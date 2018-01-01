Война Девяти Лун. Часть 15- Я постараюсь в это верить, - я искренне улыбнулся, - Где вы были?
- Ходили на небольшую разведку, - Ксаан выглядел немного подавленным, - В Омакиду.
- Как же вы вернулись так быстро? - удивился я, - Только в ту сторону два дня пути.
- Червоточина, - ответила за Ксаана вошедшая в комнату Аррейя.
- Разве они ещё остались? - с сомнением спросил я, - Я слышал, вы утратили секрет их создания.
- Остались, - усмехнулся Ксаан, - Но очень мало. И ещё меньше магов знают о них. Во всяком случае о той, которой воспользовались мы.
- Надеюсь, ты знаешь о чём говоришь, - я пожал плечами, - Что вы узнали?
- В Омакиде собирается Совет Девяти, - заговорила Аррейя, - Соответственно, там будет много народа. Очень много.
Она взяла посох и вышла из дома на улицу.
- Это хорошо или плохо? - спросил я.
- С какой стороны посмотреть, - Ксаан сел на стул, покрутил ладонью в воздухе и в ней образовалась кружка, из которой он тут же отхлебнул, - Мы можем затеряться в толпе и нас просто не заметят среди остальных.
- А если нас заметят, с такой силой нам не справиться, - закончила за него Аррейя.
Мне стало не по себе. Я был твёрдо уверен, что всё пойдёт именно так, как нам не нужно.
- Не переживай, - Ксаан продолжал пить из кружки, словно напиток в ней был бесконечный, - Если мы продумаем каждую мелочь, то всё будет хорошо.
- Всего не предугадать, - с сожалением заметил я.
- Как же я голоден! - воскликнул вошедший в комнату Оин.
Я с некоторым удовольствием отметил, что выглядит он весьма счастливым.
- Я бы съел цыплёнка, - продолжал он, - С жареным сыром и дюжиной томатов. Мы ушли так быстро…
Оин не успел договорить, как перед ним появился поднос со всем тем, что он перечислил. Ксаан добродушно улыбался.
- Спасибо, - Оин слегка поклонился, - Но я не ем еду, созданную из ничего.
- Это вовсе не так, - ответил Ксаан, - Из одной таверны сейчас исчез цыплёнок, из другой жареный сыр и томаты. Я знал о твоём недоверии к пище, созданной магией, поэтому сделал всё таким образом. Ешь.
Второй раз говорить не пришлось - Оин схватил поднос и быстро ушёл в соседнюю комнату.
- Ты это только что придумал, да? - спросил я.
- Конечно, - Ксаан хитро улыбался, - Пища, созданная магией, ничем не отличается от обычной. Зачем ему отказывать себе в удовольствии. Ведь ты прав, всего предугадать нельзя. В моих силах исполнить некоторые его желания сейчас, пусть даже такую мелочь. Если я не выживу - человек будет вспоминать меня с добром в сердце.
- Выживешь, - я не был в этом уверен, но мне этого хотелось, - Могу я попросить для себя кружку свекольного пива?
- Кружку? - усмехнулся Ксаан.
Он махнул рукой и на столе появился запотевший кувшин. Я налил себе кружку и залпом её осушил.
- Это то, чего мне не хватало, - я сел напротив Ксаана, - Если позволишь, я задам вопрос.
- Задавай.
- Почему ты не пользуешься посохом? Я всегда думал, что без посоха колдуны способны лишь на мелочь...
- Что ты пытаешься сделать в первую очередь при сражении с колдуном? - перебил меня Ксаан.
А ведь я мог и догадаться.
- Правильно, - Ксаан кивнул, видимо, поняв всё по моему лицу, - Сначала Пыль Миров, потом выбить посох, пока она не осядет... Можно колдовать и без посоха, но для этого нужны долгие и упорные тренировки. С посохом гораздо проще - ту магию, что в тебе есть, ты направляешь через него. Концентрируешь, если угодно. Привязываешь определённые заклинания к определённым взмахам. Но за долгие годы ты привыкаешь к этому. Словно забываешь, как пользоваться магией без посоха, как концентрировать её в себе.
- Тогда зачем он вообще вам нужен? - удивился я, - Получается, в нём ваша сила и ваша главная слабость.
- Всё так, - кивнул Ксаан, - Это началось задолго до начала войны. Сложно было справляться с детьми. Когда магия начинала наполнять их - они не могли контролировать то, что было внутри. Поэтому им давали в руки посох и говорили, что без него ничего не будет получаться. Дети сами себе внушали, что всё хорошо только тогда, когда посох в руках. Понимаешь? Они учились концентрировать магию на него. Так было проще и быстрее.
- Но это же сработало, так?
- Так. Пока не было этой Войны, никто и не думал о том, насколько это небезопасно для колдуна.
Я встал и налил себе ещё одну кружку свекольного пива.
- Как ты думаешь, она закончится? - спросил я.
- На моём веку или твоём? - уточнил Ксаан.
- На нашем, - твёрдо ответил я.
- Тогда возможно, - он улыбнулся, - Во всяком случае, мы постараемся. Аррейя считает, что предотвращение исчезновению Лун не помешает людям и магам продолжать Войну.
- Да, - я кивнул, - Она рассказывала.
- Это не так. Война закончится вместе с возвращением Девяти Лун.
- Почему ты так думаешь?
- Я не думаю, - Ксаан загадочно улыбнулся, - Я это видел. Я вижу редко, но когда это случается, то ошибки быть не может.
Я залпом осушил кружку. Сердце колотилось, словно сумасшедшее, по телу прошла дрожь. Война закончится. Неужели это правда?
Автор: Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 06:32 by ЛетягаПросмотров: 15Комментарии: 0
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