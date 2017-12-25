Ох уж эти ведьмочки!..

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:52

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Сделано_в_СССР Просмотров: 30 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 19:52 by

Вещатель жизнерадостно издавал веселую мелодию, видимо, находясь в прекрасном настроении. А в полутемной избушке наоборот - ощутимо знобило от почти осязаемой хмурости хозяйки.Пестик, мерно стучащий о глиняные бока ступки, стойко набирал скорость, кроша сухие вересковые побеги более яростно. Сквозь открытое окно впорхнул проказник-ветер, пошевелив цветастые занавески и длинные курчавые волосы. На плите неопределенно булькнуло.Тихонько ворча, хмурое небо злобно нависало над окном, успев укутать тяжелыми низкими тучами всю округу. Ступка тоненько пропищала и попыталась «незаметно» отодвинуться от подталкиваемого хозяйкой обезумевшего пестика, но была невозмутимо перехвачена другой рукой.Губы молодой ведьмы сжались в тонкую линию, глаза сузились и потемнели. Даже ветер, испугавшись, покинул неуютную комнатушку и продолжил играть в догонялки с оторванными листьями уже вокруг ведьминого жилища. Ступка вздохнула с облегчением, по-матерински окружив изможденный пестик. Варево на плите, получив долго требуемую порцию излишне тщательно перетертого вереска, угрюмо зашипело и притихло, пустив по зданию приятный сладковатый душок. Но злость, набиравшая обороты, требовала открытого выхода или хотя бы чьего-либо вмешательства.Над избушкой злобно порыкивало.А вещатель определенно входил во вкус, совершенно не замечая ничего вокруг.Рычание в комнате пересилило зарождающуюся грозу. Метнув испепеляющий взгляд на полку с вещателем, ведьма подняла палец. Музыкальный ящик испуганно зашипел внезапными помехами и осмотрительно отгородился рядом фарфоровых кувшинов, которые бить было жалко. Девушка подскочила и нервно заметалась по комнате, пытаясь выцепить хоть что-нибудь из привычной утвари для вымещения злости, и резко остановилась, обернувшись к темному окну. Медленно подошла вплотную, зорко следя за едва уловимыми завихрениями, и подняла руку, касаясь густого грозового воздуха. Резко сжала пальцы, яростно шипя на небо и в тот же миг оно, словно старая ткань, треснуло на миллионы кусочков, разорвалось в клочья последующей взрывной волной. На мгновение молния отразилась в покрасневших радужках.Девушка глубоко дышала. Волосы развевались за спиной, словно сброшенная шаль. Разбереженный дар змеей извивался в груди, требуя большего. Она вскинула голову, повторяя движение рукой, и шипение сменилось глубоким грудным гулом. Едва сросшаяся небесная ткань изрешетилась еще быстрее. Несколько искр упали на кулачок, заставляя вскрикнуть и поспешно опустить руку.- Черт! Черт, черт, черт!!! Ненавижу!!!За окном буря вторила хозяйке.Злобно фыркая, девушка взмахом руки зажгла погасшие свечи и уселась за стол, подперев щеки.- Че-е-е-ерт!!!- Да тут я, чего орать-то? – донесся сварливый голосок.С минуту покопошившись, перед злющей ведьмочкой собственной персоной предстал черт, с копыт и до рожек укутанный в нагретый плед. В оставленном одеяле заинтересованно сверкнули зеленоватые глаза, но видя, что хозяйка еще не в себе, кот решил понежиться на нагретом чертом месте подольше. Привыкшие и не к таким ее козням, этих двоих было сложно чем-то удивить.- Ну? Чего избу морозишь почем зря? – черт обиженно хлюпнул носом.- Не январь, потерпишь.- Ну, июнь. А ночи-то прохладные! Вон какого северного воздуха принесла!- Так поработать изволь! Только зря поленья на тебя, паскудника, перевожу! Гляди, не отморозь свой шерстяной зад! – девушка мерила шагами избушку, поминутно вскидывая руки, стараясь сделать свою речь еще проникновенней. Черт, украдкой позевывая в плед, честно старался держать глаза открытыми. – Мне кто обещал трав насушить, зелий наделать?! Кто?- Ну что же мне, по-твоему, по дождю идти в глушь лесную за твоими травами? – черт закинул ногу на ногу, любуясь замешательством хозяйки. – Сама ведь чаровничать изволила. Жди теперь, покуда не прольется все. – Видя, что глаза обернувшейся девушки снова угрожающе сузились, черт поспешил вложить в голос как можно больше спокойствия и уверенности. – Зато и травы твои, и огородец в ход пойдет, а то давно дождя просют, а ты занята все.Девушка вздохнула и присела обратно, уже более спокойно.- Шаля, что стряслось?- Ничего, - девушка буркнула, сверля глазами столешницу.- А коли ничего, зачем небо тревожишь? Дерганная, зелье, – черт укоризненно повел рыльцем, - переварила. Вещатель запугала.С неба сорвалась еще одна молния, прочертив белую полосу в опасной близости от избушки.– Да ты такая уже месяц ходишь, как только с Вальпургиевой ночи вернулась. Может, тебя там обидел кто?- Ни-че-го, – почти пропела девушка, закрывая глаза.Небеса продолжали воинственно сверкать, не разрешая, впрочем, обрушиться дождю. Словно старались запугать как можно больше зрителей.Черт успел соскучиться, поковыряться в рыльце и даже вздремнуть, не дождавшись продолжения разговора. Но когда Шаля подняла голову, уставившись пронзительно-синими глазами на мордочку своего помощника, ему успешно удалось это скрыть.- Скажи, я страшная?От удивления он чуть не свалился с лавки.- Что за вопросы? Нет, конечно, - поспешил он добавить, видя, что глаза хозяйки начинают подозрительно поблескивать. – А что случилось-то? Неужто на Лысой горе какая-то мымра тебе успела наплести невесть чего непотребного?Шаля покрутила головой.- Тогда что?- Почему меня никто не люби-и-и-и-ит?! – протянула ведьма высоким голосом и заревела, зло размазывая слезы по лицу.С неба сорвались первые тяжелые капли, звонко разбиваясь о деревянное крыльцо. Кот, убедившись, что буря (по крайней мере, непосредственно возле него) миновала, соскочил на пол и выгнулся дугой, потягивая вкусный воздух.- Меня с-с-совсем н-н-никто н-не люби-и-и-ит! – начиная заикаться, ведьма ревела как настоящий профессионал – растягивая слова, пропевая их на разные ноты.Черт сидел с открытым ртом. Опомниться ему помогла лишь целая горсть холодной воды, щедро брошенная в рыльце сквозь открытое окно. Дождь набирал силу, бушуя и проливаясь на изголодавшуюся землю.- Это еще что за новости?! А ну возьми себя в руки!Девушка попыталась закрыть рот рукой, но вздрагивающая челюсть издавала настолько странные звуки, что свиньям в загороде впору сдохнуть от зависти.Черт протянул лапу к окну и выплеснул ей в лицо собравшуюся воду.На мгновение воцарилась благоговейная тишина, пока Шаля пыталась утереться передником. Обретя способность видеть, пусть и не так хорошо, как до слез, первым ведьма заметила кота.- Васенька! – кот не успел и мяукнуть, как оказался на ее коленях, придавленный к животу и судорожно поглаживаемый против шерсти. Благоразумно решив не дергаться, он стоически терпел, изредка бросая укоризненные взгляды на черта.- Шалисья! Прекращай сейчас же! Гляди, какую сырость развела – впору хвост растить да плыть куда глаза глядят! – девушка беспомощно оглянулась на окно. - Чего это тебя никто не любит? А мы с Василием на что?- Так то ж вы-ы... – боясь, чтоб не началась вторая часть самобичевания, черт поспешил продолжить.- Откуда у тебя вообще взялись такие мысли?Девушка подняла голову, прижав кота еще сильнее.- Там на празднике все хвастались – у одной царевич, у другой царский советник, у третьей – еще кто-то… А я одн-на-а… - она снова хлюпнула носом.На дворе уже в трех шагах расплывалась картинка окружающего мира. Дождь стоял нерушимой стеной.Черт поправил сползший угол пледа и снисходительно улыбнулся.- Ну, кто ж тебе правду-то скажет? А ты доверчивая! Сразу в их басни поверила!Ведьма поспешно утерла рукой новые дорожки (кот устало вздохнул, освободившись от одного из тисков) и отбросила волосы.- Ага, как же… А кольца они тоже придумали? Вполне настоящие, вон как красовались… Говорили мне, что… Что уже сотню стукнуло, а я… а я… а я одна-а-а!Даже кот закатил глаза.- Ох ты ж горюшко мое! А тебе-то кто так мешает?! – черт придвинулся ближе, незаметно пытаясь вытянуть Ваську, но Шаля внезапно подхватилась на ноги.- Кто мешает? – у несчастного кота округлились глаза от удушья. – Кто мешает, говоришь? Да я же нахожусь в самом дальнем уголке этого леса! Хорошо бабушкино наследство! Какой дурак сюда зайдет? – девушка пылала праведным гневом, который скорее угадывался между тоненькими вскриками и судорожными всхлипами. – Хотя, - она остановилась, - я бы и дураку была рада. Но, говорят, перевелись уже.Судорожно размышляющего черта, заодно и Ваську, спасло чудо. В виде стука в дверь.- Эй, хозяева! Есть ли кто дома?Ведьма испугано прижалась к Василию.- А если это вор?Черт подхватился с лавки и наконец-то выхватил кота.- Порядочные воры в дома не стучатся. Путник это. Шалька! Кто тут из нас ведьма? – черт грозно сузил глаза.Снова послышался мужской голос.- Хозяева! Пустите обогреться. С дороги дальней я, да и конь подкову сгубил.- Ну что ты встала пнем! – черт толкнул застывшую девушку. – Сейчас же тоненько пропой: «Минуточку, добрый молодец!».- Что еще за «молодец»?- Быстро, я сказал!Шаля затравленно оглянулась, сглотнула и потерянной козой проблеяла требуемые слова.- Книгу спрячь. Ишь, разбросалась чаровнической утварью. Зелье под печку засунь. Стол протри. – девушка едва успевала за командами. – Умойся. Волосы наскоро заплети – негоже девице такой расхристанной быть. А ну стань!Шаля сбросила передник и замерла перед помощником.- Пуговку верхнюю расстегни. Повернись. – Черт покрутил рыльцем. – Хороша… Все, ступай.- А…Черт обернулся.– А если он некрасивый?- Ты погляди, какие мы переборчивые! Ступай, кому говорят!- Хозяюшка, добром на добро отплачу, – в измученном голосе мужчины послышалась мольба.Ведьма внезапно улыбнулась, озорно сверкая глазами.- Ну, если добром…Тяжелая дубовая дверь отворилась, явив глазам царского гонца не страшного вида старуху (в чем он был совершенно уверен), а милую симпатичную девушку. Осмотрев насквозь промокшего мужчину и хромого коня, Шаля натянуто улыбнулась и посторонилась, пропуская путника в дом.- Заходите, у меня и печка уже нагрета. Коня в углу привяжите – нечего животине на крыльце мокнуть. Меня Шалисьей зовут.- Спасибо Вам, добрая девушка, - чуть поклонился мужчина, - нам лишь бы дождь переждать, да и обратно в путь.- Проходите, там и водичка уж вскипела! Малиновых веточек вам заварю – вмиг согреетесь! – мелодично отозвалась ведьма, тихонько в сторону шепча заклинание града.- Ох, уж эти ведьмочки!.. – проворчал черт, укрываясь с головой.В истории использованы слова из песни А.Губина "Такие девушки как звезды".Автор - dreamer.

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