Война Девяти Лун. Часть 7

Война Девяти Лун. Часть 7XI
Я унёс Аррейю подальше от места сражения. Найдя укромное место среди деревьев леса, я обработал и зашил её раны. Вероятнее всего, она может всё это сделать с помощью колдовства, но оставить её истекать кровью, ожидая, пока она очнётся, я не мог.
Когда всё было сделано, я поставил Канарейку рядом с собой, прикоснувшись к ней большим пальцем. Потом вынул из сумки немного вяленого мяса и утолил голод. Вода у меня кончилась, а пополнить запасы было некогда. Оставлять Аррейю одну небезопасно, придётся потерпеть. Вскоре я уснул.
Очнулся я от крика Канарейки. Вскочив, я потянул руку за спину, но меча там не оказалось. Чтоб тебя! Я осмотрелся в поисках подходящей дубины и увидел, что Аррейя сидела, прислонившись к дереву, смотря перед собой белыми глазами.
Надо было прикоснуться Канарейкой к пальцу Аррейи. Я просто об этом забыл.
- Аррейя, - я помахал рукой, - Ты как?
Ответа не последовало.
Я подошёл ближе и присел рядом с ней.
- Эй, - позвал я, и положил руку ей на плечо.
Она схватила мою руку и медленно повернула голову, смотря мимо меня белыми глазами.
- Однажды, - произнесла она, - Тебе захочется пожертвовать своей жизнью ради меня. Не делай этого.
Она отпустила мою руку, и я сел на землю. Аррейя спала.
Что это было? С чего бы мне захотеть жертвовать жизнью? Я, конечно, несколько благороден, но не с колдунами.
Спустя пару часов Аррейя наконец очнулась. Я развёл костёр и сидел по другую сторону от неё.
- Ты можешь предсказывать будущее? - спросил я её.
- Что? Нет, - она удивлённо взглянула на меня и перевела взгляд на повязку на руке, - Спасибо.
- Ты уверена? Может, ты просто никогда не пробовала? - продолжал допытываться я.
- Уверена, - она попыталась встать, - Это удаётся немногим. Тем более не таким молодым. К чему эти вопросы? Хочешь узнать, что тебя ждёт?
- Да, - соврал я.
- Извини. С этим я тебе помочь не могу, - она поморщилась, - Помоги мне встать.
Я подошёл к ней и протянул руку. Аррейя встала и огляделась вокруг.
- Мы недалеко ушли, верно?
- Совсем. Слушай, у меня кончилась вода. Я давно сижу тут, умирая от жажды. Если ты не против, давай найдём ручей.
- Зачем? - удивилась Аррейя.
Она ещё плохо соображает после ранения.
- Затем, что я хочу пить, - пояснил я.
- Зачем искать ручей?
Она подняла руку, в которой оказался посох.
- Ты забыл, кто я?
Точно. Это я плохо соображаю.
Она повела посох, словно что-то рисуя в воздухе. Ручей появился в метре от меня.
- Так и правда проще, - согласился я, набирая воду во флягу.
- Что мы будем делать? - спросила Аррейя.
Я не знаю.
- Для начала, нужно найти убежище, - ответил я, - Я не могу вернуться в Серру, пока не узнаю, кто и зачем отправил за нами наёмников. Тем более, я не могу взять тебя туда.
- Нам нельзя разделяться, - отрезала Аррейя.
- В таком случае, - я напился воды и чувствовал необычайную бодрость, - Остаётся один вариант. Я познакомился с человеком из Ларигимы. Не знаю, можно ли ему доверять, но стоит попытаться. В Ларигиме меня не знают, это нам на руку.
- Но путь в город лежит рядом с границей наших земель, - Аррейя выглядела обеспокоенной.
- Да, - согласился я, - Но других вариантов нет.
Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 10:58 by ЛетягаПросмотров: 10Комментарии: 0
Ключевые слова: Колдунья ручей предсказание не такая сказка