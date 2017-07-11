Мертвая женщина

eftrox Просмотров: 45 Комментарии: 1 0 Сегодня, 14:31 by

Темноту, царящую в этой маленькой деревушке на три дома, нарушил свет фар, исходящий от автомобиля «Газель». «Газель» была оснащена синим проблесковым маячком, на белом брюхе был нанесен красный крест и две цифры «03». Как Вы уже догадались, в Богом забытую деревушку въезжала «скорая» помощь с двумя фельдшерами мужского пола и водителем на борту.Один из фельдшеров по имени Вова спросил другого фельдшера:- Антон, ты в эту в деревушку когда-нибудь на вызов ездил?- Нет, не ездил. Вика сказала, что сюда редко вызывают, тут три бабушки и один дедушка проживают, так последний вызов был год назад.- Как-то непонятно, старики - и редко вызывают.- Травами-отравами, наверно, лечатся.Деревня, в которую въезжала бригада скорой помощи, находилась недалеко от дачного массива, который входил в зону обслуживания Вовиной станции. Вот и приходилось иногда обслуживать здесь вызова. Называлась деревня как-то странновато – Подгробье, но никого это название не смущало.В 2 часа ночи диспетчер Вика получила вызов через 112: «деревня Подгробье, ул. нет, номера дома нет. Вызов к жен. 88 лет, повод – боли в животе, ориентир – второй дом слева, фамилия больной - Караваева» и отправила фельдшерскую бригаду.- Ну че, приехали, пацаны, – сказал водитель, остановившись возле большого одноэтажного дома, очертания которого были едва различимы в кромешной тьме. – Давайте недолго.- Схватим и увезем в хирургию, пусть хирурги разбираются, а то чего здесь делать в темноте. Кстати, а чего свет не горит, смотри, везде темно, как у нег...- За неуплату, наверно, отключили, – как-то неуверенно сказал Вова, - да жутковато здесь, еще дождь этот льет.Фельдшера нехотя стали выходить на улицу, морщась от стужи и мелкого моросящего дождя, Вова вышел первым и, открыв дверь салона, взял оранжевый чемодан с медикаментами.- Может, не будем брать чемодан? - спросил Антон. - Все равно боли в животе, так хоть руки будут свободные.- Да не, возьмем, пусть будет, - ответил Владимир и включил свой фонарик, луч которого при определенной настройке светил далеко вперед. Он только вчера перед сменой сменил батарейки, поэтому фонарь светил очень ярко.Антон тоже включил свой фонарь, и они двинулись к дому, шаря лучами света перед собой. Окна дома были на уровне примерно двух метров, и в них невозможно было заглянуть. Было только видно мерцающий огонек свечи в одном из окон. Подошли к высокому, крутому крыльцу, которое примыкало к дому с левого бока. В свете фонарей ступеньки казались ненадежными. Вова решил подниматься первым. Он передал чемодан Антону, аккуратно поставил правую ногу на первую ступень и начал восхождение. Несмотря на видимую шаткость, ступеньки выдержали первого фельдшера, за ним поднялся и второй, предварительно передав чемодан наверх.Стучаться в первую дверь ребята не стали, все равно еще будет веранда, а уже потом жилая часть дома. Войдя, они оказались в просторной веранде, нашарили в темноте входную дверь, и Антон постучал в нее. Ответа не последовало даже после третьей барабанной дроби.- Че-то никто не отзывается.- Ну-ка потяни, - Вова потянул массивную дверь на себя, она оказалась открытой, - правильно, они здесь двери не закрывают, зачем им.Фельдшера по очереди зашли в комнату, светя фонарями. Первым вошел Владимир, и его фонарь осветил то, что ему очень не понравилось. А фонарь Антона сразу погас.- Черт, че за фигня, - Антон начал щелкать тумблером фонарика, переключая его туда-сюда, - только что нормально работал, че ему надо.Вова, потеряв дар речи, начал ретироваться назад и спиной наткнулся на Антона, и тут же Вовин фонарь тоже погас. Антон не понял, почему его коллега толкает его спиной, но интуитивно тоже попятился и наткнулся спиной на закрытую дверь, которая только что была открыта.- Да че за фигня-то, че ты ломишься!? – начал кричать Антон, специально нарочито и дерзко, чтобы «засунуть» свое чувство страха подальше.Вова не отвечал, он хотел сказать только одно слово, но у него получилось слабое подобие мычания, как у человека, пострадавшего от инсульта. Это слово было – «гроб». То, что он увидел в центре комнаты, когда его фонарь еще работал, было гробом, как будто зависшим воздухе.Хоть Владимир и не мог произносить слова, в голове его крутились мысли. Ему почему-то вспомнился случай про женщину, которая одна гадала в бане и увидела там что-то страшное, что стала сумасшедшей и ничего не может теперь никому объяснить. Он боялся сойти с ума, от этих мыслей ему становилось еще страшней. Также пугал простой вопрос: «Что здесь вообще происходит?»Антон, в отличие от Вовы, гроба не видел, но ему тоже было страшно от неясности происходящего.- Вова, че ты мычишь, че случилось?Тут Владимир неожиданно произнес слово, которое хотел произнести:- ГРОБ!- Что гроб, Вова, блин, че с тобой, че тут?- Тут гроб. Выходим, бежим.- Дверь не открывается, я толкаю, она не открывается.Им обоим стало страшно еще сильней, вокруг них была пугающая темнота, сколько они не пытались напрягать зрение, все равно ничего не могли рассмотреть. В комнате было темно и тихо.Неожиданно в одном из углов комнаты загорелась свеча, ее тусклый свет озарил очертания женщины. Ребята вздрогнули, Антон даже вскрикнул. Из-за крика женщина обернулась к фельдшерам, и они смогли разглядеть ее лицо. Это была не их пожилая пациентка 88 лет. Женщина была красива и похожа на панночку из советского фильма «Вий». Создавалось такое впечатление, что она смотрит сквозь них. Также Вова отметил еще одну страшную особенность - глаза женщины были… мертвыми. Миндалевидный зрачок напоминал кошачий глаз.- Кто это? – парни вздрогнули еще раз и на этот раз сильней, потому что вопрос задала не женщина. Голос принадлежал кому-то в противоположном углу. Голос, от которого у ребят сжалось сердце, был настолько жутким.- Это новая кровь, - на этот раз ответила женщина, причем ее голос не соответствовал ее внешности, это был старушечий глухой бас.Кровь. Вова чуть не потерял сознание, но, взяв себя в руки, начал читать молитву, которой его учила мать:- Отче наш, - еле слышно произнес Володя, - иже еси на небесах, да…Его молитву прервал дикий крик женщины, она орала так, будто горела в огне, Вова продолжил еще уверенней:- … светится имя твое, да…- Закрой ему рот, - сказал невидимый голос, и множество разных голосов сильным эхом повторили:– Закройте ему рот, закройте ему рот.В этот время Антон, до сих пор державший оранжевый чемодан в руке, вышел из оцепенения и без замаха кинул свою ношу в сторону женщины. Чемодан ударился о ее голову, упал и раскрылся, ампулы посыпались по полу. На женщину это не произвело никакого впечатления, она как сидела, так и продолжала сидеть, хотя чемодан весил 7 килограмм и должен был хотя бы сбить ее со стула.- … прибудет царствие твое… - надавив на дверь, ребята неожиданно вывалились в веранду, потом, неуклюже поднимаясь, мешая друг другу, неорганизованно выбежали на крыльцо. В лицо ударила уже приятная стужа. Чуть ли не вместе прыгнули с крыльца и побежали к «Газели», открыв пассажирскую дверь, Вова закричал водителю:- Палыч, заводи!- Вы чего так быстро, минуты не прошло, – Вова с Антоном так не думали, им казалось, что они были в страшном доме целый час, да какой час.-Гони! Бл..дь! Гони! – только это могли выговорить два обезумевших от страха фельдшера.Заведующий станцией настойчиво требовал с Антона и Владимира объяснительные по поводу потерянного чемодана с медикаментами. В рассказанную ребятами историю он не верил, так как на следующее утро сам лично с двумя работниками полиции обследовал дом в злополучной деревне и не нашел там ни чемодана, ни ампул, ни приведений, ни гроба, ни женщины с мертвыми глазами. Станция разделилась на два лагеря: одни верили или делали вид, что верят двум коллегам, другие не верили во все и объясняли потерю чемодана нежеланием работать, а также халатным отношением к оборудованию.Может, что-то прояснять мог водитель, но он на следующий день после этой смены мылся в душе у себя дома и, поскользнувшись, сломал шею, травма оказалась смертельной.Руководство станцией все же простило фельдшеров, но обязало выплатить деньги за потерю имущества и дало по выговору с занесением в личное дело.Самое интересное, что ребята быстро отошли от страха и постепенно забывают о случившемся, но иногда Вове и Антону снится страшная мертвая женщина.

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