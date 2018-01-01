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Творческие истории

Война Девяти Лун. Часть 7

XI

Я унёс Аррейю подальше от места сражения. Найдя укромное место среди деревьев леса, я обработал и зашил её раны. Вероятнее всего, она может всё это сделать с помощью колдовства, но оставить её истекать кровью, ожидая, пока она очнётся, я не мог.

Когда всё было сделано, я поставил Канарейку рядом с собой, прикоснувшись к ней большим пальцем. Потом вынул из сумки немного вяленого мяса и утолил голод. Вода у меня кончилась, а пополнить запасы было некогда. Оставлять Аррейю одну небезопасно, придётся потерпеть. Вскоре я уснул.

Очнулся я от крика Канарейки. Вскочив, я потянул руку за спину, но меча там не оказалось. Чтоб тебя! Я осмотрелся в поисках подходящей дубины и увидел, что Аррейя сидела, прислонившись к дереву, смотря перед собой белыми глазами.

Надо было прикоснуться Канарейкой к пальцу Аррейи. Я просто об этом забыл.

- Аррейя, - я помахал рукой, - Ты как?

Ответа не последовало.

Я подошёл ближе и присел рядом с ней.

- Эй, - позвал я, и положил руку ей на плечо.

Она схватила мою руку и медленно повернула голову, смотря мимо меня белыми глазами.

- Однажды, - произнесла она, - Тебе захочется пожертвовать своей жизнью ради меня. Не делай этого.

Она отпустила мою руку, и я сел на землю. Аррейя спала.

Что это было? С чего бы мне захотеть жертвовать жизнью? Я, конечно, несколько благороден, но не с колдунами.

Спустя пару часов Аррейя наконец очнулась. Я развёл костёр и сидел по другую сторону от неё.

- Ты можешь предсказывать будущее? - спросил я её.

- Что? Нет, - она удивлённо взглянула на меня и перевела взгляд на повязку на руке, - Спасибо.

- Ты уверена? Может, ты просто никогда не пробовала? - продолжал допытываться я.

- Уверена, - она попыталась встать, - Это удаётся немногим. Тем более не таким молодым. К чему эти вопросы? Хочешь узнать, что тебя ждёт?

- Да, - соврал я.

- Извини. С этим я тебе помочь не могу, - она поморщилась, - Помоги мне встать.

Я подошёл к ней и протянул руку. Аррейя встала и огляделась вокруг.

- Мы недалеко ушли, верно?

- Совсем. Слушай, у меня кончилась вода. Я давно сижу тут, умирая от жажды. Если ты не против, давай найдём ручей.

- Зачем? - удивилась Аррейя.

Она ещё плохо соображает после ранения.

- Затем, что я хочу пить, - пояснил я.

- Зачем искать ручей?

Она подняла руку, в которой оказался посох.

- Ты забыл, кто я?

Точно. Это я плохо соображаю.

Она повела посох, словно что-то рисуя в воздухе. Ручей появился в метре от меня.

- Так и правда проще, - согласился я, набирая воду во флягу.

- Что мы будем делать? - спросила Аррейя.

Я не знаю.

- Для начала, нужно найти убежище, - ответил я, - Я не могу вернуться в Серру, пока не узнаю, кто и зачем отправил за нами наёмников. Тем более, я не могу взять тебя туда.

- Нам нельзя разделяться, - отрезала Аррейя.

- В таком случае, - я напился воды и чувствовал необычайную бодрость, - Остаётся один вариант. Я познакомился с человеком из Ларигимы. Не знаю, можно ли ему доверять, но стоит попытаться. В Ларигиме меня не знают, это нам на руку.

- Но путь в город лежит рядом с границей наших земель, - Аррейя выглядела обеспокоенной.

- Да, - согласился я, - Но других вариантов нет.



Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 10:58 by ЛетягаПросмотров: 10Комментарии: 0
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Ключевые слова: Колдунья ручей предсказание не такая сказка

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