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Творческие истории

Война Девяти Лун. Часть 9

XIV

- Оин, - заговорил я как можно мягче, - Уверяю тебя, она не причастна к этому. Я ведь прав, Аррейя?

- Ему всё равно, - отозвалась она, - Горе заглушает здравый смысл.

Только бы он не вызвал стражу.

- Я могу узнать, что с ними, - голос Аррейи прозвучал неожиданно звонко.

- С чего мне тебе верить тому, что ты скажешь? - недоверчиво спросил Оин.

- Скажу? Нет. Я покажу тебе.

С этими словами Аррейя взмахнула рукой и в ней тут же возник посох. Она начертила в воздухе какой-то символ, который загорелся фиолетовым пламенем. Огонь образовал круг, в центре которого был виден город. На площади стояли деревянные клетки, внутри которых сидело множество людей.

- Они! - закричал Оин, тыкая в видение пальцем, - Они живы!

Я бросил взгляд на женщину с ребёнком лет двенадцати. Похож на отца.

- Ты знаешь, где это? - дрожащим голосом спросил Оин.

Аррейя кивнула и взмахнула рукой. Видение исчезло.

- Это Омакида, - сказала она, - Я родилась в этом городе. В него свозят всех взятых в плен людей. Совет Девяти решает их судьбу.

- Мы можем попытаться освободить их? - спросил я.

- Попытаться - да, - ответила Аррейя, - Но шансы у нас очень маленькие. Я, возможно, смогу провести нас в город. Скорее всего, у нас получится освободить их, колдуны не ставят стражу - человек не сможет выйти из города без проводника. Но если что-то пойдёт не так - нам не уйти живыми.

- Я готов рискнуть, - глухим голосом сказал Оин.

Чудесно! А я нет.

- Послушай, Оин, - я попытался говорить дружелюбнее, - Луны…

- Это моя семья, Туссео, - он взглянул на меня таким взглядом, что мне стало его невыносимо жаль, - Кроме них у меня никого нет. Какое мне дело до Лун, если у меня никого не останется?

Я понимаю тебя. Но времени всё меньше.

- Помогите мне, - попросил Оин, - И я пойду с вами куда угодно и не отступлю.

- Далеко отсюда до Индиорры? - внезапно спросила Аррейя.

Я только поморщился. Индиорра - город отбросов. Пьяницы, клятвопреступники и предатели - вот из кого состоит этот город. Нам там делать нечего.

- Решила гульнуть напоследок? - с насмешкой спросил я, - Это место не для последней трапезы.

- Ксаáн, - коротко ответила Аррейя.

Мы с Оином удивлённо переглянулись. Она шутит?

Уже с десяток лет ходит слух о сильном маге, который ушёл от своих и даже защищал кого-то из людей, убив с десяток других колдунов. Я не знал никого, кто бы встречал его лично.

- Если он и существует, - недоверчиво заговорил я, - Зачем он нам?

- Он также реален, как ты и я, - твёрдо сказала Аррейя, - Он поможет. Второй маг существенно повысит наши шансы выжить.

- Откуда нам знать, что он там? Зря потратим время.

- Он там. Я знаю.

- Тогда выходим немедленно, - подал голос Оин, - Я соберу всё необходимое для похода. Сколько дней?

А моё мнение никто не хочет узнать?

- Мы успеем, - сказала мне Аррейя, словно прочитав мои мысли.

Или всё-таки прочитав?

- Примерно неделя, - подсчитал я, - Если не возникнет непредвиденных препятствий. Чуть не забыл. Оин, у тебя есть знакомые в Серре?

- Конечно, - отозвался Оин, собирая сумку, - Что-то нужно достать?

- Не совсем. Отправь слово, попроси разузнать, кто отправлял группу наёмников на запад около месяца назад. Пусть отправят ответ в Индиорру.

- Сделаю, - кивнул Оин и вышел наружу.

Я устало сел на стул и понял, что я невероятно вымотался за этот день. Но отдых, судя по всему, ждал меня ещё не скоро.



Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 11:13 by ЛетягаПросмотров: 8Комментарии: 0
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Ключевые слова: Город колдунья стража не такая сказка

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