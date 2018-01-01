Война Девяти Лун. Часть 11

Летяга Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:47 by

XVIЯ проглотил еду, принесённую трактирщиком, и она показалась мне весьма недурной. Настолько, что я всерьёз раздумывал о ещё одной порции.Скорей всего, сказывалось отсутствие горячей пищи во время нашего пути. Оин брал с собой только сухую дорожную снедь, а Аррейя создала пищу один раз. Оин отказался её есть, и никакие уговоры на него не действовали. Поэтому решили, что в пути обойдёмся тем, что есть у Оина, чтобы не тревожить его нервы магией.Когда я уже было поднял руку, чтобы подозвать трактирщика, ко мне подошёл старик и поставил свою кружку мне на стол.- Плесни, друг, - попросил он.Держись, наглец.Я собирался высказать старику всё, что о нём думаю, и кем он станет после подобной просьбы. Подняв глаза, я не увидел ожидаемого пьяницу: да, он был пьян, но в его взгляде ещё теплилось былое благородство. Его одежда была помята, но вполне опрятна. Он давно не брил своей бороды и волос, и от этого он выглядел значительно старше своих лет. Во всяком случае, так мне казалось.- Конечно, - ответил я, наливая пиво в его кружку, - Присаживайся, если хочешь.В глазах старика проскочило удивление, но он сел и взял свою кружку.- Мир Ансерроту, - произнёс он.- Вечный свет, - ответил я и выпил всё до дна.Старик проглотил пиво и отставил кружку в сторону.- Благодарю тебя, добрый человек, - заговорил он, - Что ты забыл в наших краях?- Ищу артефакты, - соврал я.- Отличная работа, - закивал старик, - Я краем уха слышал, что ты спрашивал о Ксаане?- Спрашивал. Ты что-то знаешь?- Не больше, чем все остальные, - старик пожал плечами.- Жаль. Ты тоже считаешь, что он миф?- Когда-то мифом считали исчезновение Лун, - ответил старик с грустью, - Может статься, что и Ксаан реален.- Надеюсь на это, - задумчиво пробормотал я.Старик бросил взгляд на кувшин и вопросительно посмотрел на меня.- Пожалуйста, - ответил я на немой вопрос, - Угощайся.Старик выпил кружку свекольного пива и вытер губы. Пристально посмотрел на меня, словно запоминая, и заговорил:- Узнать, каков человек на самом деле, можно несколькими нехитрыми способами. Один из них - узнать отношение человека к тем, кому в этой жизни повезло меньше. Ты хороший человек.Я немного смутился. В конце концов, это всего лишь пара кружек пива.- Спасибо, - ответил я и пожал протянутую руку.- Я желаю тебе найти то, что ты ищешь, - пожелал мне старик и растворился в толпе людей.Я тоже этого желаю. Но, видимо, придётся желать чего-то более реального. Для начала - свинины.- Туссео? - тяжёлая рука легла мне на плечо.Проклятье!- Он самый, - я постарался ответить со льдом в голосе, - Что угодно?- Иклур желает говорить с тобой.Я повернул голову. Стража Серры. Всего два человека, но их будет достаточно, чтобы проводить меня в город.- Не уверен, что я желаю говорить с ним.- Тебя ждёт костёр за предательство и сговор с магами, - сурово сказал Страж.Где Аррейя, когда она так нужна?- Пойдём, - велел второй Страж.Сопротивляться не было никакого смысла. Навредить не могут, а вот связать и вести за собой - легко. Так хотя бы есть шанс сбежать.Я вышел на улицу вслед за Стражем, второй шёл позади меня. У входа было немноголюдно, но даже те, кто там был, уже через час не вспомнят, что видели.- Руки, - Страж вынул верёвку из сумки и повернулся ко мне.- Не стоит, - я попытался улыбнуться, - Закон есть закон. Я не собираюсь бежать от вас.- И всё-таки, - Страж потряс верёвкой.- Что вы делаете? - раздался голос из-за спин Стражей.Старик! Он запомнит меня. Когда Аррейя будет меня искать, он скажет ей о том, что видел.- Какое твоё дело, рвань? - обратился к нему один из Стражей, - Иди отсюда.- Или что? - с вызовом спросил старик.Просто уйди, старик. Уйди и расскажи той, кто будет обо мне спрашивать.- Или отправишься на костёр вместе с ним, - хмыкнул Страж и продолжил наматывать верёвку на мои руки.Головы обоих Стражей слетели с плеч практически одновременно. В руках старика виднелась тонкая полоска света.- Идём, Туссео, - велел он, - У нас мало времени.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Страж старик человек трактирщик не такая сказка

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