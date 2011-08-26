Звонок (продолжение)

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 23:11

Причина: Стилистика автора сохранена

Volgski Просмотров: 39 Комментарии: 1 +4 Вчера, 23:08 by

Петербург встретил чету Меркуловых мокрым снегом.- Ну, и куда теперь? – обречённо спросила Аркадия жена, как только они ступили на перрон.- Не знаю, - буркнул он, - может, в справочную? Хотя, какие сейчас справочные….За всю дорогу из Москвы они перекинулись всего несколькими словами. Супруга смотрела на сосредоточенное лицо мужа, на его нервные движения, и, понимая, что он сам находится в растерянности, молчала.- Давай с ЖЭКов начнём что ли… - наконец, решил он, - Только сначала с гостиницей определимся.Сняли недорогую возле вокзала.Трудно сказать, сколько нервов и сил было потрачено за несколько дней! Они ходили по улицам, спрашивая прохожих о нахождении всевозможных контор и организаций, заходили в музеи и архивы. Сложно найти человека в многомиллионном городе, зная только фамилию и имя! Да и жившего здесь много-много лет назад!- Если б, как раньше, справочные были! – сокрушался Меркулов.- Может, хватит, Аркаш?! Зачем тебе это?- тянула его за рукав жена.- Должны же быть хоть какие-то сведения, должны! – стоял на своём Аркадий.В одном из районных архивов появилась надежда. Молодая женщина приняла запрос. Поставив стремянку, она долго перебирала на полке пыльные бумаги. Несколько раз чихнула, виноватым взглядом посмотрев на Меркулова с супругой.- Да, есть такая фамилия, и не одна! – удовлетворённо воскликнула сотрудница архива , - Но думаю, вам вот эта нужна! Только осторожно, пожалуйста!Она протянула Меркулову небольшую папочку, перетянутую потемневшей от времени тесёмкой:- Как я понимаю, историю Ленинграда будете писать?- Да, да! – автоматически буркнул Аркадий, - Простите, а столик у вас где-нибудь есть? Хотелось бы более скорупулёзно ознакомиться с материалом!- Да, в углу возле окошка!Год рождения, адрес, родители, школа… И небольшая приписка на одном из листков: « В феврале 1942 эвакуирована в Омский детский дом».- Да…. – разочарованно протянул Меркулов, - конец истории….- Что там? – спросила жена.- След теряется. Такие вот пироги…. Жаль, даже фотографии нет.Они поблагодарили архивариуса. Та очень сожалела, что не смогла помочь.Наутро Меркуловы отправились в школу, где когда-то училась Лена. Увидев новое современное здание, Меркулов вздохнул:- Всё правильно, скорее всего, старая была разрушена в блокаду. Да и сколько лет прошло, живых свидетелей трудно найти!Но они всё-таки зашли в вестибюль, затем в учительскую.- Так вам Алевтина Николаевна нужна! – завуч, женщина средних лет, записала на листке адрес, - Она в блокаду эвакуацией занималась! Собирала детишек по адресам и тех, кто без родителей остался, организовывала вывоз из Ленинграда. Слава богу, живёт и здравствует!Снова засветилась надежда, снова захотелось узнать конец истории и разобраться с тем странным звонком.Бывший директор школы, сухонькая старушка лет восьмидесяти, удивлённо встретила своих гостей:- Мне Татьяна Петровна позвонила. Говорит, люди одну мою ученицу ищут!Она провела Меркуловых в комнату. Ни слова не сказав, ушла на кухню. И только, когда на столе появились ароматные ватрушки, ваза с конфетами и кружечки с горячим чаем, заговорила:- Угощайтесь, без чая я вас всё-рано не отпущу!- Алевтина Николаевна, - спросил Меркулов, отхлёбывая крепко заваренный чай, - мне сказали, что Вы тогда, в блокаду, эвакуацией своих учеников занимались?- Да, конечно, как директор я обязана была это делать! Попробуйте, очень вкусные конфеты! – старушка пододвинула к жене Меркулова вазу с шоколадными конфетами.- Мы Лену Князеву ищем, одну из Ваших учениц. Помните такую?- Лену…, - Алевтина Николаевна задумалась, а потом вдруг внимательно посмотрела на Меркулова, - Это та, которая….- Что? – Аркадий чуть не поперхнулся.- Понимаете, у детей вообще очень тонкая психика, а тут ещё война, блокада, потеря родителей….- А что случилось-то?- У неё от всех переживаний, как бы мягче выразиться, стало не в порядке с головой! Мы ведь не теряли своих детей из виду, постоянно переписывались с педагогами из детских домов, интересовались их успехами и здоровьем!- И? – Меркулов уже догадывался, что в ответе старой учительницы он услышит только неприятные для себя слова, и ему становилось неуютно. Супруга так и не притронулась к уже остывшему чаю и сидела молча, разочарованно отводя в сторону взгляд.- Словом, она всё-время рассказывала о каком-то звонке. Но мы-то знали, что в то время уже не работала связь, кроме специальных линий, проложенных военными. Ни о каком звонке не могла идти речь, тем более из будущего! И в дороге, и уже там, в Омске, она всем рассказывала эту историю. А потом настолько зациклилась на этом, что подбегала к телефону после каждого звонка и ждала ответа.Алевтина Николаевна вздохнула:- Такое бывает. У кого-то проходит, у кого-то нет…- У Лены, как я понимаю, не прошло.- Нет, не прошло. Постойте, сейчас я дам Вам одно письмо! Оно пришло сразу после войны, но я его храню, потому что Лена была моей ученицей, и мне совсем не безразличной была её судьба!Старушка принесла из соседней комнаты пожелтевший конверт и положила перед Меркуловым:- Почитайте, и Вам всё станет ясно!Письмо было от коллеги Алевтины Николаевны, директора Омского детского дома. В нём говорилось, что в связи с участившимися наваждениями у Лены Князевой, пришлось отправить её на психиатрическую экспертизу, откуда впоследствии она была переведена в детскую лечебницу.- Жаль, что так получилось, - старушка взяла в руки письмо, - Я ведь потом ни один раз интересовалась здоровьем Лены, это уже в пятидесятых. Изменений никаких не было. А со временем - другие ученики, другие судьбы, переживания!- Дела! – горестно усмехнулся Меркулов.- Да, - старушка поднялась из-за стола, - А лет десять назад я вспомнила про Лену и позвонила в Омск. Знаете, что ответили?- Что? – Меркулов с супругой тоже встали.- Елена Князева скончалась во сне в 1985 году в возрасте пятидесяти трёх лет от инфаркта. Земля ей пухом! Прости за всё, Леночка!Меркуловы возвращались в гостиницу, и Аркадия не покидало чувство вины.- Знаешь, - говорил он жене, - ведь не будь того злополучного звонка, жила бы сейчас Лена Князева, растила бы внуков, гуляла бы с собачкой во дворе и кормила бы вкусным обедом своего мужа!- Ты не виноват! – успокаивала Аркадия супруга, - Ты родился гораздо позже того звонка, а, значит, не мог быть причиной её бед!- Но ведь я-то звонил! И она мне звонила!- Не понимаю…. – супруга прижималась к плечу Меркулова, и они медленно шли по Невскому, погружённый каждый в свои переживания

Ключевые слова: Петербург блокада старушка архив авторская история

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