Сказки Нового Орлеана: Ревенант

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 13:33

Причина: Авторская стилистика сохранена.

Матвеевский Просмотров: 38 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 13:33 by

Зачем существуют эти мрачные времена? Скорбь, предательство, трепет душ… Так или иначе, они прекрасны. Мрачные времена затуманивают головы молодым и дерзким, ввергают их в водоворот опасностей и пороков.В закоулках Города-полумесяца мрачные времена сгущаются настолько, что становится трудно дышать. Мертвенная бледность ночного города, бездонные окна питейных заведений, в которых мелькают тени забвения. Таким Новый Орлеан запомнится малышке Жульетт.Она повзрослела очень рано, как и все дети улиц, но сохранила детскую беззаботность к своим 15-ти годам. Ее большие черные глаза смотрели на опасный мир с любопытством и озорством. Длинные полосатые чулки постоянно сползали с худеньких коленок, а в непослушных волосах прятался сигаретный дым.Ее короткое пребывание на этом свете могло закончиться трагически трижды, если бы не Габриэль.В первый раз это произошло в какой-то сырой подворотне, где даже уличные кошки предпочитают не селиться. Это надо же было нарваться на придурка-грабителя с ножом! В Городе-полумесяце жизнь стоит не так уж дорого. Жульетт уже мысленно попрощалась с ней, но тут за спиной укуренного психа стало происходить что-то интересное.Из темноты материализовалась громоздкая темная фигура высокого роста. В тусклом свете фонаря блеснуло стеклышко монокля. Фигура с моноклем бесшумно приблизилась к грабителю, занятому разглядыванием сумочки притихшей жертвы, и нанесла ему короткий удар по голове рукояткой пистолета. Спасителем оказался молчаливый человек по имени Габриэль. Был он почти семи футов ростом, но обладал способностью двигаться с кошачьей пластичностью. Жульетт потом узнала, что Габриэль работает утилизатором у семейства Скароне – извечных врагов клана Дюбуа.Был Габриэль ужасно милым и одиноким. Жульетт быстро с ним подружилась и заходила помочь по хозяйству – благодарность за спасение никто не отменял. Сначала Габриэль смущался, но потом привык. Девушка пересказывала ему городские новости и жарила яичницу с беконом. Он научил Жульетт пользоваться пистолетом и даже подарил ей на Рождество крошечный дамский кольт. Больше всего девушку забавляла маленькая странность в поведении этого большого человека – он искренне считал себя ожившим покойником-ревенантом. Габриэль был уверен, что его невозможно убить. Мертвое не может умереть еще раз! Жульетт выслушивала эту мудрую сентенцию с самым серьезным видом, старательно сдерживая улыбку – в Новом Орлеане она наслушалась и более диковинных историй.Габриэль помог своей юной подруге с работой, когда она оказалась на мели. Теперь Жульетт работала курьером у Скароне. Работа не пыльная – отнеси-принеси. Не суй нос, куда не просят – вот и вся мудрость.Во второй раз судьба напомнила о себе майским вечером. Габриэль, Жульетт и Лу (лысый охранник с бородавкой на лбу) сидели на складе и ждали прибытия таинственного контейнера. Прибыл не контейнер, а Большие Неприятности от Дюбуа. Послышалась очередь из "Томсона". В жестяной стене склада появилась цепочка дырок, а Лу так и не дорассказал свою скучную историю про проститутку Мэри. Пусть теперь рассказывает ее Апостолу Петру.Габриэль толкнул Жульетт на пол, потом они спрятались за деревянным ящиком. Послышалась еще одна очередь. Склад наполнился запахом пороха и Тухлых Перспектив. Габриэль шепотом сказал Жульетт ползти к черному выходу, пока он будет отстреливаться. Дурачок! Он так и не понял, что у Жульетт иные планы.Выстрел из малыша-кольта в затылок застал великана врасплох. Жульетт было ужасно жалко убивать друга, но что поделать? В этом жестоком мире не до сантиментов. Для верности девочка выстрелила в осевшее тело еще пару раз и выкликнула по-французски: «Tout est propre!».О Габриэле Жульетт почти не вспоминала. Спать, правда, она стала при свете – ночами ей чудилось, что кто-то пялится на нее из темноты. Как-то ночью она особенно долго ворочалась, но, наконец, заснула. Из приоткрытого окна потянуло сквозняком, и свечка у изголовья девушки погасла. Плотный сумрак будто пришел в движение. От стены отделилась высоченная черная фигура, беззвучно приблизившаяся к кровати Жульетт.В лунном свете сверкнуло треснувшее стеклышко. Ночной гость приставил к виску девушки пистолет и взвел курок. Тихий щелчок в тишине казался невыносимо громким. Фантом постоял у изголовья кровати пару секунд, тяжело вздохнул и растворился в темноте. Сердце Жульетт стучало оглушительно, а по щеке текла хрустальная слезинка. В комнате было пусто.Слышимый ей одной, металлический щелчок преследовал Жульетт всюду. Страшное наваждение проводило ее в маленькую комнатку с мягкими стенами, откуда ей уже было не выбраться.

Ключевые слова: Новый Орлеан предательство убийство призрак наваждение безумие

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