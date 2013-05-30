Странное существо

Совсем недалеко от того места, где мы находились, было что-то вроде горы, но не простой, а такими как бы террасами.

Guryev77 Просмотров: 887 Комментарии: 9 +14 Вчера, 09:18 by

В 1984 году, летом, отдыхали мы с мамой на турбазе Лесная поляна под Нальчиком, мне тогда только исполнилось 7 лет.Как-то раз мама стояла с кем-то разговаривала, а мне было скучно, и я бегал вокруг туда-сюда.Происходило это все на территории турбазы.Высоту террас не помню, но не высокие они были, потому что, когда мне надоело бегать возле мамы, я легко взбежал на самую первую такую террасу. Место там было ухоженное - травка и посаженные в ряд молодые деревья. Только вот пробыл там я недолго, буквально несколько секунд, потому что увидел что-то непонятное, а оно увидело меня. Представьте ствол старого дерева с сильно бугристой корой, метра два в длину и сантиметров 50-70 в диаметре. На нем была одна толстая "ветка", которая сначала отходила от "ствола", потом загибалась под углом в 90 градусов и возвращалась назад, получалось, как будто дерево лежит на локте, подложив руку под голову. Головы как таковой не было, но два глаза присутствовали и пялились на меня. Глаза эти были удивительные, ярко-салатового цвета, чуть ли не светились, и зрачки у них были вертикальные. Размером больше человеческих, и уж тем более кошачьих, если кто подумал про кошку. Так мы и смотрели друг на друга, пока я не решил сбежать вниз и позвать маму, хотя страха у меня не было. Но, взрослым, конечно, не хотелось никуда идти, и они списали все на мое воображение. Но я-то точно все помню, несмотря на возраст, глаза особенно, они были живые и очень необычные. Еще помню, что в тех местах как раз в то время ходили разные байки про снежного человека; рассказ про пленницу, которая спаслась от него на автобусе я услышал впервые именно там и именно тогда, а уже потом то ли прочитал, то ли посмотрел где-то в интернете.

Ключевые слова: Турбаза террасы глаза авторская история

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