"Налей мне, пожалуйста, воды"

gogatowa Просмотров: 58 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:14 by

Всем доброго времени суток! Пишу сюда впервые. И вообще, подобное первый раз пишу, поэтому не судите слишком строго.Живу в квартире с молодым человеком. Квартира небольшая, но уютная, и в ней есть всё необходимое для жизни.Всё как обычно: вечером я пришла с работы, потом и Артём (мой парень). Поели, поговорили с родителями по скайпу. Я отправилась в душ, а Артём валялся на кровати с телефоном. Пока купалась, слышу - звуки на кухне. Думала, мой пошел воды попить. Кричу: "Налей и мне, пожалуйста, воды". Уточню, мы воду не пьем из под крана, а питьевая стоит в больших бутылках, которые я поднимаю не с большой охотой и легкостью. Мне из кухни никто не ответил, но чашки загремели. Я вышла из душа, на столе стояла чашка с водой. Но чашка не из тех, с которых мы пьём, а с верхней полки. Посуды у нас много, поэтому часть, которой мы пользуемся, стоит внизу, а остальная наверху, и, чтобы её достать, нужно залезть на стул. Подумала: "Ну не поленился же, полез туда аж наверх". Пошла в спальню, говорю:- Артём, что ты решил чашку сверху достать?Он смотрит говорит:- Какую чашку?- Ну как же... ты на кухне был, я тебе кричала воды налить!- Я тут лежал, на кухню не ходил.Так он и продолжал утверждать, что на кухне не был и воду не наливал, ничего не слышал.Я, конечно, больше склонилась к тому, что он шутит, а он так, наверное, и не понял, что я от него хочу.Так бы и забыла я эту историю, если бы не вот что... Прихожу я вчера домой. Решила сразу ванну принять. Набрала, лежу, балдею. Слышу грохот на кухне. Дома только я, кот. Думала, он что-то перевернул. Но моему удивлению не было предела, когда я вышла из ванной, а на столе стояла чашка с водой. Причем та самая, с верхней полки.

Ключевые слова: Вода странности чашка авторская история

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