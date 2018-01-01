Надежда, что умирает последней (Глава 26)

Глава 26. Хозяин реки.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:06

Nik_dk Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:05 by

Глубокая беспросветная ночь. Роланд Джексон вышел на крыльцо, потянулся, стряхивая остатки дремы, и вдохнул приятный ночной воздух, щекочущий нос. Если бы человеку дано было выбирать, где родиться, то место Роуэна Финча охотника вполне устраивало: спокойная природа с безмятежными пейзажами, удивительная японская культура, рядом красавица-кузина и ее дочь, беззаботная Сью. Но ему не дают покоя судьба друзей и ворох проблем. Грызущий изнутри червь вновь проснулся в душе парня. Довольно себя изматывать, скоро рассвет, значит, пора будить девочку, иначе она расстроится, если ее «дядюшка Ро» пропустит горайко.Сью Финч хотелось показать Роланду горайко с нетривиальной точки зрения, там, где туристы еще не успели опошлить девственную природу, поэтому девчушка и Джексон, надев теплые вещи, расположились на холме напротив Фудзиямы, окутанной, как клубами дыма, плотной пеленой тумана. Небо просветлело настолько, что стало почти белым. И вот потихоньку выплывает, словно очерченное циркулем, кроваво-красное солнце.- Дядюшка Ро, ты вспомнил? - девочка тихонько ткнула в бок юношу, чьи мысли унесли своего владельца на верхушку горы.- Сью, я охотник за привидениями, Роланд Джексон, - в который раз повторял парень.Девчонка поникла, поднялась с колен и потянула за собой Роланда, безмолвно призывая следовать за ней. Они спустились в долину, высокая трава полностью скрыла девчушку, которая ловко скользила в зеленом море, а Джексон еле поспевал за ней. Тут и там шмыгали полевые мышки, длинные стебли то и дело пытались хлестнуть по спине, рукам и лицу.Куда мы несемся? – на бегу спросил охотник, перехватывая выскальзывающую ладонь Сью.- Я почувствовала сердцем какой-то зов, - Финч резко остановилась, чернокожий парень чуть не сбил с ног девочку.Роланд вновь заметил в небе белую ленточку, которая стремительно снижалась, девчушка взвизгнула от радости.- Нигихаями нуси! Дядюшка, это он!В зарослях лежал белый усатый дракон, на его голове красовались рога, огромный хвост беспокойно метался. Сью благоговейно дотронулась до его зеленой гривы, хозяин реки повернул к девчонке морду и фыркнул. Финч обняла его за шею и заглянула в изумрудно-синие глаза – в них читалось сожаление. Дракон отстранился от девочки, схватил «дядюшку Ро» за шиворот и, усадив на спину, взлетел.- Простите, хозяин реки, но нам не по пути. Смотри…те, как она плачет, - указал Джексон на подпрыгивающую, голосящую девчушку. – А что будет с ее матерью!Иви Финч не переживет еще одной отлучки кузена. Роланд почувствовал необъяснимую необходимость прикоснуться к волосам Иви, запустить в них пальцы. Парень отогнал подобные мысли, касающиеся по сути незнакомой женщины.- Зачем я тебе… то есть Вам нужен? – охотник увещевал дракона, тот лишь выразительно посмотрел. – Вы же не злодей.Джексон прекратил переговоры и покорно сидел на белоснежной спине Нигихаями Нуси. Дракон залетел в расселину, вход в которую закрывали вьющиеся растения. Пещера определенно служила жилищем: травы да грибы, развешанные сушиться над полыхающим костром, разложенные на полу шкуры черных медведей, а совершенно новый шкаф, уставленный книгами и скляночками, выглядел, как бельмо на глазу.Хозяйка не заставила ждать своего появления, с ловкостью, не свойственной человеку, она вскарабкалась по горным выступам. Одного взгляда на нее Роланду было достаточно, чтобы сокрушенно вздохнуть, ведь он в логове Ямаубы. Старуха хищно облизнулась, в ее глазах плясали дьяволята. Хозяин реки встал перед юношей, скалясь, рыча, ноздри его вздымались.- Не мешай, - проговорила Ямауба. – Кыш!Дракон щелкнул кончиком хвоста и превратился в мальчишку, который стукнул кулаком в грудь.- Мадам, Вы поклялись не убивать его! – воскликнул он.- Сколько учить тебя: клятве ведьмы грош цена, - проворчала Ямауба, натачивая топор. – Отойди.Тогда я ухожу из учеников! – старухе не понравилось подобное заявление, она пригрозила толстым пальцем.Мальчик принял обличье дракона, Джексон вскочил на него, держась за рога. Сбив ведьму с ног, они выбрались из пещеры. Ямауба послала в погоню стаю ворон, хозяин реки маневрировал между деревьями, пытаясь оторваться от преследователей.- Может в Нью-Йорк сразу меня? – с надеждой спросил чернокожий парень, дракон отрицательно мотнул головой.Внизу серебристой ниточкой показалась река; догадавшись о намерениях речного хозяина, Роланд крепче обхватил его. Крутое пике, резкое погружение в воду, глупые птицы ринулись следом, но намокли. Течение оказалось стремительным, Джексон не удержался, поток подхватил его, понес дальше. Захлебываясь, юноша пытался вынырнуть, но спиной ударился об камень. От боли и неожиданности Роланд широко открыл рот, воздуха не осталось, легкие уже начали гореть. Тело парня глухо ударилось об ил, но дракон не позволил утонуть охотнику, поэтому вытащил его на берег.Когда вода вышла из горла, Джексон зашелся кашлем.- Моя магия ослабла, это Мадам наколдовала, - с горечью смотрел на свои руки мальчик. – Я не могу тебя вылечить. Проглоти, принесет небольшое облегчение.Роланд съел горький комок, по вкусу напоминавший мокрый песок. Спина дико болела, но, по крайней мере, принять вертикальное положение и двигаться стало возможным.- Я заметил на твоей шее знак, - мальчишка выводил палочкой на песке узоры. – Поэтому ты поможешь мне… - хозяин реки перевел дыхание. – Убить Ямаубу.Автор: Лихтен.

Ключевые слова: Охотники за привидениями приключения полтергейст

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