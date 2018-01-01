Война Девяти Лун. Часть 14

Летяга Просмотров: 16 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:28 by

XIXПроснувшись утром, я не сразу вспомнил, где нахожусь и что происходит. Эти несколько минут были самыми счастливыми за последние дни. Почти забытое чувство спокойствия ускользнуло, оставив после себя лишь горечь.Я поднялся и прошёл в комнату. Никого не было. Я обыскал стол в поисках какой-нибудь записки, но и её не было.Зато была еда.Я с жадностью принялся есть содержимое горшочка. Фасоль, тушёная с мясом и острыми перцами была так восхитительна, что я искренне пожалел, что не дождался ужина вчера вечером.Вспомнив вчерашний разговор с Ксааном, я задумался и вынул из внутреннего кармана Щит Света.Самый опасный артефакт.От этих мыслей у меня прошли мурашки. Я об этом даже не подозревал. Когда Ксаан вернётся, я попрошу его рассказать мне всё об этом артефакте. Видимо, я не знаю о нём совсем ничего.Катая шарик по ладони, я припомнил слова Оина в нашу первую встречу, что артефакты, в каком-то смысле, живые. Ксаан сказал, что Щит Света решил иначе и выбрал нового владельца. Но почему меня? Быть может, я попался на его пути случайно? И теперь я занимаю чьё-то место - кого-то, кто на самом деле может предотвратить исчезновение Ансеррота.От этих мыслей мне стало не по себе, и я напряг память, чтобы вспомнить всё как можно точнее.XXЭто случилось около восьми лет назад. Я, будучи наёмником, отправился к северным рекам на разведку: ходили слухи, что там есть лагерь колдунов, которые готовятся к нападению на мелкие поселения недалеко от Серры. Моей задачей было выяснить, так ли это и, по возможности, узнать примерное количество колдунов в лагере.Спустя какое-то время я нашёл небольшой лагерь, но колдун там был всего один. Я должен был также незаметно уйти, но я решил, что могу справиться с ним и уничтожить лагерь, чтобы другие знали, что остаться незамеченными не получилось. Я даже не подумал о том, что колдунов может быть и больше, что они куда-то ушли и могут вернуться в любую минуту.Я напал вечером, когда он оставил своё оружие в палатке и отправился в кусты. Я был слишком самонадеян. Мой меч прошёл сквозь иллюзию колдуна, и она исчезла, а сам он набросился на меня с тыла.Позднее, я понимал, насколько был глуп, когда был уверен, что он не знает о моём наблюдении.Я пригнулся и увернулся от удара, доставая из кармана горсть Пыли Миров. Колдун моментально сориентировался и успел сотворить себе меч. Мне нужно было выбить его посох - когда Пыль осядет, я воспользуюсь артефактами. Победа за мной.Я не смог ударить его ни одного раза. Колдун был быстр и очень силён - каждая его атака почти выбивала меч из моих рук. Он словно не знал усталости.Мне не было страшно. Было, скорее, обидно. За свою самоуверенность.Я понимал - Пыль оседает. Ещё несколько секунд и магия вернётся. Я смогу использовать артефакты, но у меня был только Лист Иллюзий и Лавина - мощный, но срабатывает раза два за день. Во время использования лучше стоять на воде или огне - тогда лавина намного опаснее.По ухмылке колдуна я понял - всё. Я выхватил артефакт - согнутую полоску высохшей коры неизвестного мне дерева - и провёл по нему пальцем.Земляная лавина накрыла колдуна - бежать было некуда. Во всяком случае, так мне казалось.Он ударил с правой стороны: к моему удивлению, не мечом. Удар был настолько сильный, что я закричал, падая на камни у берега одной из рек. Колдун, ухмыляясь, шёл ко мне, отбросив меч. Он ему больше был не нужен. Я судорожно соображал, как выгодно использовать Лист Иллюзий. Но вариантов не было.Колдун подходил ближе, размахивая посохом, словно рисуя в воздухе затейливый узор.В этот момент мне стало страшно. Я сжал камни под ладонями в ожидании последнего удара.Боль пронзила правую ладонь и разошлась по всему телу. И в этот момент передо мной появилась стена из чистого Света.Колдун не обращал на неё внимания ровно до того момента, пока не направил на меня своё заклинание. Оно просто растворилось, достигнув Света.Я не растерялся. Один из нас всё-таки поплатился за свою самоуверенность - колдун не защитил себя от атак магией. Я перекатился вперёд, схватив лежащий на земле меч и всадил его в грудь колдуна.После этого я вернулся к берегу и нашёл среди камней маленький шарик с множеством острых игл. Название пришло от колдунов, когда спустя время до них дошли слухи обо мне.- Всё так, как и должно быть, - голос Ксаана вырвал меня из воспоминаний, - Он появился тогда, когда ты был готов к нему. И когда он был нужен тебе больше всего, хоть ты и не понимал этого.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Колдуны люди луны щит не такая сказка

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