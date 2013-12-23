Чертовщина

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:29

Сделано_в_СССР Просмотров: 95 Комментарии: 4 +5 Вчера, 16:28 by

Большой серый “паккард” мчался по вечернему шоссе, покрытому каплями утреннего дождя, где-то в дальнем Подмосковье. Водитель, седовласый мужчина лет шестидесяти с гаком, член общественного совета, совладелец нескольких сомнительных кантор и государственный чиновник в одном лице, уверенно вращал баранку, бросая машину по пустынной дороге из стороны в сторону.При этом его нехитрые шоферские усилия гармонично сочетались с развлечением миловидной спутницы Анечки, которую он тешил уже двадцатый километр бородатыми анекдотами. Со стороны прохожему зеваке могло бы показаться, что это вполне добропорядочный папаша, полный желанки провести надвигающийся уикенд с повзрослевшей дочерью. На деле же кожаную седушку дорогого авто мял аморальный “папик”, в чьи скверной голове прыгали сексуальные помыслы, а рядом надкусывала мороженку очередная жертва его плотских страстей.Анечка была подобрана им как самая опрятненькая на известной точке по Каширскому шоссе.Тем временем шаловливый баритон Владислава Чайкова, так звали героя, прервался и уютный салон наполнился откровенным хохотом. Его округлый живот подпрыгнул, уперся в руль и забился в эпилепсии. Радостное ликование тут же передалось спутнице. Та широко раскрыла рот, согнувшись вдвое, уперлась лбом в приборную доску и от души рассмеялась. Оба чувствовали себя с каждой минутой все более раскрепощенней, отчего рисковали внезапно оказаться в ближайшей канаве карданом вверх.Стрелка спидометра показывала ”210”, когда обдатый пылью на повороте, полицейский сумел лишь выбубнить два слова: “Лихой дядечка!”. Устраивать погоню за владельцем элитных номеров не имело материального смысла. Такой “на лапу” не даст, а проблем не оберешься. Будет пыжиться до последнего, потрясать увесистыми “корочками” и сверкать перстнями, сжимая эксклюзивный мобильник, коих всего пять на Рублевку. Да и моторизованная кляча с фирменным знаком “Восход” явно не напоминала резвого жеребца. Мотоцикл мог просто рассыпаться под седоком. Полицейский ограничился устным сообщением по рации в окружное ПУ. Если услышат, то примут меры, а если нет… Страж порядка поплелся обратно в кусты на соломенное лежбище. До конца смены можно было еще покемарить.Машина тем временем унеслась дальше, до смерти напугав своим рычанием диких коз, мирно пасущихся на опушке большого леса, пока наконец не спустились сумерки, и библейская тьма этих мест не оставляла больше надежд для нахождения дороги.Тут господин Чайков внезапно забрызгал кашлем и сбросил скорость.- Что с тобой Владик? - спросила его смазливая спутница, озадаченно хлопая густо накрашенными ресницами.В ответ он лишь кисло улыбнулся, крепче сжал руль, но момент был упущен. Дорога внезапно оборвалась, колеса завертелись в воздухе и процарапав капотом кустарник, “паккард” после тупого удара остановился. Фары выхватили из темноты содрогательных размеров пень.- Ну и дурак, чуть не убил… - потирая попеременно то лоб, то коленки, произнесла Анечка.- Да, милая, с хорошей миной меня завтра встретит страховой кибальчиш от ОСАГО. А сколько они мне выложат за размятый передок! У -у...у!Чайков раскрыл рот, обнажив ряд стройных обхоженных зубов в престижной клинике. И расхохотался как после сального анекдота.Но в следующую минуту тотчас замолк. В воздухе неожиданно почувствовалось чье-то третье присутствие, проявившее себя в странном хриплом покашливании вперемежку со старческим сморканием. Затем непонятный хруст веток раздался откуда-то сверху и финалом всему послужил смачный светящийся плевок.- Силы небесные! - воскликнула Анечка и, вцепившись во Владислава, принялась вместе с ним в ужасе наблюдать на не укладывающуюся в сознание картину.В лесной чаще, где обрывался свет фар, от игры света и тьмы возникало непонятное создание, обрамляясь в субстанцию. Поспешное формирование закончилось и перед парочкой возник седовласый джентльмен с дубовой клюкой и перекинутым через плечо тонким холщовом мешком. Повсюду пахло лесными яблоками.- Черт в помощь, господа! - поприветствовал незадачливых путников загадочный старик и, ткнув клюкой в покорёженный капот, произнес сакраментальное.- Да, славный сегодня будет ужин в нашем лесу.После чего он снял с головы помятую фетровую шляпу и заставил ошеломлённую пару содрогнуться. Среди седых прядей, прямо из черепа торчали два небольших рожка, как у девятимесячного ягненка.Увиденная картина потрясла Владислава, одновременно заставив забыть об ушибах и разодранных чулках его спутницы. Рты обоих остались раскрытыми от удивления до тех пор, пока неведомый господин не растворился в сгущающейся тьме.Первым из состояния комы выбрался Владислав. Он вытер холодный пот со лба, хлесткой пощечиной вывел из столбняка Анечку и трезво осмотрелся вокруг без веры в сказочки.- Неплохо для начала… - пробормотал он.Неожиданно в разбитом авто что-то лязгнуло, автомобиль накренился. Затем подмял под себя кусты орешника и загрохотал кубарем в сторону канавы. Округа наполнилась звуками разбиваемого стекла и железного скрежета. Когда все стихло, Владислав заметил, что ответом была оглушающая тишина. Ни одна животина не заявила о себе. Будто вакуум какой-то. В воздухе чувствовалось напряжение и непонятная опасность. Сердце Анечкиного кавалера грохотало где-то в пятках.- Нет смысла идти по шоссе, - сказал он уверенней, мужаясь от звуков собственного голоса.Затем подал Анечке руку и помог счистить с платья крошево лобового стекла.- Тут есть опасность быть сбитым местным моторизованным мустангером из разряда идиотов. Я хорошо знаю эти места. В свое время приезжал сюда часто на охоту с нашим парторгом в бытность зарождения “Единой России”. Эх, времечко же было! Бабло валило валом!- Кретин… - отрезала Анечка. - На кого я теперь похожа!?Вид у нее действительно был неважный. Измятое платье, разодранные чулки и взъерошенные волосы с очумелыми глазами-блюдцами на лице смотрели на Владислава и напоминали ему бойкую пацанку из рассказов О’Генри. Однако скороспелый осмотр неожиданно оборвался вместе с истерическим воплем где-то из глубины леса. Крик был настолько необычен, что Владислава вновь заколотило мелкой дрожью. Тоже чувство передалось и спутнице.- Что эт-т-то было? - произнесла подружка, у которой верхние зубы не попадали на нижние от страха.- Наверное, д-дичь какая-то… - ответил Чайков, понимая, что имел место быть чей-то ужин, однако не подал виду.- Пошли. Через три часа мы уже будем на станции. К тому времени уже должен быть первый дизель.Оба любителя приключений, осторожно ступая по поросшим кочкам и поминутно спотыкаясь о выступающие в ночной тьме пеньки, стали стремительно удаляться в глубь леса на узкую лесную дорогу. Песчаная лента петляла вокруг деревьев, заворачивала за холмы и затягивала путников в свои объятья. На небе во всей своей красе проступили звезды. Издалека послышалось отдаленное кукареканье очумелого петуха. Чайков глянул на тикающий на руке “Ролекс” с тремя брильянтами и дарственной надписью от щедрых партнеров. Стрелки гуляли ходуном, как в компасе в центре магнитной аномалии.- Будь я геологом, сказал бы, чтобы копали здесь, - с чего-то подумалось Владиславу.Спешно перебирая ногами, путники миновали пригорок и начали спускаться в низину. Здесь было намного прохладнее. Над их головами спускался предрассветный туман и местность казалась намного таинственней.- У-ух! - раздалось где-то наверху и высоко под кроной дерева неведомая птица захлопала широкими крыльями. В тот же момент оттуда же упало нечто и, ударившись о придорожный песок, подняло кучу пыли.Чайков резко обернулся, но рядом никого не было. Даже Анечки. Лишь впереди зеленым неоновым светом средь иссохших пней ясно проступили три шестерки и недостающий четвертак. То был знак сатаны.Владислав в уме быстро сосчитал кости и уставился на странное видение. На траве всплыл негатив порыжелого карлика - точная копия джентльмена с мешком только в миниатюре. На его груди висела большая медная цепь со знаком Буцефала на конце. Чайкову все стало ясно. Он широко раскрыл рот, чтобы отчаянно закричать, но гортань свело нешуточной судорогой и…Владислав Чайков очнулся в своей собственной спальне на полу у кровати. От падения сильно тянуло в боку. На кухне уже побрякивала посудой выписанная по дешевке из Кишинева повариха. В соседней спальне на пуфике у зеркала пудрила носик жена.Помощник по хозяйству Степан натирал до блеска новенький “лексус”. На стуле висел чисто выглаженный костюм “тройка”.- Тьфу ты, приснится же… - досадуя на плотный вчерашний ужин, сказал сам себе Чайков.Нацепил шлепанцы и поплелся плескаться в девятиструйный джакузи с подсветкой и подогревом.Намыливая округлый живот, Владислав вдруг вспомнил, что схожая ересь ему приснилась много лет тому назад, накануне его назначения в одну из комиссий по приватизации постсоветской собственности. И тогда ему нежданно так откупорилось… Что он Гагариным взлетел из номенклатурных босяков в компашку Брунейских принцев.- Хм… Это что ж значит? - Чайков замер с мочалкой на волосатой груди, - Сегодня ж мы в госдуме принимаем эту дурку с повышением пенсионного возраста… Неужто прокатит как есть в первом чтении??!!В следующее мгновение Владислав Чайков издал такой торжествующий крик птеродактиля, что всякому живому в радиусе километра пришлось ощутить непомерную нагрузку децибелов на ушную мембрану.По окончании завтрака большой белый “лексус” прошуршал шинами за ворота имения “Сhaikoff” на Рублевке в направлении государственной службы владельца.Провожавший его лаем сторожевой хозяйский пес был чрезвычайно весел. Только что ему был скормлен авансом испанский сыровяленый свиной окорок от неслыханных щедрот хозяина в счет грядущего алмазного дождя от "пенсионки".Автор - babuskinie.

Ключевые слова: Серый “паккард” шоссе чёрт в помощь сон госдума дурка пёс

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