волосы. Ее крик стоит в ушах до сих пор. Так же, как теперь и мой… Все, кто были в доме, ринулись к матери, я осталась одна. Я быстро вынула куклу и положила в свою сумку. Молилась, чтобы никто ничего не заметил. Не заметили…Дома я подарила куколку доченьке. Сколько радости было в этих глазах! С тех пор дочка не расставалась с игрушкой ни на минуту. Пока однажды не спрятала ее в комод под замок. На мои расспросы Лиза отвечала:— Мы поссорились, она меня душила.Я пожала плечами: моя Лиза фантазерка! Через день дочка мне говорит:— Мама, зачем ты куклу мне на кровать посадила?Я отвечаю:— Ты что, доченька, я не трогала ее.— Но как же? Я ведь ее в ящике закрыла!Холодок пробежал по моей спине. Я дочь успокоила, сказала, что да, я и забыла про это, мол, помирить вас хотела. Лиза снова заперла куклу.Этой же ночью я внезапно проснулась. Кругом темень, только из угла на меня смотрели два красных глаза. Я включила ночник — на меня таращилась кукла, я вскрикнула, и она тут же исчезла. Потом убедила себя, что это был сон. Так продолжалось почти каждую ночь… Дочка упорно не играла с куклой, держала ее под замком.Но однажды вдруг она ее вытащила, та уже успела запылиться. Она попросила меня набрать ванну, чтобы вместе с подружкой-куклой покупаться. Лизонька плескалась в ванной, когда в дверь позвонили. Я пошла посмотреть, поскользнулась и остановилась, чтобы растереть ногу. Открываю — никого. Возвращаюсь к доченьке, а она лежит в воде спиной вверх, головка слегка повернута. Я — к ней, бью по спине: «Дыши, дыши!»... Не знаю, сколько я так раз сделала, пока не прижала остывающее тельце к себе и не закричала не своим голосом. А из воды на меня смотрели ухмыляющиеся глазки проклятой куклы…Плохо помню, что было дальше. Помню только, что на кладбище я к доченьке наклонилась, а у нее возле ушка — синяк. Я волосики раздвинула и застыла в беззвучном крике. То был след от маленькой кукольной пятерни. Про саму чертову куклу я и не подумала. Она дома осталась. Я только с кладбища приехала — сразу же эту дрянь в мусоропровод бросила. Да только бесполезно это. Возвращается она ко мне. Как — не знаю. Я и жгла ее, и топила, а она все появляется. Пялится на меня глазенками и словно упрекает…Зачем меня еще упрекать?!… Я сама следом за дочкой уйти хотела, да будто останавливает кто-то. Повеситься решила — веревка рвется, отравиться — так все обратно идет. И кукла эта меня совсем с ума сводит вот уже много лет и умереть не дает. Знаю, что и после смерти меня преследовать будет…Автор - Татьяна.

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