Война Девяти Лун. Часть 8

Летяга Просмотров: 9 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:10 by

XIIПуть до Ларигимы занял две недели. К нашей общей радости, колдуны нам не попадались, а для людей мы были невидимы благодаря магии Аррейи.На протяжении всего пути, я хотел рассказать ей о её словах, но что-то внутри меня подсказывало не делать этого. Пожертвовать жизнью ради неё. Если уж честно, я совсем не хочу жертвовать своей жизнью.Недалеко от Ларигимы мы укрылись в пустом охотничьем доме. В таком виде Аррейе не следовало там появляться.- Ты можешь изменить цвет своих глаз? - спросил её я.- Легко.- И одежду. Нужно что-то простое и неприметное.Аррейя очертила посохом полукруг и заговорила на своём языке. Она изменилась моментально.Неплохо.- Посох, - сказал я, - Его нужно спрятать.Аррейя снова зачитала заклинания. Когда мы были готовы к выходу, я проинструктировал её:- Ты - моя сестра. Я - Саето из Серры, занимаюсь поиском и продажей артефактов. Поняла?Аррейя кивнула.XIIIВойдя в город, мы сразу направились к стражу.- Мир Ансерроту - приветствовал я его, - Я ищу Оина, встречался с ним около месяца назад недалеко от Серры.- Вечный свет, - буркнул страж, - Его лавка находится в конце улицы.Он указал направление рукой.- Благодарю, - я повернулся к Аррейе, - Идём, сестрёнка.В конце улицы, куда указал страж, находилась только лавка пряностей. Значит не ошибёмся.- Мир Ансерроту, - нарочито радостно приветствовал я, заходя в лавку.- Вечный свет, - раздался голос из глубины соседней комнаты, - Я сейчас к вам подойду, выбирайте.- Поторопись, Оин.- Туссео? - он вышел из комнаты, - Вот уж не ожидал тебя увидеть, тем более так скоро. Вернее сказать, я совсем не ожидал, что ты воспользуешься приглашением.- Мне пришлось. Оин, дело очень важное. Ты можешь закрыть свою лавку на сегодня? Нам нужно поговорить. Нельзя, чтобы нас слышали.- Для владельца Щита Света - любой каприз! - Оин улыбался, - Что за такое важное дело, что я тебе понадобился? И кто эта милая девушка с тобой? Жена?- Для всех, кто у тебя спросит, она моя сестра Аррейя, - ответил я, - А я - Саето, искатель артефактов.Улыбка исчезла с лица Оина.- А кто она на самом деле? - тихо спросил он.- Покажи, - попросил я Аррейю.Она тихо сказала несколько слов и её глаза загорелись прежним синим цветом. Оин отступил назад.- Не бойся, - я протянул к нему руку, - Она не причинит тебе вреда. Нам нужна помощь.- Хочешь узнать, зачем я ходил на разговор к Иклуру? - неожиданно спросил Оин.- Скажи, если это важно.- Два месяца назад мою жену и сына похитили прямо с поля, Туссео, - Оин указал на Аррейю, - Её сородичи. Я просил Иклура повлиять на нашего Таарина, чтобы он отправил ещё наёмников на поиски. А ты привёл одну из них ко мне в дом.Проклятье!Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Колдунья артефакты страж не такая сказка

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