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Истории из жизни

Тётя в чёрном

Долго не решалась рассказывать эту историю. Начиналось все очень обычно для молодой семьи - дочке исполнилось 3.5, годика и мы с мужем отправили её в садик, а я вышла на работу.

Дочка и другие детишки из группы были в восторге от воспитательницы. Признаюсь, мне и моему мужу она тоже очень нравилась! Ну еще бы... Опытная сотрудница с двадцатилетним стажем, сдержанная, воспитанная, всегда вежливая и отзывчивая.

Мы считали, что нам откровенно повезло - ребенок сразу полюбил садик и никогда не закатывал истерики по утрам.

К сожалению, идиллия длилась недолго. Через 4 месяца дочурка заметно поникла, после садика она была грустной и не такой игривой. Мы с мужем забеспокоились и попытались узнать причину её грусти. Дочка испуганным голосом рассказала, что иногда видит, как за воспитательницей ходит чёрная женщина. Якобы у неё большое страшное чёрное платье и нет лица.

На следующий день, когда я отвела малышку в садик, решила побеседовать с воспитательницей.

Она была удивлена, чужие люди не могли присутствовать на территории садика. А из персонала заведения никто не одевается не то что в черные платья, а вообще все избегают черного цвета в одежде.

Но дочка и в тот день, и на следующий со страхом в голосе не переставала жаловаться на "чёрную тетю", которая стала чаще появляться и ходить за воспитательницей.
Я, конечно, успокаивала дочку, ласково объясняя, что ей нечего бояться. Однако с каждым днём становилось хуже.

Через несколько дней я пришла за ребенком после работы, и воспитательница встревоженно рассказала, что родители нескольких детей подходили к ней с той же проблемой - их дети видят в садике какую-то чёрную тетю без лица...
Признаюсь, было жутковато.
Но самое страшное произошло позже - та самая прекрасная воспитательница умерла из-за тромба неожиданно для всех.
Чтобы не травмировать психику детей, всем сказали, что воспитательница теперь работает в другом детском саду.

Больше ни моя дочурка, ни кто-либо из других детей не видел чёрную тетю или чего-либо странного и пугающего.

Прошло много лет, и я все думаю, что это было? Может маленькие дети иногда видят то, что взрослым невозможно разглядеть? И "чёрная тетя" была предвестником скорой смерти воспитательницы?..
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:31
Сегодня, 13:31 by Сделано_в_СССРПросмотров: 557Комментарии: 8
+14

Ключевые слова: Дочка садик идиллия воспитательница чёрная женщина смерть тромб

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Комментарии

#1 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 13:49
+4
Группа: Посетители
Репутация: (56|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 149
Да скорее всего что маленькие дети видят то что не видят взрослые. Я где-то вычитал что в детстве у ребёнка мозг функционирует на сколько то больше чем у взрослых, но потом это теряется. Мб из за этого дети видят что-то? Как говорят если развить все функции мозга можно получить различные способности.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#2 написал: Минди
Сегодня, 14:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (68|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 651
Жуть! Дети видят что то необчное. это точно. Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
  
#3 написал: Iris2312
Сегодня, 15:13
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 536
Дети определенно видят гораздо больше нас. И это действительно пугающе. Потому что знать что-то и не видеть этого, это страшно. Неизветсность пугает больше, чем видение необъяснимых вещей. За историю плюс.
Зарегистрирован: 22.08.2012
  
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:34
0
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Публикаций: 51
Комментариев: 1 733
Всё возможно. Скромный + журналисту
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#5 написал: Баба Клава
Сегодня, 16:45
+2
Онлайн
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Репутация: (2383|-2)
Публикаций: 40
Комментариев: 1 898
Мда. Я тоже пожалуй плюс влеплю. История гожая, да и журналисту в поощрение, за то что почти бросил вредную привычку про домовых публиковаться smile Буду теперича всегда его плюсами задабривать как домового печеньками.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#6 написал: Космонасть
Сегодня, 17:16
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (80|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 425
Очень сомневаюсь,что все дети это видели,скорее всего один сказал-остальные подхватили.Ссрычу плюс
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
#7 написал: Latifa2323
Сегодня, 17:23
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 26
Извините что влезаю, но может тогда кто то скажет ..В общем сын, 3,9 ему ночью вскрикивает и сильно плачет,слезы градом.Утром нормальный но рассказывает что кого то видит ,что страшный он и просит с ним спать.Но спит один ,мы укладываем и уходим в др комнату,ночью ложусь если плачет
К свекрам ходил ночевать.Прежде взял фонарик и поднялся на второй этаж ,проверил и спускаясь сказал что нет там никого.Ночью та же история,так же рыдал.Может это психологически?У врачейбыди,все норм, сказали пусть мультики не смотрит)

Автор,история интересная,плюс!!
Зарегистрирован: 29.01.2017
#8 написал: Калина74
Сегодня, 17:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (175|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 472
Некоторые дети видят, но наверняка, не все, как подметила Космонавтка Настя. Моя ляля тоже иногда видит нечто подобное, давеча вот мне на улице: "Гляди, плывёт прозрачный человек к подъезду. Вот только что из-за угла вышел и у подъезда пропал!" А в подъезде том только что девушка умерла 27 лет, молодая мамочка, не справилась с наркозависимостью ((( Так что, я верю, что иногда детки видят, а взрослые - так, спонтанно, и то кому "повезёт" ))) Очень жаль воспитательницу, она была хорошая женщина. За историю большое спасибо
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
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