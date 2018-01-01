Война Девяти Лун. Часть 9

Летяга Просмотров: 8 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:13 by

XIV- Оин, - заговорил я как можно мягче, - Уверяю тебя, она не причастна к этому. Я ведь прав, Аррейя?- Ему всё равно, - отозвалась она, - Горе заглушает здравый смысл.Только бы он не вызвал стражу.- Я могу узнать, что с ними, - голос Аррейи прозвучал неожиданно звонко.- С чего мне тебе верить тому, что ты скажешь? - недоверчиво спросил Оин.- Скажу? Нет. Я покажу тебе.С этими словами Аррейя взмахнула рукой и в ней тут же возник посох. Она начертила в воздухе какой-то символ, который загорелся фиолетовым пламенем. Огонь образовал круг, в центре которого был виден город. На площади стояли деревянные клетки, внутри которых сидело множество людей.- Они! - закричал Оин, тыкая в видение пальцем, - Они живы!Я бросил взгляд на женщину с ребёнком лет двенадцати. Похож на отца.- Ты знаешь, где это? - дрожащим голосом спросил Оин.Аррейя кивнула и взмахнула рукой. Видение исчезло.- Это Омакида, - сказала она, - Я родилась в этом городе. В него свозят всех взятых в плен людей. Совет Девяти решает их судьбу.- Мы можем попытаться освободить их? - спросил я.- Попытаться - да, - ответила Аррейя, - Но шансы у нас очень маленькие. Я, возможно, смогу провести нас в город. Скорее всего, у нас получится освободить их, колдуны не ставят стражу - человек не сможет выйти из города без проводника. Но если что-то пойдёт не так - нам не уйти живыми.- Я готов рискнуть, - глухим голосом сказал Оин.Чудесно! А я нет.- Послушай, Оин, - я попытался говорить дружелюбнее, - Луны…- Это моя семья, Туссео, - он взглянул на меня таким взглядом, что мне стало его невыносимо жаль, - Кроме них у меня никого нет. Какое мне дело до Лун, если у меня никого не останется?Я понимаю тебя. Но времени всё меньше.- Помогите мне, - попросил Оин, - И я пойду с вами куда угодно и не отступлю.- Далеко отсюда до Индиорры? - внезапно спросила Аррейя.Я только поморщился. Индиорра - город отбросов. Пьяницы, клятвопреступники и предатели - вот из кого состоит этот город. Нам там делать нечего.- Решила гульнуть напоследок? - с насмешкой спросил я, - Это место не для последней трапезы.- Ксаáн, - коротко ответила Аррейя.Мы с Оином удивлённо переглянулись. Она шутит?Уже с десяток лет ходит слух о сильном маге, который ушёл от своих и даже защищал кого-то из людей, убив с десяток других колдунов. Я не знал никого, кто бы встречал его лично.- Если он и существует, - недоверчиво заговорил я, - Зачем он нам?- Он также реален, как ты и я, - твёрдо сказала Аррейя, - Он поможет. Второй маг существенно повысит наши шансы выжить.- Откуда нам знать, что он там? Зря потратим время.- Он там. Я знаю.- Тогда выходим немедленно, - подал голос Оин, - Я соберу всё необходимое для похода. Сколько дней?А моё мнение никто не хочет узнать?- Мы успеем, - сказала мне Аррейя, словно прочитав мои мысли.Или всё-таки прочитав?- Примерно неделя, - подсчитал я, - Если не возникнет непредвиденных препятствий. Чуть не забыл. Оин, у тебя есть знакомые в Серре?- Конечно, - отозвался Оин, собирая сумку, - Что-то нужно достать?- Не совсем. Отправь слово, попроси разузнать, кто отправлял группу наёмников на запад около месяца назад. Пусть отправят ответ в Индиорру.- Сделаю, - кивнул Оин и вышел наружу.Я устало сел на стул и понял, что я невероятно вымотался за этот день. Но отдых, судя по всему, ждал меня ещё не скоро.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Город колдунья стража не такая сказка

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