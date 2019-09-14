Мраморные лица

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

Guryev77 Просмотров: 287 Комментарии: 3 +7 Вчера, 21:17 by

Эта странная история случилась, когда мне было 18 лет. Мама моя долго болела, я брал академический отпуск в ВУЗе, но в конце-концов всё-таки умерла. Все как обычно, родственники, знакомые, похоронная суета. На третий день повезли хоронить и, как водится, заехали в местную церковь, чтобы батюшка провел обряд отпевания над покойной.И вот, стоит куча народу перед гробом, батюшка старается, выполняет свою работу. Каждый думает о чем то своем, я тоже, потупив взгляд, вспоминаю маму, сетуя на несправедливость этого мира. Надо, наверное, сказать, что заплакал я только на самом кладбище, когда могила уже наполнялась землёй, и поэтому даже поймал чей то шепот, что вот, мол, сын даже и не плачет. Не знаю, но так сработала психика, я не был прям убит горем первые дни. Возможно, потому что мама лежала год перед смертью и подсознательно я был готов к такому печальному исходу.Ну продолжу. Стою я, значит, взгляд в пол, думаю о своем. А пол в той церкви был выложен серыми мраморными плитами. И вот я начинаю замечать в том месте, куда падал мой взгляд, человеческие лица. Да, да, мраморными разводами, из светло-серых и тёмно-серый участков как бы нарисованы лица людей. Всего я насчитал то ли 7, то ли 9 физиономий. Они были разных размеров, и выражали разные эмоции. Больше всего запомнилось лицо молодого человека, с бородкой по моде 19 в. Оно же было самое крупное и находилось по центру "экспозиции". Выражение его лица было даже не грустное, а очень сильно печальное. Первым делом, я конечно решил, что психика моя дала сбой и я вижу то, чего нет. Зажмуривал глаза, отворачивался, но видение из лиц не пропадало.Тогда я подумал, что все это-игра природы, в плывущих на небе облаках тоже при желании, можно увидеть много интересного. И я стал тщательно сравнивать левую и правую половину лица, надеясь обнаружить какие-либо различия. Но нет, симметрия была идеальной. Добавлю, что все лица находились на одной мраморной плите (она была довольно большая), на соседних были обычные разводы, полосы, не несущие никакого смысла. Мне бы может стоило спросить у стоящих рядом людей, не видят ли они случайно чего то необычного, но в той ситуации, наверное, это бы выглядело не очень. После похорон мамы я уехал в другой город и продолжил учебу в институте. А чуть больше, чем через полгода, приехал домой, специально съездил в эту церковь, встал на то же место, где стоял на похоронах, вгляделся ровно туда, куда тогда падал мой взгляд, но..нужно ли говорить, что никаких лиц уже там не было, одни только серые мраморные разводы...

Ключевые слова: Пол лица церковь авторская история

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