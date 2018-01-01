Война Девяти Лун. Часть 9

Война Девяти Лун. Часть 9XIV
- Оин, - заговорил я как можно мягче, - Уверяю тебя, она не причастна к этому. Я ведь прав, Аррейя?
- Ему всё равно, - отозвалась она, - Горе заглушает здравый смысл.
Только бы он не вызвал стражу.
- Я могу узнать, что с ними, - голос Аррейи прозвучал неожиданно звонко.
- С чего мне тебе верить тому, что ты скажешь? - недоверчиво спросил Оин.
- Скажу? Нет. Я покажу тебе.
С этими словами Аррейя взмахнула рукой и в ней тут же возник посох. Она начертила в воздухе какой-то символ, который загорелся фиолетовым пламенем. Огонь образовал круг, в центре которого был виден город. На площади стояли деревянные клетки, внутри которых сидело множество людей.
- Они! - закричал Оин, тыкая в видение пальцем, - Они живы!
Я бросил взгляд на женщину с ребёнком лет двенадцати. Похож на отца.
- Ты знаешь, где это? - дрожащим голосом спросил Оин.
Аррейя кивнула и взмахнула рукой. Видение исчезло.
- Это Омакида, - сказала она, - Я родилась в этом городе. В него свозят всех взятых в плен людей. Совет Девяти решает их судьбу.
- Мы можем попытаться освободить их? - спросил я.
- Попытаться - да, - ответила Аррейя, - Но шансы у нас очень маленькие. Я, возможно, смогу провести нас в город. Скорее всего, у нас получится освободить их, колдуны не ставят стражу - человек не сможет выйти из города без проводника. Но если что-то пойдёт не так - нам не уйти живыми.
- Я готов рискнуть, - глухим голосом сказал Оин.
Чудесно! А я нет.
- Послушай, Оин, - я попытался говорить дружелюбнее, - Луны…
- Это моя семья, Туссео, - он взглянул на меня таким взглядом, что мне стало его невыносимо жаль, - Кроме них у меня никого нет. Какое мне дело до Лун, если у меня никого не останется?
Я понимаю тебя. Но времени всё меньше.
- Помогите мне, - попросил Оин, - И я пойду с вами куда угодно и не отступлю.
- Далеко отсюда до Индиорры? - внезапно спросила Аррейя.
Я только поморщился. Индиорра - город отбросов. Пьяницы, клятвопреступники и предатели - вот из кого состоит этот город. Нам там делать нечего.
- Решила гульнуть напоследок? - с насмешкой спросил я, - Это место не для последней трапезы.
- Ксаáн, - коротко ответила Аррейя.
Мы с Оином удивлённо переглянулись. Она шутит?
Уже с десяток лет ходит слух о сильном маге, который ушёл от своих и даже защищал кого-то из людей, убив с десяток других колдунов. Я не знал никого, кто бы встречал его лично.
- Если он и существует, - недоверчиво заговорил я, - Зачем он нам?
- Он также реален, как ты и я, - твёрдо сказала Аррейя, - Он поможет. Второй маг существенно повысит наши шансы выжить.
- Откуда нам знать, что он там? Зря потратим время.
- Он там. Я знаю.
- Тогда выходим немедленно, - подал голос Оин, - Я соберу всё необходимое для похода. Сколько дней?
А моё мнение никто не хочет узнать?
- Мы успеем, - сказала мне Аррейя, словно прочитав мои мысли.
Или всё-таки прочитав?
- Примерно неделя, - подсчитал я, - Если не возникнет непредвиденных препятствий. Чуть не забыл. Оин, у тебя есть знакомые в Серре?
- Конечно, - отозвался Оин, собирая сумку, - Что-то нужно достать?
- Не совсем. Отправь слово, попроси разузнать, кто отправлял группу наёмников на запад около месяца назад. Пусть отправят ответ в Индиорру.
- Сделаю, - кивнул Оин и вышел наружу.
Я устало сел на стул и понял, что я невероятно вымотался за этот день. Но отдых, судя по всему, ждал меня ещё не скоро.
Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 11:13 by ЛетягаПросмотров: 8Комментарии: 0
Ключевые слова: Город колдунья стража не такая сказка