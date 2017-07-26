Кто она?

Летяга Просмотров: 55 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 06:51 by

Я докурила сигарету и со вздохом выбросила окурок. Часы безразлично показывали 9 утра. Ужасно не выспалась, голова болела, и вновь безумно хотелось курить. Шесть рабочих дней подряд и, наконец-то, первый выходной. А что толку? Завтра снова на работу, а сегодня столько дел…Женя уже ушел. Я пообещала ему, что сегодня займусь генеральной уборкой: шесть дней работы по десять часов – и квартира превращается в большую мусорную свалку.Я безнадежно села на диван. Сколько же всего нужно сделать! Пропылесосить, помыть полы, сходить в магазин, приготовить ужин, постирать и погладить белье. Еще вчера я пообещала отмыть, наконец-то, наш бежевый ковер, который в последнее время приобрел странный серо-коричневый оттенок.Господи, как же болит голова. Я откинулась на подушки и закрыла глаза. Ладно, плевать. Час сна мне никак не повредит. Если не успею отмыть ковер, то к черту! Приятная дрема захватила мой разум, и я блаженно вздохнула.Мне показалось, что я даже не уснула. Просто лежала с закрытыми глазами, и слушала тишину. Только странный шум у входной двери заставил меня вздрогнуть. Ай! Я широко открыла глаза, пытаясь сбросить с себя остатки сна. В квартире было темно! Отыскав взглядом электронные часы, я подскочила и в ужасе включила свет. 19.00! Как? Не может быть! Нет! Нет! Нет! Как я могла проспать весь день?Входная дверь, наконец, открылась, и Женя вошел в коридор. Он меня убьет! Я ничего не сделала! Даже посуду не помыла. А ковер! Я перевела взгляд под ноги и в ужасе замерла. Ковер блестел бежевым, кремовым оттенком. Он был чист, как в первый день покупки. В непонятном оцепенении я обвела глазами комнату. Многослойная пыль на комоде испарилась. Гора грязной одежды, разбросанная на диванах и креслах, - тоже. На столе не стояла моя кружка от кофе, а журналы и газеты лежали ровной, чудесной стопочкой.Женя вошел в комнату, чмокнул меня в губы и улыбнулся.— Неужели у нас дома чисто?Я в нерешительности потупила глаза.— Что за запах? — продолжал мой благоверный, топая на кухню.И правда. Что это так вкусно пахнет? Я засеменила за ним, пытаясь скрыть свой потерянный вид.Кухня сияла чистотой. С печки был смыт многослойный жир. В духовке пеклась курица с картошкой, распространяя чудесный аромат домашней еды. Корзинка для грязного белья была пуста: на стиральной машинке ровными стопками лежали поглаженные и чистые вещи. Чтобы не упасть я ухватилась за спинку стула и испуганно посмотрела на Женю. Он сиял.— Зайка, когда же ты все успела?Да. Действительно. Когда?— Ну… встала рано и…А что еще мне ему сказать? Что я ничегошеньки не помню из событий сегодняшнего дня? Или что к нам в дом пробралась бригада гномиков из мультфильма и вычистила квартиру, пока я бессовестно спала?Растерянная, я ходила по квартире, находя все новые доказательства моей активной уборки.В эту ночь я плохо спала. Мне все время казалось, что, когда я усну, то не проснусь уже совсем. Звонок будильника в 6 утра казался каким-то спасением из кошмарной ночи. Я потянулась, сладко зевнула и… замерла. Кровать была пустой. Женя исчез. Вскочив на ноги, полусонная, я побежала по комнатам. Зал, кухня, коридор, туалет, ванная. Свет нигде не горел. В квартире я была совершенно одна.Позвонить! Схватив мобильник, я уже набирала телефон любимого, как вдруг, бессильно рухнула на кровать, в испуге смотря на экран. Дата. 18 июля. Не может быть! Вчера было 8! В полной растерянности я открыла сообщения. Куча смс. Звонков. Фотографии.Все эти десять дней я активно жила и радовалась жизни. Женя писал мне каждый день трогательные и милые смски. На работе меня… повысили? Во всяком случае, все коллеги поздравляли меня с новой должностью. В фотографиях также нашлась вечеринка в офисе, где я, в каком-то синем платье (откуда оно взялось?) радостно улыбалась в объектив.Растерянная, испуганная, я смотрела на эти доказательства моей прекрасной жизни в мое отсутствие.Голова раскалывалась. Я продолжала читать сообщения. Женя уехал в командировку два дня назад. Моя начальница (эта старая, воинственная стерва) меня обожает. Мои коллеги подарили мне новую сумку от Шанель. А фотографии с вечеринки набрали более 500 лайков в Фейсбук.Что это такое?Я всмотрелась в картинки. На них мое второе я выглядело просто потрясающе: я и не знала, что могу быть такой фотогеничной. Но глаза… Я приблизила изображение на максимум. Мои светло-голубые радужки на всех фото казались черными.Вытянув руку на максимальное расстояние от лица, я сфотографировала себя. Картинка получилась смазанной, но глаза оставались голубыми.Я не пошла на работу. Весь день читала форумы и страшилки, чтобы понять, что со мной произошло. Раздвоение личности? Вселившийся демон? Может, я просто схожу с ума?Телефон звонил каждые пять минут. Коллеги волновались за мое здоровье. Женя не мог дождаться встречи. Начальница попросила хорошо лечиться и выйти на работу, когда я буду в полной форме.Как за десять дней вся моя жизнь могла настолько измениться? Безразличие мужа сменилось крайней нежностью. Ненависть начальства – безграничной любовью. Зависть коллег – полной привязанностью.Поздно вечером, устав от бесцельных поисков, я присела на диван и закурила сигарету прямо в квартире, наплевав на наши с Женей правила. За окном было темно. Телевизор в фоновом режиме сменял картинки из новостей. Не спать. Я курила и пила кофе. Я боялась уснуть.Выключив компьютер, я сидела и тупо смотрела в экран. Около пяти часов утра я закрыла глаза. На секунду. Просто потому что они устали и слегка слезились. Минимальный звук телевизора вдруг пропал, а в глаза ударил яркий свет.Я прищурилась, неохотно зевая. С каким-то ставшим привычным ужасом открыла глаза. День. Уже день. Телевизор выключен, чашка кофе и пепельница исчезли. На полу лежит красный ковер, а вместо комода – два новых кресла. Вскочив с дивана, я неловко стукнулась животом о столик и растерянно замерла.Живот. Он был огромным. Выпуклым. Страшным. Я в ужасе поднесла к нему руку и тут же ее одернула, почувствовав, как внутри меня кто-то шевелится. Боже мой! Я беременна! Сколько же я проспала? Боже мой…***Моей дочке сейчас три года. Алина очень умненькая и смышленая. У нее такие же темные волосы, как у Жени и мои голубые глаза. Она красиво рисует и поет, не кричит по ночам и уже может сыграть на пианино пару простых мелодий. Но… я, наверное, никогда не смогу ее полюбить.Я вновь полноправная владелица своего тела: дни больше не выпадают из моего сознания, и я догадываюсь почему... Я ращу дочку, смеюсь ее шуткам и шутливо ругаю ее за шалости. Но когда она спит, я с ужасом рассматриваю фотографии. Алина всегда очень фотогенична, она игриво улыбается в камеру. А ее голубые глаза… Они всегда черные. На всех фотографиях… На всех этих чертовых фотографиях…Автор: Ekaterina PeronneОпубликовано: krasnayaopasnaya

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