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Истории из жизни

Никита

Всем сайтовчанам нихао))))
6 лет тому назад купили с мужем квартиру. И за эти года у меня сложились теплые отношения с соседкой. Часто ходим друг к другу в гости чаевничать. И на днях у нас зашёл разговор о необъяснимых вещах. Ее рассказ от первого лица.

Был у меня друг, дружили с детства, зовут Никита. Выросли, и случилась с ним беда, попал в тюрьму на 10 лет. Подставил его дружбан, и все об этом прекрасно знали. Но у Никиты на хорошего адвоката денег не было. Кстати к слову сказать этот "друг" через год, как Никиту посадили, погиб. Пьяный сел за руль и разбился, слава богу никто больше не пострадал. Я с ребятами ездила несколько раз на свиданки к Никите, связь не теряли.
Пролетели 10 лет и он освободился. Его мама, т. Рита накрыла стол, мы все пришли, очень были ему рады.

Прошло полгода. Легла я с дочкой спать, а у меня в гостях была подруга, приехала на неделю погостить, спала она в другой комнате. Сплю, перевернулась с боку на бок и проснулась. На уровне глаз вижу ноги в джинсах, поднимаю глаза, стоит Никита. Я его спрашиваю: «Ты как ко мне попал? Тебе Света (подруга) дверь открыла? Я даже не слышала, как ты звонил». И вдруг Никита как закричит: «Ирка, смотри!!!!» (Он меня никогда не называл Ирка, только Иришка или Иринка.) И показывает рукой на коридор, я смотрю, а по моему коридору шествие идёт, люди со свечами в руках. У меня сердце чуть от страха не остановилось. Я зажмурила глаза и схватила дочь в охапку. Пока я это всё делала, и Никита, и люди пропали. Сон как рукой сняло. До утра так и не спала. В 8 утра звонок, звонил друг, сообщил, что ночью умер Никита. А я, когда лежала до утра без сна и переваривала увиденное, была не удивлена этой новости. И всё утро телефон обрывался. Никита был сердечник.
Наш военкомат признал его годным к армии, мы его проводили, он уехал в Егоршино, а там уже его развернули обратно и отправили домой. Потом попал в тюрьму, что явно здоровья ему не прибавило.


Новость отредактировал Летяга - 14-05-2025, 10:47
Причина: Стилистика автора сохранена
14-05-2025, 10:47 by Мария СайгинаПросмотров: 788Комментарии: 9
+14

Ключевые слова: Соседка рассказ друг детства шествие смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: ebegen31
14 мая 2025 18:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (76|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 657
Никита, видимо, сам в тот момент ещё не понял, что умер. Прокручиваю в голове картинки: эпизод клинической смерти главного героя старого фильма «Забытая мелодия для флейты», встреча учителя Мэтта Берка с недавно умершим в его доме Маёком Раерсоном, который стал после смерти вампиром и отчаянно не понимал, что с ним… Страшно, если честно, представить себя в подобной ситуации: ты умер, но твой дух не в состоянии сразу это осознать. 
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#2 написал: Мария Сайгина
14 мая 2025 20:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (175|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 932
Цитата: ebegen31
Никита, видимо, сам в тот момент ещё не понял, что умер. Прокручиваю в голове картинки: эпизод клинической смерти главного героя старого фильма «Забытая мелодия для флейты», встреча учителя Мэтта Берка с недавно умершим в его доме Маёком Раерсоном, который стал после смерти вампиром и отчаянно не понимал, что с ним… Страшно, если честно, представить себя в подобной ситуации: ты умер, но твой дух не в состоянии сразу это осознать. 

Я тоже так подумала. Лег спать, видимо умер во сне. А утром мама наверное обнаружила.

Цитата: ebegen31
Страшно, если честно, представить себя в подобной ситуации: ты умер, но твой дух не в состоянии сразу это осознать. 

Прошло много лет, а соседка когда мне это рассказывала, я видела как у нее на руках мурашки бегали. До сих пор видимо под впечатлением, стоит ей это вспомнить
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#3 написал: RedNight
14 мая 2025 23:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 50
Жалко Никиту, жизнь ему загубили почём зря...((( Одно радует, что тот "друг" ранее разбился - как наказали прям.
Зарегистрирован: 30.07.2019
#4 написал: Talisha
Вчера, 07:50
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2087|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 501
Интересное какое посмертие и прощание.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#5 написал: Мария Сайгина
Вчера, 09:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (175|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 932
Цитата: RedNight
Жалко Никиту, жизнь ему загубили почём зря...((( Одно радует, что тот "друг" ранее разбился - как наказали прям.

Ответочка не заставила себя ждать. Никиту растила одна мама, а тот паренёк из обеспеченной семьи ( папа начальничек какой-то) отмазали сыночку.
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#6 написал: зелёное яблочко
Вчера, 10:11
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 145
Комментариев: 7 002
Цитата: Мария Сайгина
Цитата: RedNight
Жалко Никиту, жизнь ему загубили почём зря...((( Одно радует, что тот "друг" ранее разбился - как наказали прям.

Ответочка не заставила себя ждать. Никиту растила одна мама, а тот паренёк из обеспеченной семьи ( папа начальничек какой-то) отмазали сыночку.

Но увы, увы. Редкость в нашем мире. Обычно твари живут и здравствуют. Даже процветают. А униженные ими так и влачать своё существование до самого конца.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#7 написал: Мария Сайгина
Вчера, 10:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (175|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 932
Цитата: зелёное яблочко
Но увы, увы. Редкость в нашем мире. Обычно твари живут и здравствуют. Даже процветают. А униженные ими так и влачать своё существование до самого конца.

Это да. Сколько виновных не понесли наказание
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#8 написал: зелёное яблочко
Вчера, 15:36
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 145
Комментариев: 7 002
Цитата: Мария Сайгина
Сколько виновных не понесли наказание

Не верится в бумеранги. Но тут хоть одна история какой-то, да справедливости
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#9 написал: Скарм
Вчера, 19:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (81|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 590
Жуть! Что за люди шли по коридору? Неупокоенные души?
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
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