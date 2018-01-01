Война Девяти Лун. Часть 13

Война Девяти Лун. Часть 13XVIII
Голова разрывалась от вопросов. Почему Иклур хотел моей смерти? Что видели Аррейя и Ксаан? Почему исчезают Луны и как предотвратить гибель Ансеррота?
Я хотел отдохнуть. Выспаться, чтобы мысли перестали меня одолевать. Это слишком много для человека.
- Скоро, - сказал мне Ксаан.
- Читаешь мысли? - усмехнулся я.
У меня не было сил возмущаться.
- Нет, - Ксаан поморщился, - Незачем читать мысли. Достаточно посмотреть на твоё измученное лицо.
- А если так? - я изобразил улыбку.
- Так только хуже, - Ксаан похлопал меня по плечу и указал на Лунное Кольцо, - Откуда?
Я посмотрел на Аррейю.
- Вот как? - Ксаан повернулся к ней, - Насколько я помню, оно хранилось в подземельях Омакиды, как одно из самых опасных для колдунов артефактов.
Аррейя молчала.
- Значит, ты его украла?
- Украла, - Аррейя гордо тряхнула волосами, - И при этом, я не убила ни одного из своих.
- Как ты смеешь? - лицо Ксаана исказила ярость, - Ты не знаешь, что там было! Ты не видела, что они делали!
- Я не это хотела сказать, - испуганно забормотала Аррейя, - Я к тому, что…
- Вы все только и можете, что осуждать, - Ксаан не сводил с неё злобного взгляда, - Тысячи людей, таких как Оин, лишаются своих родных. Тех, кто никогда не поднимал меча. И ни один, ты слышишь, ни один не ужаснулся тем кошмарам, что с ними происходили!
- Ксаан, - я указал на Оина, - Остановись. Не нужно.
Оин тихо плакал, опустив голову.
- Успокой своё сердце, человек, - Ксаан подошёл к нему ближе, - После того, что я сделал, мало кто смеет подвергать людей таким страданиям. Они боятся. Боятся, что появится ещё один такой, как я. Слишком многого они лишились в тот день.
Оин вытер глаза и с благодарностью посмотрел на Ксаана.
- Что там было? - подала голос Аррейя.
- Этому нет названия, - с болью ответил Ксаан, - Я был в битвах, я видел много смертей. Но не таких. Я покажу.
Он положил ладонь на глаза Аррейе и закрыл глаза. Через пару минут она отшатнулась, упала на колени и зарыдала.
Ксаан посмотрел на меня. Я покачал головой:
- Поверю на слово.
Неожиданно Аррейя подскочила к Оину и обняла его.
- Прости нас, - твердила она, не переставая рыдать - Я не знала. Прости. Я обещаю тебе, я отдам жизнь, если понадобится, но твоя семья вернётся домой.
Глядя на обнимающихся мага и человека, я задумался, кому нужна эта война? Хотя, один вариант ответа у меня всё же был. Нужно найти остальные.
Наконец, мы добрались до старого дома. Ксаан произнёс заклинание, и он стал невидим для всех тех, кто окажется рядом. Это успокаивало, но всё-таки, Канарейку я поставил, не забыв коснуться ею остальных.
Я сразу решил лечь спать, отказавшись от ужина. У меня оставался только один вопрос, ответ на который я мог получить сразу.
- Ксаан, - обратился я, - Ты сказал, что в тот день твой народ лишился многого. Можно узнать, чего?
- Порядка трёхсот воинов, - грустно ответил он, - И множества артефактов.
- Как же ты победил столько колдунов? - с недоверием спросил я.
- Я воспользовался одним из них, - Ксаан попытался улыбнуться, - Самым опасным из всех, которые известны. Опасным для колдунов, конечно.
- Надеюсь, ты его сохранил, - горько усмехнулся Оин.
- Нет, - Ксаан развёл руками, - Артефакт решил иначе. У него теперь новый владелец.
- Кто? - спросил я.
- Ты, Туссео. Я говорю о Щите Света.
Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 06:25 by ЛетягаПросмотров: 16Комментарии: 0
Ключевые слова: Колдуны люди артефакт не такая сказка луны