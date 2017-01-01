Истории из подвала. Продолжение

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:08

Причина: Стилистика автора сохранена

astrelez Просмотров: 33 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:08 by

В следующей папке синего цвета повествуется о покинутой военной базе в одном из районов тогда еще советского Узбекистана. Базу построили в 1961 году для дальнейшей эксплуатации ее в составе ракетных войск. Однако через полтора месяца после открытия и заселения базы началась повальная эпидемия проказы. Людей пришлось спешно эвакуировать. Официальной причиной распространения опасной инфекционной болезни стала халатность начальника медсанчасти. Однако, что мог поделать начальник медсанчасти с солдатами и офицерами, которые рассказывали ему истории о горящих людях, которые нападали на них из-за угла и хватали за руки, за ноги? Болезнь начиналась всегда с того места, за которое, как рассказывали пострадавшие, их хватали «горящие призраки». Будь военное начальство поумнее, оно прислушивалось бы к рассказам местных старожилов о том, что в годы установления советской власти на этом самом месте существовал лепрозорий, басмачи сожгли его со всеми больными и врачами за то, что последние помогали отрядам красной милиции.А эта история, также связанная с огнем, произошла в Сибири в небольшом поселке Н. Началось все с радостного события - в поселке построили новую школу. Двухэтажное новенькое каменное здание радовало глаз не только директора, но и начальства РОНО и даже областного начальства, которое бодро рапортовало в ЦК партии о новых трудовых успехах района и области. Однако очень скоро по поселку поползли слухи о том, что в школе нечисто. Там стали происходить локальные возгорания - так их описали в своих протоколах пожарники. За месяц, с начала учебного года, произошло восемь таких возгораний. Директор и педколлектив, конечно, грешили на местных хулиганов и двоечников, они проводили педагогические собрания, на которых родители потенциальных поджигателей получали проволочку за несознательность в деле воспитания будущих строителей коммунизма.Но все меры, направленные на выявление действительных поджигателей, не давали никаких результатов. Вскоре пришлось подключить к делу милицию, так как очередное возгорание произошло в учебное время, более того, огнем оказались отрезаны от выхода дети в физкультурном зале, только самоотверженные и разумные действия учителя физкультуры предотвратили трагедию. В связи с тем, что поджигателей (а это был поджог) найти не удалось, то стрелочником стал… учитель физкультуры. Его судили, признали пироманом и отправили на лесоповал на десять лет.На какое-то время наступило затишье. Впрочем, по поселку продолжали ползти слухи, что дети видели в здании школы неизвестных людей, которые появлялись ниоткуда и так же исчезали, буквально растворяясь в воздухе. Дети стали бояться ходить в школу.После новогодних каникул, которые снова отметились локальными возгораниями, все, кто мог, отправили своих детей в другие школы района и области.Апофеозом стал пожар 22 апреля, в день рождения вождя мирового пролетариата - В. И. Ленина. Пожар, вспыхнувший, по словам очевидцев, со всех сторон сразу, унес жизни 95 человек, включая 18 человек педагогического коллектива. Пожар в день рождения вождя рассматривался, как попытка очернить память Ленина, потому и расследование пожара взяло под свой контроль КГБ.Ответственным за пожарную безопасность школы был ее директор, который в тот день принимал участие в районном совещании, посвященном приготовлениям к очередному юбилею вождя, а потому он единственный из всего школьного коллектива, кто оставался в живых. Директора приговорили к высшей мере наказания. Дело засекретили. Однако среди пожелтевших страниц уголовного дела есть рукописный лист, на котором один из следователей собрал слухи, циркулирующие среди населения поселка. Среди множества домыслов обращает на себя внимание упоминание о том, что в 18 веке, на месте поселка было поселение старообрядцев, которые, когда их нашли солдаты, сожгли себя в амбаре. По мнению некоторых жителей поселка, амбар стоял на том месте, где много позже построили школу.Ещё есть N-ская военная часть, у нее есть свое привидение. Да-да, вы не ошиблись, именно так, свое привидение. Привидение это очень избирательно в выборе тех, кому оно показывается. Обычно это бывают дневальные, которые стоят на посту в 3-ей казарме. Все, видевшие это привидение (а это больше тридцати отслуживших в этой части солдат-срочников разных лет), почти слово в слово описывают явление призрака. Сперва начинают сами по себе мигать лампочки, даже если они не включены. Затем чувствуется похолодание, изо рта начинает идти пар. Потом с пола начинает подниматься что-то похожее на пар, туман, облако. Когда эта субстанция заполняет помещение до половины высоты, в самом дальнем конце коридора из неё появляется фигура, сначала полупрозрачная и почти невидимая. Она движется по направлению к посту и постепенно становится плотнее (никто из видевших эту фигуру не смог точно сказать, мужчина это или женщина), фигура приближается к посту, и последнее, что видел каждый, - это лицо фигуры. Вернее, искажённый в немом крике рот, как на картине Эдварда Мунка «Крик». После этого обычно свидетель явления потустороннего существа терял сознание. При этом никто не видел привидение дважды. Откуда берётся этот призрак - непонятно. Военная часть и, в частности, казарма №3 построены в советское время на пустыре, у которого не было никакой плохой истории.А вот папка, в которой дело о танцующем призраке. В этом деле нет кровавых смертей, таинственных исчезновений и прочей лабуды. Есть только свидетельства более чем 150-ти артистов театра, которые видели танцующего призрака. Известна также история этого феномена. При театре в 50-х годах был создан танцевальный кружок. В нем и участвовал призрак, тогда он был девочкой и звали ее Лена Ш. Девочка очень любила танцевать и посвящала занятиям и тренировкам много времени. У нее было мало друзей, в основном, из числа кружковцев. Она неоднократно занимала призовые места, как сольно, так и в числе участников танцевального коллектива. Лена занималась в кружке пять лет. Ей прочили танцевальную карьеру, но в пятнадцать лет она скоропостижно скончалась от быстротекущей пневмонии. Ее похоронили на местном кладбище.В первый раз призрак появился в сороковой день после смерти девочки. Увидел его, танцующим на сцене, руководитель кружка. Естественно, что в советские времена никто не мог просто так обнародовать информацию о том, что в театре появился призрак. О том, что в театре появился призрак, сообщили в городской комитет. Оттуда прибыла комиссия, но никакого призрака члены комиссии не обнаружили, хотя артисты уверяли проверяющих, что именно в этот момент на пустой сцене танцует призрак.Из этого сделали вывод, который позже подтвердился, что призрака могли видеть только те, кто сам был артистом или танцором. Призрак не был агрессивным, но кому захочется танцевать на сцене, когда рядом с тобой выделывает свои "па" привидение? К тому же, те из тех смельчаков, кто проходил сквозь призрака, чувствовали леденящий холод и озноб, а позднее заболевали пневмонией.Так как комиссия рекомендовала руководству театра не выносить сор из избы и не распространять слухи о призраке, то дирекция издала распоряжение о том, что дважды в неделю (в среду и пятницу), с 18:00 до 20:00 сцена закрыта для репетиций. Почему именно среда и пятница? Наверное, читатель, ты уже догадался, что это были дни репетиций танцевального кружка. Двери в репетиционный зал, где была сцена, облюбованная призраком, закрывал самолично директор.Прошло много лет, и наступил день, когда очередной директор не закрыл двери репетиционного зала. Артисты напрасно высматривали по средам и пятницам призрака - его не было. Директору пришлось объясняться. Выяснилась странная вещь: призрак не просто танцевал, он взрослел, а затем стал стареть.Когда первый директор уходил на пенсию, он передал ключи своему преемнику и показал ему призрака, который выглядел тогда уже на тридцать лет. По словам директора, его предшественники утверждали, что призрак не только взрослеет, но и растет профессионально. По словам же последнего директора, он видел уже совсем старую женщину, которая не танцевала, а просто сидела на сцене, на призрачном стуле и рассеяно смотрела куда-то в даль. Но решение не закрывать больше двери директор принял после того, как однажды утром обнаружил у себя на столе в рабочем кабинете листок бумаги с красивым женским почерком, в котором сообщалось, что артистка театра Елена Владимировна Ш. просит освободить ее от работы в связи с достижением преклонного возраста.Сначала директор решил, что это розыгрыш. Он поговорил с секретарем, но та заверила его, что сама она подобными вещами не занимается, а посторонний проникнуть в кабинет директора не мог.После того, как на его столе еще трижды появилась подобная бумага и каждый раз со свежей датой, секретарь надоумила директора поставить визу. В тот же день директор решил еще раз посмотреть на призрака, но сцена была пуста…Судя по отчету, приложенному к делу, эта история заинтересовала КГБ, так как в этой организации был отдел, который занимался историями с мистическим уклоном. Однако, как уже говорилось выше, призрак появлялся перед глазами только тех, кто занимался танцами или был артистом театра, так что попытки сотрудников отдела Н. не увенчались успехом.Следующие пожелтевшие от времени листочки бумаги перенесут нас в военный гарнизонный суд в городе N-ске. Если подняться на третий этаж здания суда, то вы увидите туалет, на нем висит табличка «Туалет временно не работает». Эта табличка висит там с незапамятных времён. На самом деле, туалет рабочий, но когда-то там покончил с собой офицер, которого обвиняли в превышении должностных полномочий. Он заявлял о своей невиновности, но ему никто не верил, улики были неопровержимы, а все указания начальство давало на словах, не подкрепляя их письменными распоряжениями. А когда махинации вскрылись, то стрелочником сделали офицера. Приговор был не такой строгий, но тем не менее для офицера позорный, так как он терял права ношения формы и военную пенсию.Выслушав приговор, он ушёл, но как позже выяснилось - не домой, а покончил с собой в туалете. Это было в пятницу. Тринадцатого июля. Учитывая, что было жаркое лето, то к понедельнику, когда его нашли, по всему коридору распространился сладковатый запах трупного гниения.Тело увезли в морг, было организовано следствие, которое благополучно закрыли с формулировкой на самоубийство. Однако ровно через сорок дней туалет наполнился зловонием. Источник его определить так и не удалось. Каких только специалистов не приглашали сотрудники суда, начиная от сантехников и заканчивая экстрасенсами и священниками, но все было бесполезно. Запах висел в воздухе, при этом он был только в туалете, в коридоре запаха не было. И даже при открытых дверях запах не распространялся. Кроме того, запах был настолько въедливый, что со временем туалетом перестали пользоваться. Руководство военного суда смирилось, закрыло туалет на ключ и повесило табличку «Туалет не работает».

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