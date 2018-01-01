Война Девяти Лун. Часть 15

Летяга Просмотров: 15 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:32 by

- Я постараюсь в это верить, - я искренне улыбнулся, - Где вы были?- Ходили на небольшую разведку, - Ксаан выглядел немного подавленным, - В Омакиду.- Как же вы вернулись так быстро? - удивился я, - Только в ту сторону два дня пути.- Червоточина, - ответила за Ксаана вошедшая в комнату Аррейя.- Разве они ещё остались? - с сомнением спросил я, - Я слышал, вы утратили секрет их создания.- Остались, - усмехнулся Ксаан, - Но очень мало. И ещё меньше магов знают о них. Во всяком случае о той, которой воспользовались мы.- Надеюсь, ты знаешь о чём говоришь, - я пожал плечами, - Что вы узнали?- В Омакиде собирается Совет Девяти, - заговорила Аррейя, - Соответственно, там будет много народа. Очень много.Она взяла посох и вышла из дома на улицу.- Это хорошо или плохо? - спросил я.- С какой стороны посмотреть, - Ксаан сел на стул, покрутил ладонью в воздухе и в ней образовалась кружка, из которой он тут же отхлебнул, - Мы можем затеряться в толпе и нас просто не заметят среди остальных.- А если нас заметят, с такой силой нам не справиться, - закончила за него Аррейя.Мне стало не по себе. Я был твёрдо уверен, что всё пойдёт именно так, как нам не нужно.- Не переживай, - Ксаан продолжал пить из кружки, словно напиток в ней был бесконечный, - Если мы продумаем каждую мелочь, то всё будет хорошо.- Всего не предугадать, - с сожалением заметил я.- Как же я голоден! - воскликнул вошедший в комнату Оин.Я с некоторым удовольствием отметил, что выглядит он весьма счастливым.- Я бы съел цыплёнка, - продолжал он, - С жареным сыром и дюжиной томатов. Мы ушли так быстро…Оин не успел договорить, как перед ним появился поднос со всем тем, что он перечислил. Ксаан добродушно улыбался.- Спасибо, - Оин слегка поклонился, - Но я не ем еду, созданную из ничего.- Это вовсе не так, - ответил Ксаан, - Из одной таверны сейчас исчез цыплёнок, из другой жареный сыр и томаты. Я знал о твоём недоверии к пище, созданной магией, поэтому сделал всё таким образом. Ешь.Второй раз говорить не пришлось - Оин схватил поднос и быстро ушёл в соседнюю комнату.- Ты это только что придумал, да? - спросил я.- Конечно, - Ксаан хитро улыбался, - Пища, созданная магией, ничем не отличается от обычной. Зачем ему отказывать себе в удовольствии. Ведь ты прав, всего предугадать нельзя. В моих силах исполнить некоторые его желания сейчас, пусть даже такую мелочь. Если я не выживу - человек будет вспоминать меня с добром в сердце.- Выживешь, - я не был в этом уверен, но мне этого хотелось, - Могу я попросить для себя кружку свекольного пива?- Кружку? - усмехнулся Ксаан.Он махнул рукой и на столе появился запотевший кувшин. Я налил себе кружку и залпом её осушил.- Это то, чего мне не хватало, - я сел напротив Ксаана, - Если позволишь, я задам вопрос.- Задавай.- Почему ты не пользуешься посохом? Я всегда думал, что без посоха колдуны способны лишь на мелочь...- Что ты пытаешься сделать в первую очередь при сражении с колдуном? - перебил меня Ксаан.А ведь я мог и догадаться.- Правильно, - Ксаан кивнул, видимо, поняв всё по моему лицу, - Сначала Пыль Миров, потом выбить посох, пока она не осядет... Можно колдовать и без посоха, но для этого нужны долгие и упорные тренировки. С посохом гораздо проще - ту магию, что в тебе есть, ты направляешь через него. Концентрируешь, если угодно. Привязываешь определённые заклинания к определённым взмахам. Но за долгие годы ты привыкаешь к этому. Словно забываешь, как пользоваться магией без посоха, как концентрировать её в себе.- Тогда зачем он вообще вам нужен? - удивился я, - Получается, в нём ваша сила и ваша главная слабость.- Всё так, - кивнул Ксаан, - Это началось задолго до начала войны. Сложно было справляться с детьми. Когда магия начинала наполнять их - они не могли контролировать то, что было внутри. Поэтому им давали в руки посох и говорили, что без него ничего не будет получаться. Дети сами себе внушали, что всё хорошо только тогда, когда посох в руках. Понимаешь? Они учились концентрировать магию на него. Так было проще и быстрее.- Но это же сработало, так?- Так. Пока не было этой Войны, никто и не думал о том, насколько это небезопасно для колдуна.Я встал и налил себе ещё одну кружку свекольного пива.- Как ты думаешь, она закончится? - спросил я.- На моём веку или твоём? - уточнил Ксаан.- На нашем, - твёрдо ответил я.- Тогда возможно, - он улыбнулся, - Во всяком случае, мы постараемся. Аррейя считает, что предотвращение исчезновению Лун не помешает людям и магам продолжать Войну.- Да, - я кивнул, - Она рассказывала.- Это не так. Война закончится вместе с возвращением Девяти Лун.- Почему ты так думаешь?- Я не думаю, - Ксаан загадочно улыбнулся, - Я это видел. Я вижу редко, но когда это случается, то ошибки быть не может.Я залпом осушил кружку. Сердце колотилось, словно сумасшедшее, по телу прошла дрожь. Война закончится. Неужели это правда?Автор: Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Посох щит магия не такая сказка

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