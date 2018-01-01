Война Девяти Лун. Часть 12

Война Девяти Лун. Часть 12XVII
- Нужно поторопиться, - Ксаан указал рукой в небо.
Дрожь и страх пронзили меня. Семь Лун.
- С тобой девчонка-маг. Кто она?
- Я не знаю, - честно ответил я и рассказал Ксаану всё с самого начала.
Когда я закончил рассказ, мы уже вышли из города и направились в сторону леса.
- Ты уверен, что это не было её магией? - спросил Ксаан, - Я не слышал, чтобы человек не мог навредить колдунам.
- Я бы заметил, - заверил я его, - А что насчёт предсказания?
- Скорее, предостережение, - Ксаан заметно нервничал, - Остановимся здесь. Нужно призвать остальных.
Он сложил ладони и словно проткнул ими воздух. Потянул в стороны, и в образовавшемся разрыве появилась испуганная Аррейя. Она неуверенно посмотрела на Ксаана и сделал шаг. Разрыв закрылся и Ксаан открыл ещё один, призвав Оина.
- Почему нельзя было сделать так в Ларигиме? – невозмутимо спросил Оин, - Сэкономили бы кучу времени и избежали мозолей.
- Чем больше расстояние, тем сильнее всплеск магии, который почувствуют остальные, - ответила Аррейя, не сводя глаз с Ксаана.
- Ты видел? - спросила она.
- Да, - ответил Ксаан.
- Я не ошиблась?
- Надеюсь, нет.
- Простите, что вмешиваюсь, - я помахал им рукой, - О чём вы говорите?
- Ты получишь ответ позже, - отрезал Ксаан и указал на Оина, - Он нужен?
- Мы обещали ему помочь, - тихо сказала Аррейя, - Его семья в Омакиде.
На лице Ксаана промелькнула ярость.
- Человек, - обратился он к Оину, - Моё имя Ксаан, как ты, верно, уже понял. Я присоединяюсь к обещанию, данному тебе. Ты получишь свою семью обратно.
- Я благодарен, - Оин слегка поклонился.
Это всё, конечно, очень трогательно, но.
- Скажи мне, - я повернулся к Ксаану, - Ты знаешь, почему Луны исчезают? Знаешь, что нужно делать?
- Нет, - коротко ответил он.
Прекрасно. Спасители Ансеррота, которые даже не знают, как его спасти.
- Мы найдём способ, - Ксаан положил руку мне на плечо, - Не сомневайся. Всё, что происходит - это не случайно.
Он поднял голову в небо и словно прислушался.
- Будет дождь, - уверенно сказал Ксаан, - Нужно отправляться. Дальше в лесу есть старый дом, там и укроемся. Сейчас нельзя тратить силы даже на мелочи.
Я готов уснуть даже на холодной земле. Мне нужен отдых.
- Туссео, - обратился ко мне Оин, - Насчёт твоей просьбы. Из Серры в то время выходил только один отряд наёмников.
- Кто их послал?
- Иклур.
Я пошатнулся.
- Ты уверен, что твой знакомый не ошибся? - спросил я.
- Я очень на это надеюсь, - ответил Оин, - Но вряд ли.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 05:50 by ЛетягаПросмотров: 17Комментарии: 0
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