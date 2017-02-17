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Истории из жизни

Паранормальное в юриспруденции

До того как стать адвокатом я работал в должностях следователя, старшего следователя и заместителя руководителя следственного отдела в Следственном комитете РФ.

В первый год моей службы мне передали довольно-таки сложное уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.

Дело тогда казалось мне сложным, сейчас, конечно, оно мне показалось бы простым, сложность в те времена скорее представлял старший помощник прокурора, в чьи обязанности входила проверка уголовных дел, направленных прокурору. Суть была в том, что если обвиняемый вину не признает от нас требовали максимально обеспечить полноту расследования, то есть провести кучу ненужных экспертиз и допросить ненужных свидетелей, в противном случае дело ждал ДОС - возврат прокурором на дополнительное расследование. В некоторых регионах это называют ДОПом.

В одну пятницу вечером, я решил после работы взять пару пустых бланков протоколов допросов свидетелей и поехать на "поквартирку", то есть допросить соседей, вдруг кто-то что-то знает о событиях произошедшего. Начать я решил с квартиры, которая находилась через стену от квартиры - места происшествия. Согласно рапорту оперуполномоченного "Убойного отдела", когда он делал поквартирный обход в данной квартире никого не было. Мне, в отличии от него, повезло, дверь открыл мужчина в возрасте около 35-40 лет, оказался адекватным и общительным, я его допросил по обстоятельствам дела, в принципе он особо не обладал сведениями, лишь подтвердил, что в квартире/месте происшествия проживали в тот период мужчины, внешне похожие на лиц, которые неоднократно отбывали наказание в местах не столь отдаленных, что было правдой.

Но он мне поведал историю, от которой у меня волосы дыбом встали. Следует отметить, что допрос я его проводил примерно в октябре/ноябре месяце, событие преступления имело место в начале января, труп потерпевшего был обнаружен в снегу возле озера в апреле, уголовное дело соответственно было возбуждено только в мае по получению результатов судебно-медицинского исследования трупа.

Со слов данного свидетеля, эти мужчины съехали с этой квартиры ещё в январе, что было логичным, так как там же было совершено преступление. Затем в феврале туда заехали новые жильцы, семейная молодая пара. В один из дней они познакомились на лестничной площадке и новый жилец посетовал на то, что по ночам по их квартире кто-то ходит. А один раз ночью мой рассказчик проснулся от криков и визгов, вышел на лестничную клетку и увидел, что новые жильцы поспешно покидают квартиру и забирают только самое важное, когда он спросил у них, что происходит, они ответили, что они проснулись и увидели, что перед кроватью стоит маленький мужчина и на них смотрит.

А потерпевший по моему уголовному делу имел рост 150 сантиметров, и про это ну никак не могли знать ни эти жильцы, ни мой свидетель. Тем более с его слов это происходило в феврале, а в феврале, кроме непосредственного очевидца и обвиняемого, никто не знал о том, что было совершено преступление. Про обстоятельства дела я своему свидетелю, естественно, ничего не говорил.


Автор - WuRDiX.
Источник.

Вчера, 14:41 by ЛетягаПросмотров: 611Комментарии: 3
+16

Ключевые слова: Следствие свидетель квартира привидение

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Комментарии

#1 написал: ZelD
Вчера, 14:56
+2
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Комментариев: 649
Почему эти чудики всегда кошмарят левых людей, абсолютно непричастных к их насильственной смерти никаким боком? Есть у тебя возможность - сходи (слетай, телепортируйся) к своим обидчикам. Нееет, лучше напугаю-ка я мелкого ребенка, всяко больше толку выйдет!
Зарегистрирован: 17.02.2017
  
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 17:27
-1
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Публикаций: 25
Комментариев: 2 538
Энто пишет чел, который работал старшим следователем и даже замом руководителя в СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ РФ???????? Ничего себе... .
А как же презумпция невиновности??? А доказательства???
Или я если не сталкивался никогда с законом, вдруг на шестом десятке стал наивным??? Может быть... . Полное расследование-то надо было в самом начале проводить. Или надеялись уломать обвиняемого. Хе-хе. Хе.
Большинство, кто сидел, все, кто кололся и запоем пил алкоголь, все, кто не мыслил жизни без близости - все застревают на земле в образе призраков. Там их много в низшем мире, правда ещё есть торгаши, почему? - не знаю. Плюсанул. Мне кажется, что у меня начинают открываться глаза в недоумении на следственный отдел. Хотя, вполне возможно, что это фейк-информация.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Jako tako
Вчера, 18:51
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Комментариев: 1 176
Соглашаюсь с первым комментарием, но могу предположить, что конкретно этот маленький не имел умысла кого-то кошмарить. Остался в квартире наверное потому, что там был убит. Продолжал «жить своей жизнью», как бы странно это не звучало.
Но я тоже за разного вида справедливость. Странно, что он не сел рядом с теми убийцами и не стал их кошмарить.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
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