Тётя в чёрном

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:31

Сделано_в_СССР Просмотров: 557 Комментарии: 8 +14 Сегодня, 13:31 by

Долго не решалась рассказывать эту историю. Начиналось все очень обычно для молодой семьи - дочке исполнилось 3.5, годика и мы с мужем отправили её в садик, а я вышла на работу.Дочка и другие детишки из группы были в восторге от воспитательницы. Признаюсь, мне и моему мужу она тоже очень нравилась! Ну еще бы... Опытная сотрудница с двадцатилетним стажем, сдержанная, воспитанная, всегда вежливая и отзывчивая.Мы считали, что нам откровенно повезло - ребенок сразу полюбил садик и никогда не закатывал истерики по утрам.К сожалению, идиллия длилась недолго. Через 4 месяца дочурка заметно поникла, после садика она была грустной и не такой игривой. Мы с мужем забеспокоились и попытались узнать причину её грусти. Дочка испуганным голосом рассказала, что иногда видит, как за воспитательницей ходит чёрная женщина. Якобы у неё большое страшное чёрное платье и нет лица.На следующий день, когда я отвела малышку в садик, решила побеседовать с воспитательницей.Она была удивлена, чужие люди не могли присутствовать на территории садика. А из персонала заведения никто не одевается не то что в черные платья, а вообще все избегают черного цвета в одежде.Но дочка и в тот день, и на следующий со страхом в голосе не переставала жаловаться на "чёрную тетю", которая стала чаще появляться и ходить за воспитательницей.Я, конечно, успокаивала дочку, ласково объясняя, что ей нечего бояться. Однако с каждым днём становилось хуже.Через несколько дней я пришла за ребенком после работы, и воспитательница встревоженно рассказала, что родители нескольких детей подходили к ней с той же проблемой - их дети видят в садике какую-то чёрную тетю без лица...Признаюсь, было жутковато.Но самое страшное произошло позже - та самая прекрасная воспитательница умерла из-за тромба неожиданно для всех.Чтобы не травмировать психику детей, всем сказали, что воспитательница теперь работает в другом детском саду.Больше ни моя дочурка, ни кто-либо из других детей не видел чёрную тетю или чего-либо странного и пугающего.Прошло много лет, и я все думаю, что это было? Может маленькие дети иногда видят то, что взрослым невозможно разглядеть? И "чёрная тетя" была предвестником скорой смерти воспитательницы?..

Ключевые слова: Дочка садик идиллия воспитательница чёрная женщина смерть тромб

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