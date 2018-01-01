Война Девяти Лун. Часть 12

Летяга Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:50 by

XVII- Нужно поторопиться, - Ксаан указал рукой в небо.Дрожь и страх пронзили меня. Семь Лун.- С тобой девчонка-маг. Кто она?- Я не знаю, - честно ответил я и рассказал Ксаану всё с самого начала.Когда я закончил рассказ, мы уже вышли из города и направились в сторону леса.- Ты уверен, что это не было её магией? - спросил Ксаан, - Я не слышал, чтобы человек не мог навредить колдунам.- Я бы заметил, - заверил я его, - А что насчёт предсказания?- Скорее, предостережение, - Ксаан заметно нервничал, - Остановимся здесь. Нужно призвать остальных.Он сложил ладони и словно проткнул ими воздух. Потянул в стороны, и в образовавшемся разрыве появилась испуганная Аррейя. Она неуверенно посмотрела на Ксаана и сделал шаг. Разрыв закрылся и Ксаан открыл ещё один, призвав Оина.- Почему нельзя было сделать так в Ларигиме? – невозмутимо спросил Оин, - Сэкономили бы кучу времени и избежали мозолей.- Чем больше расстояние, тем сильнее всплеск магии, который почувствуют остальные, - ответила Аррейя, не сводя глаз с Ксаана.- Ты видел? - спросила она.- Да, - ответил Ксаан.- Я не ошиблась?- Надеюсь, нет.- Простите, что вмешиваюсь, - я помахал им рукой, - О чём вы говорите?- Ты получишь ответ позже, - отрезал Ксаан и указал на Оина, - Он нужен?- Мы обещали ему помочь, - тихо сказала Аррейя, - Его семья в Омакиде.На лице Ксаана промелькнула ярость.- Человек, - обратился он к Оину, - Моё имя Ксаан, как ты, верно, уже понял. Я присоединяюсь к обещанию, данному тебе. Ты получишь свою семью обратно.- Я благодарен, - Оин слегка поклонился.Это всё, конечно, очень трогательно, но.- Скажи мне, - я повернулся к Ксаану, - Ты знаешь, почему Луны исчезают? Знаешь, что нужно делать?- Нет, - коротко ответил он.Прекрасно. Спасители Ансеррота, которые даже не знают, как его спасти.- Мы найдём способ, - Ксаан положил руку мне на плечо, - Не сомневайся. Всё, что происходит - это не случайно.Он поднял голову в небо и словно прислушался.- Будет дождь, - уверенно сказал Ксаан, - Нужно отправляться. Дальше в лесу есть старый дом, там и укроемся. Сейчас нельзя тратить силы даже на мелочи.Я готов уснуть даже на холодной земле. Мне нужен отдых.- Туссео, - обратился ко мне Оин, - Насчёт твоей просьбы. Из Серры в то время выходил только один отряд наёмников.- Кто их послал?- Иклур.Я пошатнулся.- Ты уверен, что твой знакомый не ошибся? - спросил я.- Я очень на это надеюсь, - ответил Оин, - Но вряд ли.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Колдун человек вред луны не такая сказка

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