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Истории из жизни

Чёрно-белые люди

Есть у моей мамы школьная подруга Света. Дружат они уже больше пятидесяти лет и видятся довольно часто, так как живут в одном районе. И вот, в очередной раз заскочив к моей маме на часок, Света поведала о некой ситуации, которая сильно взволновала её сноху Сонечку, которая, в свою очередь, просила хоть какой-то помощи и совета.

Сонечка преподаёт английский язык в школе. Не знаю, откуда у неё столько рвения и энтузиазма берётся, что, отработав свои часы в школе, Сонечка бежит навещать заболевших детей, она правда очень переживает, что какой-нибудь ребёнок пропустит важный материал.

Так вот, заболела как-то одна девочка Лена. "Ну-у-у, - скажете вы, - Все дети болеют". Согласна, только Лена стала болеть регулярно. При этом даже после выздоровления девочка выглядела как "выжатый лимон".

Сонечка, естественно, отправилась к девочке домой, вот тут-то она и узнала ужасные подробности.

Примерно два года назад у Лены умер отец, и она с матерью время от времени навещала его могилу. В одно из таких посещений Лена заметила вокруг каких-то странных людей. Сначала она даже не поняла в чём именно странность, но потом заметила, что все эти люди черно-белые, то есть совсем никаких других цветов, тонов, либо полутонов в их облике не присутствовало. Эти люди не обращали на девочку никакого внимания, перемещались по кладбищу и периодически разговаривали между собой, только вот о чём, Лена не слышала.

Сначала черно-белые люди присутствовали только на кладбище, а потом стали встречаться повсюду и за его пределами. Вот с того самого момента Лена и начала всё время болеть.

Сонечка не знала, что и подумать, она вообще далека от всякой мистики, списала всё на подростковое воображение. Тем более, что Лена просила ничего не рассказывать маме.

Дальше стало ещё хуже.

Как-то позвонила мама девочки и сказала, что той стало так плохо, что пришлось положить в больницу. В конце-концов ребёнка перевели на домашнее обучение. Теперь Сонечка стала приходить к Лене на дом два раза в неделю, но спрашивать о черно-белых людях не решалась, мало ли?

Лена пожаловалась сама, что теперь эти странные люди находятся и в её доме все двадцать четыре часа в сутки. Поведение у них изменилось, теперь они смотрят на саму Лену, а некоторые даже пытаются что-то сказать.

Сонечка решилась откровенно поговорить с мамой девочки и оказалось, что та уже всё знает и панически боится всех и вся - начиная от черно-белых людей и заканчивая бабками-шептуньями и экстрасенсами. Короче, никуда за помощью она идти не собирается, надеется на русский "авось".

Девочка Лена угасает прямо на глазах, врачи точный диагноз поставить не могут. Положат в больницу на некоторое время и опять домой отправляют.
А у Лены бессоница от вечного присутсвия и бормотания черно-белых людей, и сил у неё остаётся всё меньше и меньше, с кровати она сейчас почти не встаёт.

Началась вся эта история зимой 2017-го года и вот буквально за год от здорового и весёлого ребенка ничего не осталось.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 12:10
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:10 by ErnestaПросмотров: 481Комментарии: 9
+13

Ключевые слова: Ребенок кладбище сущности болезнь история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: Mary3.11.
Сегодня, 13:46
+4
Группа: Авторы
Репутация: (29|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 65
Ужас! Какая то мамаша безалаберная. Мне кажется всех на уши поднимешь, когда ребенку плохо и бабок и экстрасенсов. Будет ли толк- другой вопрос. Возможно, что на кладбище девочка протянула к себе сущность, которая жизнь из неё высасывает. За историю плюс.
Зарегистрирован: 15.02.2018
#2 написал: kohka
Сегодня, 13:47
+4
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 94
У меня первая мысль появилась, что у ребёнка открылся (каким то неведомым образом) дар, дар видеть призраков, потусторонний мир (называйте как хотите), поэтому "чёрно-белые товарищи" почувствовали эту силу у неё, и теперь ходят толпами, в надежде на помощь что ли? А вот почему она болеет? Может они своим появлением много энергии забирают? А Лена не понимая что происходит - не справляется. Ну не зря же наши экстрасенсы ставят " блоки", и говорят как устают после сеансов. Вот. Как то так.
Зарегистрирован: 9.12.2011
#3 написал: Минди
Сегодня, 13:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (96|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 834
Ужас какой! бед6ный ребенок. Что то на кладбище прицепилось наверно. Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
  
#4 написал: Космонасть
Сегодня, 14:44
+2
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Группа: Комментаторы
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Публикаций: 62
Комментариев: 1 266
Да что-то не похоже, чтоб это одна сущность жизнь высасывала, потому что их много.Но если бы они все вместе из неё жизненные силы тянули, то Сонечке не к кому было бы уже ходить, так как по описанию, там проходной двор уже.
Осмелюсь предположить, потому что я не знаток, что стресс после смерти отца спровоцировал пробуждение способности видеть мёртвых ( не верится, что я это пишу и , тем не менее).Может и не мёртвых, мы же не знаем. Может у ребёнка банально немножко чердак съехал, но тогда откуда такое резкое ухудшение здоровья?
В любом случае, маме нужно предпринимать какие-то действия, если очевидно, что традиционная медицина не помогает.
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#5 написал: Talisha
Сегодня, 15:13
+5
Группа: Посетители
Репутация: (1454|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 959
Девочка медиум и ей надо научиться закрываться от мира мертвых. Сейчас она - открытый канал и все подряд с радостью кушают её энергию
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#6 написал: Ахма
Сегодня, 15:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: (811|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 323
На манифест шизофрении от стресса похоже. И это весьма печально. Но, помимо посещения психиатра, поставить защиту тоже не повредит.
Зарегистрирован: 30.05.2016
 
#7 написал: ПИК НИК
Сегодня, 16:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (277|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 631
Цитата: Talisha
Девочка медиум и ей надо научиться закрываться от мира мертвых. Сейчас она - открытый канал и все подряд с радостью кушают её энергию

Думаю, без сверхвозможностей тут не обошлось.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#8 написал: Ханна Каш
Сегодня, 16:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 54
Возможно, девочка психически больна, ее мучают галлюцинации.
Зарегистрирован: 17.06.2015
#9 написал: Spivachka
Сегодня, 17:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 79
Что эта маман себе думает? Срочно Церковь, Бог, Библия, экстрасенсы, психологи, психиатры. Любое внушение ребёнку о защите. Оставлять ребёнка наедине со своей проблемой жестоко.
Зарегистрирован: 8.11.2017
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