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Творческие истории

Звонок

Меркулов позвонил на работу. Сотовые телефоны только-только входили в моду, но Аркадий Меркулов предпочитал пользоваться по старинке - проводной связью. « О,чёрт!» - в сердцах воскликнул он, когда в ответ раздались короткие гудки. Хотел сообщить, что заболел, и совещание, назначенное на 11:00, отменяется.
« Спит, что ли?» - недовольно подумал о секретарше. «Ладно, позже позвоню!» - успокоил он сам себя и пошёл на кухню, где жена приготовила какую-то настойку, предназначенную от простуды.

Во всю бушевал февраль. Частые метели снежной вуалью накрывали улицы маленького городка, порывами ветра стучались в занавешенные ночные окна, и утром совсем не хотелось выходить из дома, где было тепло и уютно.
Строительная фирма Меркулова процветала, заказов было множество, поэтому каждое утро он надевал своё драповое пальто, водружал на лысеющую голову соболиную шапку и, кутаясь в махровый шарф, выходил на лестничную площадку.
У подъезда его ждал водитель Андрей на новенькой, недавно купленной компанией, «Ауди». А на работе совещания, деловые встречи, бесконечные звонки...
Вечером, возвращаясь в квартиру, с удовольствием надевал мягкие тапочки, ужинал, присаживался с женой возле потрескивающего камина, и, обнявшись, они мечтали, как отправятся куда-нибудь на отдых: хоть на Байкал, хоть на Валаам... К загранице оба были равнодушны, поэтому этот вариант даже не рассматривался.

Мысли прервал неожиданный звонок. «Вот я ей сейчас!» - подумал Меркулов о секретарше и взял трубку.
- Извините, - услышал он слабый детский голос. - Вы нам звонили?
- Извини, деточка, вам я не звонил! – хотел было бросить трубку Меркулов, но что-то его сдержало.
- Тогда простите, - донеслось из трубки. - Только скажите, как вы к нам дозвонились?
- То есть? – удивился Меркулов.
- У нас телефон давным-давно отключен, - пробулькало на том конце. - Даже проводов уже нет...
- Это как?
- А их давно обрезали, как только немцы подошли к Ленинграду.
- Какие немцы, к какому Ленгинграду?! – начал было Меркулов.
- Немецкие немцы, так мама говорит, когда я ей надоедаю с вопросами. Только она уже два дня как ушла и до сих пор не вернулась.
- Постой! - ничего не понимающий Меркулов плотнее приложил трубку к уху. - Ты вот что скажи мне, деточка, кто тебя надоумил так шутить со взрослыми людьми? Это ведь телефонное хулиганство, за которым обязательно последует наказание, понимаешь?
- Понимаю, наверно… - вздохнули в трубке. - Только это ведь вы позвонили.
- Я… – задумался Меркулов. - Кстати, как тебя зовут?
- Лена. Лена Князева из восемнадцатой квартиры, а вас?
- Меня Аркадий Петрович. Давай так, Леночка, ты сейчас объяснишь мне, где находишься, и почему два дня отсутствует твоя мама. Слушай, а сколько тебе лет?
- Десять. Только я знаю, что мама уже не придёт. Она взяла золотые серёжки, что ещё до войны подарил ей папа, и пошла поменять их на хлеб. Если б поменяла, она давно бы вернулась...
- Опять ты за своё! А папа твой где?
- Папа ушёл на фронт. Не пишет только давно. Я уже большая и тоже понимаю, что раз человек не пишет с фронта, то он или погиб, или тяжело ранен.
В трубке послышался какой-то посторонний шум. Шум, переходящий в гул, становился всё яснее и яснее.
- Что это там, Лена? - спросил Меркулов свою собеседницу.
- А это немцы опять летят... Бомбить будут... Только я уже никуда не прячусь. Если суждено убить, то убьют ведь всё равно, правда?
- Ты что, деточка! – в сердцах крикнул Меркулов.
Немцы, бомбить, фронт... Что вообще происходит, чёрт возьми?! И тут до него стало что-то доходить. Неужели это правда - петля времени необыкновенным образом связала его с голосом ребёнка из блокадного Ленинграда?
- Лена, как ты там? – взволнованно спросил он собеседницу.
Та молчала, а потом до Меркулова донёсся её слабеющий голос:
- Дядя Аркаш, а правда, если ножки опухли, то умереть можно, да?
- У тебя что, ножки опухли?! – почти закричал Меркулов, и ему стало страшно.
- Ножки, ножки, ножки... – затухающим эхом неслось из трубки, а потом всё стихло.
Тщетно Аркадий кричал в трубку и стучал по телефону: ответа он так и не получил. Чуть позже позвонила секретарша, долго извинялась за неотвеченный звонок, но Меркулов, дав указания и предупредив о своей простуде, думал уже о другом.

Вечером он всё рассказал вернувшейся с работы жене. Поверила та или нет, его не очень интересовало:
- Мы мечтали с тобой о Валааме, о Байкале? Так вот, нам в Питер ехать надо!
- Аркаш, ну кого мы там будем искать?
- Лену Князеву, понимаешь? Лену Князеву из восемнадцатой квартиры! Ведь есть же там архивы какие-то, домовые книги, музеи, в конце-то концов! Не может быть, чтобы бесследно пропал человечек, что никаких следов от него не осталось! Всего-то четыреста тысяч детей было! На каждой улице есть дома с квартирой восемнадцать, а сколько в Питере улиц? - Меркулов задумался. - Всё равно найдём! Завтра отпуск на работе оформляй, хоть на недельку!

Через день «Стрела» уносила Аркадия с супругой в Петербург...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:34
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 01:34 by VolgskiПросмотров: 20Комментарии: 1
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Ключевые слова: Звонок телефон война временная петля авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 01:36
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Взята за идею история, где-то которую читала я (не помню только, где), там мужичок попал на разговор с девочкой из Ленинграда.
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