Война Девяти Лун. Часть 7

Летяга Просмотров: 10 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:58 by

XIЯ унёс Аррейю подальше от места сражения. Найдя укромное место среди деревьев леса, я обработал и зашил её раны. Вероятнее всего, она может всё это сделать с помощью колдовства, но оставить её истекать кровью, ожидая, пока она очнётся, я не мог.Когда всё было сделано, я поставил Канарейку рядом с собой, прикоснувшись к ней большим пальцем. Потом вынул из сумки немного вяленого мяса и утолил голод. Вода у меня кончилась, а пополнить запасы было некогда. Оставлять Аррейю одну небезопасно, придётся потерпеть. Вскоре я уснул.Очнулся я от крика Канарейки. Вскочив, я потянул руку за спину, но меча там не оказалось. Чтоб тебя! Я осмотрелся в поисках подходящей дубины и увидел, что Аррейя сидела, прислонившись к дереву, смотря перед собой белыми глазами.Надо было прикоснуться Канарейкой к пальцу Аррейи. Я просто об этом забыл.- Аррейя, - я помахал рукой, - Ты как?Ответа не последовало.Я подошёл ближе и присел рядом с ней.- Эй, - позвал я, и положил руку ей на плечо.Она схватила мою руку и медленно повернула голову, смотря мимо меня белыми глазами.- Однажды, - произнесла она, - Тебе захочется пожертвовать своей жизнью ради меня. Не делай этого.Она отпустила мою руку, и я сел на землю. Аррейя спала.Что это было? С чего бы мне захотеть жертвовать жизнью? Я, конечно, несколько благороден, но не с колдунами.Спустя пару часов Аррейя наконец очнулась. Я развёл костёр и сидел по другую сторону от неё.- Ты можешь предсказывать будущее? - спросил я её.- Что? Нет, - она удивлённо взглянула на меня и перевела взгляд на повязку на руке, - Спасибо.- Ты уверена? Может, ты просто никогда не пробовала? - продолжал допытываться я.- Уверена, - она попыталась встать, - Это удаётся немногим. Тем более не таким молодым. К чему эти вопросы? Хочешь узнать, что тебя ждёт?- Да, - соврал я.- Извини. С этим я тебе помочь не могу, - она поморщилась, - Помоги мне встать.Я подошёл к ней и протянул руку. Аррейя встала и огляделась вокруг.- Мы недалеко ушли, верно?- Совсем. Слушай, у меня кончилась вода. Я давно сижу тут, умирая от жажды. Если ты не против, давай найдём ручей.- Зачем? - удивилась Аррейя.Она ещё плохо соображает после ранения.- Затем, что я хочу пить, - пояснил я.- Зачем искать ручей?Она подняла руку, в которой оказался посох.- Ты забыл, кто я?Точно. Это я плохо соображаю.Она повела посох, словно что-то рисуя в воздухе. Ручей появился в метре от меня.- Так и правда проще, - согласился я, набирая воду во флягу.- Что мы будем делать? - спросила Аррейя.Я не знаю.- Для начала, нужно найти убежище, - ответил я, - Я не могу вернуться в Серру, пока не узнаю, кто и зачем отправил за нами наёмников. Тем более, я не могу взять тебя туда.- Нам нельзя разделяться, - отрезала Аррейя.- В таком случае, - я напился воды и чувствовал необычайную бодрость, - Остаётся один вариант. Я познакомился с человеком из Ларигимы. Не знаю, можно ли ему доверять, но стоит попытаться. В Ларигиме меня не знают, это нам на руку.- Но путь в город лежит рядом с границей наших земель, - Аррейя выглядела обеспокоенной.- Да, - согласился я, - Но других вариантов нет.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Колдунья ручей предсказание не такая сказка

Другие, подобные истории: