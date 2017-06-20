Домовой

Летяга Просмотров: 281 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 09:33 by

У меня тоже есть история про домового.Лет в тринадцать я очень любил играть в футбол. И как-то весной в очередной футбольной зарубе с пацанами на местной коробке мне сильно так на ногу наступили. Аккурат на ноготь большого пальца. Ну наступили и наступили - играем дальше, кого останавливают такие мелочи?К вечеру палец начал болеть. На следующий день, а может и позже, не помню уже за давностью лет, палец уже не просто болел, а болел так, что обувь не надеть. При осмотре выяснилось, что ноготь большого пальца сильно врезался в кожу, образовав гематому.Поехали в травму. Там посмотрели, облучили рентгеном, поцокали языком - привозите завтра, будем ноготь резать, рану чистить.В ночь перед операцией я внезапно проснулся. Хз с чего, видимо, от "потустороннего присутствия"))И вот лежу я на спине, открываю глаза и вижу - на кровати в ногах кто-то сидит. Маленький такой, но больше кошки. Силуэт такой непонятный, словно кто-то покрывало на голову накинул. Помните кузена Оно (It) из Семейки Адамс? Вот похоже очень. И этот кто-то мой больной палец в руке держит. В смысле, меня за палец. Обхватил ладошкой, и поглаживает. Не так, как могут гусары подумать, но очень похоже))А я лежу, и сказать ничего не могу - страшно. В голову мысли лезут - а ну как душить бросится, или "к худу" скажет! Лежу я, значит, боюсь, и вдруг ко мне осознание приходит - а у гостя моего пальцы на руке располагаются не один и четыре, как у людей, а два и три! И так меня этот факт накрыл, что я кааак заору, да кааак лягну его ногой! Скатился он на пол, да куда-то в угол укатился.На крик родители прибежали. Естественно, все им рассказал. Не ругали, не смеялись. Собственно, ребенком я был очень впечатлительным, книжек разных читал много. Да и кот в доме - какие уж тут еще домовые?Операция на следующий день прошла успешно. Долго ездил на перевязки, но все кончилось хорошо. И да, больше домового я не видел. Блюдце с молоком ставил, печеньки клал, но никто их не тронул, даже кот. Видно сильно я ногой-то приложил. Обиделся, наверное.Автор - seemwall.

Ключевые слова: Футбол травма палец домовой

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