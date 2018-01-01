Надежда, что умирает последней (Глава 29)

Глава 29. Цветок души.

Nik_dk Просмотров: 10 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:22 by

- Зачем Вам, ее ученику, убивать эту ведьму? Почему я должен в этом участвовать? Что Вы знаете о клейме? – расспрашивал Джексон.Мальчик неопределенно хмыкнул своим мыслям и, сделав вид, что не услышал заданных вопросов, пространно, глядя сквозь Роланда, ответил:- О, сколько их на полях!Но каждый цветет по-своему –В этом высший подвиг цветка!Чернокожий парень хотел было что-то произнести, но Нигихаями Нуси прижал указательный палец к губам, затем продолжил:- В чашечке цветкаНе дремлет шмель. Сорви его –Холодом дыхнет.Мальчишка перевел задумчивый взгляд на речную гладь, по небу прокатился раскат грома, переходящий в гул.- Плывет по рекеКоварный цветок души.Тишь на горе.Охотник подпер подбородок рукой, разгадывая смысл туманных слов, он не заметил, как речной хозяин превратился в дракона, приглашая Джексона занять место седока. С трудом юноша забрался, лег, белая шерсть покалывала ухо Роланда. Спину саднило, да и хокку, произнесенные Нигихаями Нуси, теперь не давали покоя, оттого полет показался чернокожему парню утомительным.Оставив охотника в бамбуковом лесу, дракон спешно покинул это место. Свежий ветер, прорываясь сквозь плотную стену деревьев, нашептывал что-то, словно пытаясь поговорить с усталым путником.«Смерть Ямаубы и стихи про цветы» - задумался Джексон. – «Интересная связь»Наивно предполагая, что нужный цветок находится на ближайшем бамбуке, тянущимся вверх, чернокожий парень озирался вокруг, но кроме голых деревьев вокруг была разве что трава. В воздухе что-то грохнуло во второй раз, земля слегка задрожала. Опираясь о стволы, юноша побродил по лесу в бесплодных поисках, апатия нахлынула на Роланда, он сел на холодную землю и, почти не мигая, уставился в небо.Силы, чтобы бороться за жизнь, иссякли, совершенно не хотелось двигаться. Опять послышался раскатистый гул, усилились подземные толчки. Паника Джексона возросла, ведь любое дерево запросто могло придавить парня. Охотник уже не сопротивлялся, когда землетрясением его откатило на пару метров в сторону к краю обрыва. Роланд заглянул на дно рва, помотал головой, ибо поверить, что на его дне скромная цветочная поляна, поначалу было невозможно. Съехав на боку, юноша подобрался к цветам, непохожим друг на друга. Чутье Джексона говорило, что у него есть один шанс на выбор. Охотник издал звук, похожий на подвывание.- Если душа Ямаубы – коварный цветок, на который не садится шмель, то… - Роланд окончательно потерялся и поник. – Сью, ты бы точно разгадала эту загадку.Пока он находился в семье Финч, ему отчего-то казалось, что он дома. За короткое время, проведенное в Японии, улыбки девочки и ее матери стали родными.- Иви улыбалась особенно, слегка обнажая верхний ряд зубов, - вспоминал Джексон. – А еще обожала цветы, кроме гортензий.«Мама не любит гортензии, потому что они символизируют холодность и изменчивость*» - как-то обронила Сью.Юноша хлопнул себя по лбу, дав себе слово затискать в объятиях девчушку. Он воспрял духом, когда фиолетовый цветок гортензии оказался в его ладони.Подпрыгивая, ползком Роланд по наитию выбирался из леса к реке, но морально готовился к тому, что забредет глубже в бамбуковые заросли. Но вот стена деревьев стала реже, показалось сероватое небо. Взору охотника открылась панорама: дракон, клацая зубами, отбивался от вороньего войска, попутно стараясь стряхнуть с себя Ямаубу, вцепившуюся когтями в тело ученика. Самая крупная из ворон приметила и кинулась клевать сообщника бунтующего хозяина реки.Плавно лег на речную поверхность цветок – Нигихаями Нуси довольно проурчал, затем сиганул в воду, увлекая за собой ведьму.Джексон так и не узнал, что случилось потом, так как резко очнулся на футоне, принадлежавшем Роуэну Финчу.- Роланд, - подала голос Иви, сидевшая на краю постели, сжимая в руках мятый лист бумаги.- Дядюшка Ро! – послышался приближающийся топот босых ног в соседней комнате.- Как Вы меня назвали, мэм? – опешил охотник.- Роланд, извини, что путала тебя с Роуэном, - проговорила женщина.Она рассказала, что получила письмо от своего беспечного кузена-гуляки, про легкий шок, когда во двор залетел белый окровавленный дракон с Джексоном в бессознательном состоянии и дочерью, упомянула, как, оказывая медицинскую помощь парню, вспоминала дни работы в больнице.На следующий день в аэропорту Роланд прощался с заплаканной Иви и повисшей на шее Сью, в руках у парня была тросточка, а в нагрудном кармане почтовый адрес семьи Финч.

Ключевые слова: Охотники за привидениями приключения полтергейст

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