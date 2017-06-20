Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Подслушанная церковь

Рассказывала мне это всё подруга Надька, верить ей или нет, судите сами.

Несколько лет назад у Нади в семье случилось большое несчастье. Её брат, весёлый и дружелюбный парень, имел неосторожность, наверное, из юношеского озорства, общаться с какими-то сомнительными типами, которые в итоге на него повесили своё преступление (они тяжело избили человека, бедняга долго лежал в больнице и вышел из неё инвалидом). Следствие явно шло к тому, что томящийся в СИЗО брат получит немалый срок, и помочь ему не было никакой возможности. В тот роковой вечер он был на своей работе, и у сторожа должна была быть отметка о его позднем уходе, такая у них была старая система, но сторож бесследно исчез вместо со своей учетной тетрадью. Семья была разбита горем. В унынии и отчаянии Надя пошла молиться.

Жили они в Подмосковье, и совсем рядом была деревня с простой сельской церковью, окружённой кладбищем.

Вот Надька стояла одна перед своей любимой иконой Николая Угодника, лила слёзы и просила всех, кто ни есть на небе, спасти брата от обвинения в грехе, к которому он никакого отношения не имел. За окном завывал ноябрь, время было ещё не позднее, но уже стемнело, фонарей вокруг церкви нет никаких, одни редкие свечи освещали иконы, а в углу покашливала бабка-смотрительница за прилавком. Надька поняла, что скоро церковь уже закроют, да и домашние дела никто не отменял, поэтому в последний раз перекрестилась и пошла на выход.

Дорога в пригород шла через кладбище. Надьку это мало пугало, она давно привыкла уже. Через середину участка тёк мелкий ручей, а через него был переброшен маленький мост. Надька сделала шаг на мост, тут у неё за спиной вдруг резко гаркнула какая-то птица, она оглянулась назад, а когда снова повернулась к мосту, увидела, что на противоположной стороне стоит какая-то рослая тень, засунув руки в карманы. Тут Надька вздрогнула, в призраков она не особо верила, а вот встретиться ночью в глухом месте с какими-нибудь хулиганами ей не хотелось совершенно. Но поборола испуг – на кладбище ведь много людей ходит, почему она обязательно должна быть тут одна? – и пошла навстречу тёмному силуэту. Когда она с ним поравнялась, раздался хриплый мужской голос:

- Девка, брательнику твоему никто на всём свете не поможет, если только не будешь меня слушаться.

Надька говорит, у неё в ту минуту всё тело похолодело, она застыла на месте, как вкопанная, и не могла сказать ни слова.

- Делай, как я говорю, девка, и оба будете жить-поживать и пряники жевать. Иди обратно к церкви, бабка её закрыла уже, сядь на пороге и слушай через дверь, что там делается. Спроси: «Жив ли раб божий Пётр?». А я тебя потом сам найду.

Тень шагнула в сторону и пропала в кустах. Надька стоит и вся трясётся, говорит, не понимаю сейчас, как со мной тогда детский грех не сделался. Доковыляла до лавочки у ближней могилки и села без сил. В голове круговерть – что за стрёмный мужик, лица которого нельзя было в темноте разглядеть, откуда он про брата знает, что за жуткое указание?! Так Надька сидела, по её словам, минут пятнадцать, наконец отдышалась, встала и снова зашагала на выход. Но чем ближе была широкая дорога к пригороду, тем больше Надю одолевало сомнение. Она никак в толк не могла взять, откуда ж чужой мужик про её брата всё знает? Немного постояв на краю дороги, измученная горем сестра решила, что хуже всё равно уже ни от чего не будет, и развернулась к церкви.

Дверь и правда была уже заперта, кругом не было ни души, в темноте только поблёскивали надгробия и горела одна красная лампада на чьей-то могилке. Надя расстелила под дверью пакет и села на него, чувствуя одновременно и глупость, и жуть происходящего. Само по себе кладбище её и правда не слишком пугало, она здесь не раз гуляла в это же время, не боясь столкнуться с привидением или чем-то таким. Но сидеть под дверью тёмной запертой церкви на пакете… поневоле ум за разум заходить станет.

Так Надька сидела какое-то время, уже начиная думать, что она полная дура и что пора сматывать удочки, как вдруг… из щели между дверными створками сильнее потянуло ладаном. Надя приложила ухо к двери и… чуть не умерла в эту секунду от страха, потому что изнутри слышалось какое-то необычайное тихое пение, похожее на привычное нам церковное, только ещё красивее и мелодичнее. В таком положении Надя окаменела на несколько минут, но потом наконец вспомнила, зачем она пришла-то сюда, и сдавленным шепотом спросила: «Жив ли раб божий Пётр?». Прошло несколько мгновений, и Надя будто стала различать в чудном пении слова: «Пётр жив, Пётр жив, Пётр жив…»

Тут все её разумные силы закончились, и она просто сорвалась с места, как ополоумевший заяц, оставив на пороге злосчастный пакет. Говорит, как домой бежала, не помню, а дома посмотрела на ботинок и увидела, что неслась с наполовину оторванным каблуком. Утащила из аптечки матери-врача сильное успокоительное, которое в аптеках отпускают только с рецептом, залпом запила стаканом воды, постепенно тело обмякло, и через час Надька свалилась спать мёртвым сном до утра.

Ту же процедуру она повторяла ещё несколько ночей подряд, начав до икоты бояться сумерек. Потом наконец подуспокоилась и жизнь пошла почти как раньше, если не считать, что брат сидел в СИЗО.

Прошло какое-то время, Надька вечером легла спать и во сне вдруг видит того страшного мужика, и он у неё грозно спрашивает: «Ну что, жив Пётр?», и Надька ему отвечает: «Жив…» Тут мужик как заревел, закорчился, и говорит ей: «Пошла ты *** со своим братцем, оба сдохнете!». Надька с оглушительными воплями вскочила с кровати, на ор явились заспанные родители и, ничего не поняв, выдали нагоняй за походы в кино на американские ужастики.

Пришлось подружке опять вспомнить про успокоительное, но и оно уже не слишком помогало от сгущающегося в голове безысходного мрака – все страхи ночью у церкви она пережила зря, и станет ещё хуже, чем было.

На выходных в гости к родителям пришла знакомая местная тётка. Посидели, повздыхали все вместе над горем сына, выпили немного. Тут тётка возьми да и скажи, мол, нашли тоже преступника, вот у нас в прошлом году один завистливый отморозок брата своего Петра утопить в проруби хотел за то, что Пётр хорошую работу и любящую девушку нашёл, да сам же упырь в итоге под лёд и провалился, а Петра спасти успели. Надьку как молнией прошибло.

Просидела остаток вечера за столом молча, а потом позвонила тётке и всё ей рассказала. Тётка заохала – а-я-яй, девонька, зачем же ты для нечистого-то работу делать пошла? Посоветовала ей сходить исповедаться, причаститься, поставить свечку за упокой упыря, назвала его имя и сказала найти его могилу на том кладбище и святой водой окропить. Надька так всё и сделала. На душе у неё отлегло, а стрёмный мужик больше не снился.

А через несколько дней случилось то, чего уже никто и не ожидал. В соседней Туле из глухого запоя выплыл тот сторож с работы брата вместе со своей «учеткой». Узнал про заваруху, подтвердил и показал – брат тогда на производстве был и ушёл сильно позже, чем произошло преступление.

Брата выпустили, Надька засияла от счастья, а случай на кладбище запомнила как самый страшный и непонятный в своей жизни.

Сегодня, 10:24 by fufyrkinaПросмотров: 734Комментарии: 1
+14

Ключевые слова: Брат церковь кладбище мужик сторож авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Сегодня, 13:46
+1
Группа: Посетители
Репутация: (19|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 434
и что это за мужик такой был
Зарегистрирован: 20.06.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.