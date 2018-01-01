В объятьях белого тумана

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:11

Сделано_в_СССР Просмотров: 57 Комментарии: 0 +1 Вчера, 18:11 by

Любимый отправился с друзьями в горы. Альпинизмом он увлекался ещё с институтских времён, так что отговорить его было невозможно. Да я и не пыталась: горы были его страстью…Перед отъездом я обняла Кирилла и попросила:— Только будь осторожен, ладно? Это ведь всё-таки горы!— А как иначе? Неужели ты забыла, что наша свадьба назначена на день твоего двадцатипятилетия? Как только вернусь, займёмся приготовлениями вплотную!Он уехал, а я не находила себе места. На душе было почему-то неспокойно. Приближалось время возвращения моего жениха домой. Как-то вечером раздался звонок на мобильный:— Вика, — услышала я взволнованный голос Антона, брата моего Кирилла. У меня внутри всё похолодело.— Что случилось? Что с Кириллом? Антон, говори! Он жив?— Кирилл сорвался во время подъёма. Сейчас он в коме. Завтра его перевезут в нашу клинику. Дома и стены помогают…И начались мои дни и ночи в больнице. Кирилл не приходил в себя. Я держала его за руку и молила:— Только не умирай! Я всё стерплю! Буду ухаживать за тобой, каким бы ты ни очнулся!Усталость, бессонные ночи, страх за Кирилла — всё это давало знать, я медленно превращалась в тень.— Вика, я говорила с врачами: надежды, что Кирилл придёт в себя, нет. Стоит ли ждать чуда? Может, его следует отключить от аппаратуры и позволить ему спокойно уйти?— Нет…— Доченька, ты ещё такая молодая. Пойми, даже если он придёт в себя, что очень маловероятно, Кирилл будет совсем другим. Уж прости, это будет овощ… Зачем тебе брать на себя столь тяжёлую ношу? Кирилл не вернётся к жизни. Не мучай ни его, ни себя!— Мама, уйди! Мне нужно подумать. Да и вообще, решение будет принимать брат Кирилла, Антон, как единственный родственник.— Он — за, — мама опустила глаза.Когда она ушла, я вышла из палаты, присела в коридоре на скамейку. Вечером здесь было пусто, да и не особо пускают сюда посетителей. Это для меня сделали исключение.Стемнело. Вдруг почувствовала движение воздуха в коридоре, стал сгущаться лёгкий туман. «Это всё от недосыпания и нервов!» — подумала я. Прикрыла глаза.— Сколько ему лет? — услышала хриплый голос.— Двадцать четыре, — не открывая глаз, ответила незнакомцу.— Молодой ещё …. Мне было тридцать, когда это случилось…Повернула голову на голос.— Много лет назад я умер в той же палате, на той же койке. Меня, едва живого, привезли из Афгана, а потом кома… Ты не отпускай парня, иначе белый туман возьмёт своё, а оттуда уже нет выхода… Совсем…— Я сошла с ума? — этот вопрос я задала сама себе. — Кто это?— Сказал же: умер в той палате. А теперь вот брожу в белом тумане. Нет меня ни в мире мёртвых, ни в мире живых.— А почему… умер?— Потому что жена бросила. Я слышал её, чувствовал её прикосновения, любил и ждал, когда она прорвётся ко мне через туман. А она ушла и не вернулась…. Зачем тогда жить? Я и ушёл… Не отпускай его. Разорви объятья тумана.— Хотите сказать, я разговариваю с призраком?— И да, и нет… Я — нечто из белого тумана. Нас можно назвать магнитным вихрем, тенью, сущностью… Наш мир мёртв, здесь нет времени, красок, эмоций, любви и ненависти. Нет смены дня и ночи, нет луны, солнца, света и темноты. Только туман. Моя Любаша бросила меня, ушла, и я потерялся в нём. Меня почему-то преследует запах мандаринов. Будь с ним. Знала бы ты, как здесь страшно.Видение исчезло, а я рванула в палату, вцепилась в руку любимого и заплакала. Нет, я не отпущу тебя. Никакого белого тумана. Я люблю тебя. Я верю, что ты вернёшься ко мне.Вошла старенькая санитарка, Зинаида Матвеевна. Она работала тут уже более сорока лет.— Тётя Зина, а вы не помните, много лет назад сюда привозили парня из Афгана? Он лежал ещё в коме, потом пришёл в себя, но жена его бросила, и он умер?— Помню….. Но Любаша его не бросала. Когда Сашу привезли, она устроилась к нам санитаркой, чтобы быть всегда рядом с ним. Они оба были из детского дома, родных — никого. Она очень его любила, всё свободное время с ним проводила.— Так почему же бросила?— Когда Саша очнулся, захотел мандаринов, и Люба побежала их где-нибудь купить. А по дороге назад её сбила машина. Насмерть… Наверно, сейчас они вместе на небесах…— Не вместе, увы…Тётя Зина ушла, а я сказала вслух:— Не знаю, слышишь ли ты меня, но она тебя не бросала! Она погибла. Теперь ты можешь покинуть белый туман и найти её…Я крепко сжала руку Кирилла.Видимо, я задремала и проснулась от того, что ветром распахнуло окно в палате, колыхнулись белые занавески, и резко запахло мандаринами. Может, это призрак подал мне знак? И вдруг раздался стон.— Вика… С кем ты говорила? — Кирилл пришёл в себя. — Знаешь, я всё время находился на грани, между реальностью и белым туманом. И ещё, в голове у меня какие-то странные стихи: «Мы носимся в сумраке, став его частью… Мы тени и призраки, дети несчастья… Наc можно почувствовать лишь на мгновенье… Мы избегаем контактов… Мы вихри магнитные, скользкие тени, опровержение фактов».Врачи были очень удивлены, что Кирилл, мало того что пришёл в себя, но и очень быстро идёт на поправку. Они-то считали его безнадёжным.А я знаю, кого мне благодарить за это. Он помог мне разорвать объятья белого тумана. Надеюсь, Саша нашёл свою любимую, и теперь они вместе… Где-то там.Автор - Виктория.

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