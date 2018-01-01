Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Война Девяти Лун. Часть 12

XVII

- Нужно поторопиться, - Ксаан указал рукой в небо.

Дрожь и страх пронзили меня. Семь Лун.

- С тобой девчонка-маг. Кто она?

- Я не знаю, - честно ответил я и рассказал Ксаану всё с самого начала.

Когда я закончил рассказ, мы уже вышли из города и направились в сторону леса.

- Ты уверен, что это не было её магией? - спросил Ксаан, - Я не слышал, чтобы человек не мог навредить колдунам.

- Я бы заметил, - заверил я его, - А что насчёт предсказания?

- Скорее, предостережение, - Ксаан заметно нервничал, - Остановимся здесь. Нужно призвать остальных.

Он сложил ладони и словно проткнул ими воздух. Потянул в стороны, и в образовавшемся разрыве появилась испуганная Аррейя. Она неуверенно посмотрела на Ксаана и сделал шаг. Разрыв закрылся и Ксаан открыл ещё один, призвав Оина.

- Почему нельзя было сделать так в Ларигиме? – невозмутимо спросил Оин, - Сэкономили бы кучу времени и избежали мозолей.

- Чем больше расстояние, тем сильнее всплеск магии, который почувствуют остальные, - ответила Аррейя, не сводя глаз с Ксаана.

- Ты видел? - спросила она.

- Да, - ответил Ксаан.

- Я не ошиблась?

- Надеюсь, нет.

- Простите, что вмешиваюсь, - я помахал им рукой, - О чём вы говорите?

- Ты получишь ответ позже, - отрезал Ксаан и указал на Оина, - Он нужен?

- Мы обещали ему помочь, - тихо сказала Аррейя, - Его семья в Омакиде.

На лице Ксаана промелькнула ярость.

- Человек, - обратился он к Оину, - Моё имя Ксаан, как ты, верно, уже понял. Я присоединяюсь к обещанию, данному тебе. Ты получишь свою семью обратно.

- Я благодарен, - Оин слегка поклонился.

Это всё, конечно, очень трогательно, но.

- Скажи мне, - я повернулся к Ксаану, - Ты знаешь, почему Луны исчезают? Знаешь, что нужно делать?

- Нет, - коротко ответил он.

Прекрасно. Спасители Ансеррота, которые даже не знают, как его спасти.

- Мы найдём способ, - Ксаан положил руку мне на плечо, - Не сомневайся. Всё, что происходит - это не случайно.

Он поднял голову в небо и словно прислушался.

- Будет дождь, - уверенно сказал Ксаан, - Нужно отправляться. Дальше в лесу есть старый дом, там и укроемся. Сейчас нельзя тратить силы даже на мелочи.

Я готов уснуть даже на холодной земле. Мне нужен отдых.

- Туссео, - обратился ко мне Оин, - Насчёт твоей просьбы. Из Серры в то время выходил только один отряд наёмников.

- Кто их послал?

- Иклур.

Я пошатнулся.

- Ты уверен, что твой знакомый не ошибся? - спросил я.

- Я очень на это надеюсь, - ответил Оин, - Но вряд ли.




Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 05:50 by ЛетягаПросмотров: 17Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Колдун человек вред луны не такая сказка

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.