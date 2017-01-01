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Страшилки

"Это не твой папа"

Сергей, мальчик 10 лет, не мог нарадоваться тому, что все-таки очнулся. Уже более трех лет он находился в коме после ужаснейшей автоаварии его родителей. Сергей напрочь потерял память, лишь какие-то смутные фрагменты проплывали перед его глазами. Какой-то большой темный джип подрезает их с родителями машину, и они улетают в кювет.
В больницу мальчика доставили уже без сознания, и он впал в кому. Естественно, никаких документов, удостоверяющих его личность, при нем не было, все сгорело в машине. Его радости не было границ, когда в больнице объявился заплаканный, чудом выживший, и с фруктами его отец. Ведь родственников у Сережи вообще не было.
Папа слезно пояснил, что мама не выжила после такой ужасной аварии, и всячески успокаивал мальчика. Папа приходил почти каждый день, он приносил фрукты, сладости и различные игрушки. И каждый божий день маленький мальчик ждал его с нетерпением.
Однажды ночью Сережу разбудил детский смешок из-за угла его больничной палаты. Открыв глаза, Сережа увидел бледного, улыбающегося мальчика своего возраста.
- Привет, меня зовут Кирилл, - представился мальчик.
- Привет, а меня Сергей, - ответил Сережа.
Сергей с Кириллом очень подружились, он приходил к нему все время, но почему-то только ночью. Днем приходил папа, а ночью - Кирилл, радости Сережи не было предела.
В одну ночь Кирилл пришел очень грустным и молчаливым. Как Сергей ни старался, не мог его развеселить.
- Ну что ты молчишь, что грустишь, - говорил Сергей. - Я тебя как раз хотел с моим папой познакомить, ты знаешь, он такой классный.
В ответ Кирилл побледнел еще больше, его глаза потемнели, и он сказал:
- Знаешь, Сереж, я твоего отца знаю уже давно, не хотел тебя расстраивать, но это не твой папа. Когда-то я тоже считал его своим папой, он приносил мне фрукты и игрушки, всячески ухаживал за мной, прежде чем... - Кирилл помолчал и добавил: - ПРЕЖДЕ ЧЕМ УБИЛ...
Наступало утро, грустный Кирилл стал рассеиваться в воздухе, а испуганный Сережа вдруг все вспомнил, к нему неожиданно вернулась память. Он вспомнил, как за рулем того черного джипа, виноватого в аварии, был его новоявленный папа. Точнее, тот, кто представляется его папой. Днем за мальчиком заехал его якобы папа и забрал из больницы. Мальчик пропал без вести. Мальчик в розыске до сих пор...

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 10:18
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 10:18 by qqq666Просмотров: 147Комментарии: 0
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Ключевые слова: Авария мальчик призрак маньяк авторская история

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