Чёрно-белые люди

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 12:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ernesta Просмотров: 481 Комментарии: 9 +13 Сегодня, 12:10 by

Есть у моей мамы школьная подруга Света. Дружат они уже больше пятидесяти лет и видятся довольно часто, так как живут в одном районе. И вот, в очередной раз заскочив к моей маме на часок, Света поведала о некой ситуации, которая сильно взволновала её сноху Сонечку, которая, в свою очередь, просила хоть какой-то помощи и совета.Сонечка преподаёт английский язык в школе. Не знаю, откуда у неё столько рвения и энтузиазма берётся, что, отработав свои часы в школе, Сонечка бежит навещать заболевших детей, она правда очень переживает, что какой-нибудь ребёнок пропустит важный материал.Так вот, заболела как-то одна девочка Лена. "Ну-у-у, - скажете вы, - Все дети болеют". Согласна, только Лена стала болеть регулярно. При этом даже после выздоровления девочка выглядела как "выжатый лимон".Сонечка, естественно, отправилась к девочке домой, вот тут-то она и узнала ужасные подробности.Примерно два года назад у Лены умер отец, и она с матерью время от времени навещала его могилу. В одно из таких посещений Лена заметила вокруг каких-то странных людей. Сначала она даже не поняла в чём именно странность, но потом заметила, что все эти люди черно-белые, то есть совсем никаких других цветов, тонов, либо полутонов в их облике не присутствовало. Эти люди не обращали на девочку никакого внимания, перемещались по кладбищу и периодически разговаривали между собой, только вот о чём, Лена не слышала.Сначала черно-белые люди присутствовали только на кладбище, а потом стали встречаться повсюду и за его пределами. Вот с того самого момента Лена и начала всё время болеть.Сонечка не знала, что и подумать, она вообще далека от всякой мистики, списала всё на подростковое воображение. Тем более, что Лена просила ничего не рассказывать маме.Дальше стало ещё хуже.Как-то позвонила мама девочки и сказала, что той стало так плохо, что пришлось положить в больницу. В конце-концов ребёнка перевели на домашнее обучение. Теперь Сонечка стала приходить к Лене на дом два раза в неделю, но спрашивать о черно-белых людях не решалась, мало ли?Лена пожаловалась сама, что теперь эти странные люди находятся и в её доме все двадцать четыре часа в сутки. Поведение у них изменилось, теперь они смотрят на саму Лену, а некоторые даже пытаются что-то сказать.Сонечка решилась откровенно поговорить с мамой девочки и оказалось, что та уже всё знает и панически боится всех и вся - начиная от черно-белых людей и заканчивая бабками-шептуньями и экстрасенсами. Короче, никуда за помощью она идти не собирается, надеется на русский "авось".Девочка Лена угасает прямо на глазах, врачи точный диагноз поставить не могут. Положат в больницу на некоторое время и опять домой отправляют.А у Лены бессоница от вечного присутсвия и бормотания черно-белых людей, и сил у неё остаётся всё меньше и меньше, с кровати она сейчас почти не встаёт.Началась вся эта история зимой 2017-го года и вот буквально за год от здорового и весёлого ребенка ничего не осталось.

Ключевые слова: Ребенок кладбище сущности болезнь история из жизни авторская история

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