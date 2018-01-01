Война Девяти Лун. Часть 13

Летяга Просмотров: 16 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:25 by

XVIIIГолова разрывалась от вопросов. Почему Иклур хотел моей смерти? Что видели Аррейя и Ксаан? Почему исчезают Луны и как предотвратить гибель Ансеррота?Я хотел отдохнуть. Выспаться, чтобы мысли перестали меня одолевать. Это слишком много для человека.- Скоро, - сказал мне Ксаан.- Читаешь мысли? - усмехнулся я.У меня не было сил возмущаться.- Нет, - Ксаан поморщился, - Незачем читать мысли. Достаточно посмотреть на твоё измученное лицо.- А если так? - я изобразил улыбку.- Так только хуже, - Ксаан похлопал меня по плечу и указал на Лунное Кольцо, - Откуда?Я посмотрел на Аррейю.- Вот как? - Ксаан повернулся к ней, - Насколько я помню, оно хранилось в подземельях Омакиды, как одно из самых опасных для колдунов артефактов.Аррейя молчала.- Значит, ты его украла?- Украла, - Аррейя гордо тряхнула волосами, - И при этом, я не убила ни одного из своих.- Как ты смеешь? - лицо Ксаана исказила ярость, - Ты не знаешь, что там было! Ты не видела, что они делали!- Я не это хотела сказать, - испуганно забормотала Аррейя, - Я к тому, что…- Вы все только и можете, что осуждать, - Ксаан не сводил с неё злобного взгляда, - Тысячи людей, таких как Оин, лишаются своих родных. Тех, кто никогда не поднимал меча. И ни один, ты слышишь, ни один не ужаснулся тем кошмарам, что с ними происходили!- Ксаан, - я указал на Оина, - Остановись. Не нужно.Оин тихо плакал, опустив голову.- Успокой своё сердце, человек, - Ксаан подошёл к нему ближе, - После того, что я сделал, мало кто смеет подвергать людей таким страданиям. Они боятся. Боятся, что появится ещё один такой, как я. Слишком многого они лишились в тот день.Оин вытер глаза и с благодарностью посмотрел на Ксаана.- Что там было? - подала голос Аррейя.- Этому нет названия, - с болью ответил Ксаан, - Я был в битвах, я видел много смертей. Но не таких. Я покажу.Он положил ладонь на глаза Аррейе и закрыл глаза. Через пару минут она отшатнулась, упала на колени и зарыдала.Ксаан посмотрел на меня. Я покачал головой:- Поверю на слово.Неожиданно Аррейя подскочила к Оину и обняла его.- Прости нас, - твердила она, не переставая рыдать - Я не знала. Прости. Я обещаю тебе, я отдам жизнь, если понадобится, но твоя семья вернётся домой.Глядя на обнимающихся мага и человека, я задумался, кому нужна эта война? Хотя, один вариант ответа у меня всё же был. Нужно найти остальные.Наконец, мы добрались до старого дома. Ксаан произнёс заклинание, и он стал невидим для всех тех, кто окажется рядом. Это успокаивало, но всё-таки, Канарейку я поставил, не забыв коснуться ею остальных.Я сразу решил лечь спать, отказавшись от ужина. У меня оставался только один вопрос, ответ на который я мог получить сразу.- Ксаан, - обратился я, - Ты сказал, что в тот день твой народ лишился многого. Можно узнать, чего?- Порядка трёхсот воинов, - грустно ответил он, - И множества артефактов.- Как же ты победил столько колдунов? - с недоверием спросил я.- Я воспользовался одним из них, - Ксаан попытался улыбнуться, - Самым опасным из всех, которые известны. Опасным для колдунов, конечно.- Надеюсь, ты его сохранил, - горько усмехнулся Оин.- Нет, - Ксаан развёл руками, - Артефакт решил иначе. У него теперь новый владелец.- Кто? - спросил я.- Ты, Туссео. Я говорю о Щите Света.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Колдуны люди артефакт не такая сказка луны

Другие, подобные истории: