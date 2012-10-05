Никита

Новость отредактировал Летяга - 14-05-2025, 10:47

Причина: Стилистика автора сохранена

Мария Сайгина Просмотров: 788 Комментарии: 9 +14 14-05-2025, 10:47 by

Всем сайтовчанам нихао))))6 лет тому назад купили с мужем квартиру. И за эти года у меня сложились теплые отношения с соседкой. Часто ходим друг к другу в гости чаевничать. И на днях у нас зашёл разговор о необъяснимых вещах. Ее рассказ от первого лица.Был у меня друг, дружили с детства, зовут Никита. Выросли, и случилась с ним беда, попал в тюрьму на 10 лет. Подставил его дружбан, и все об этом прекрасно знали. Но у Никиты на хорошего адвоката денег не было. Кстати к слову сказать этот "друг" через год, как Никиту посадили, погиб. Пьяный сел за руль и разбился, слава богу никто больше не пострадал. Я с ребятами ездила несколько раз на свиданки к Никите, связь не теряли.Пролетели 10 лет и он освободился. Его мама, т. Рита накрыла стол, мы все пришли, очень были ему рады.Прошло полгода. Легла я с дочкой спать, а у меня в гостях была подруга, приехала на неделю погостить, спала она в другой комнате. Сплю, перевернулась с боку на бок и проснулась. На уровне глаз вижу ноги в джинсах, поднимаю глаза, стоит Никита. Я его спрашиваю: «Ты как ко мне попал? Тебе Света (подруга) дверь открыла? Я даже не слышала, как ты звонил». И вдруг Никита как закричит: «Ирка, смотри!!!!» (Он меня никогда не называл Ирка, только Иришка или Иринка.) И показывает рукой на коридор, я смотрю, а по моему коридору шествие идёт, люди со свечами в руках. У меня сердце чуть от страха не остановилось. Я зажмурила глаза и схватила дочь в охапку. Пока я это всё делала, и Никита, и люди пропали. Сон как рукой сняло. До утра так и не спала. В 8 утра звонок, звонил друг, сообщил, что ночью умер Никита. А я, когда лежала до утра без сна и переваривала увиденное, была не удивлена этой новости. И всё утро телефон обрывался. Никита был сердечник.Наш военкомат признал его годным к армии, мы его проводили, он уехал в Егоршино, а там уже его развернули обратно и отправили домой. Потом попал в тюрьму, что явно здоровья ему не прибавило.

Ключевые слова: Соседка рассказ друг детства шествие смерть авторская история

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