Происшествия, которые невозможно объяснить логически

Летяга Просмотров: 216 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 12:21 by

Материал был взят и переведен с Рэддита. Приятного прочтения!1. Чуть больше десяти лет назад я сняла дом в Марикопе, штат Аризона. Марикопа — небольшой городок посреди пустыни. Когда-то это была оживленная железнодорожная станция. У города богатая история, но в то время, когда я там жила, это был просто небольшой городок с преимущественно современной застройкой. Дом, который я арендовала, был прекрасным и дешевым, но мы жили там только до окончания срока аренды. Со мной и моим мужем произошло много странного в этом доме, но этот случай самый яркий и запоминающийся. В ту субботу я вернулась домой около полудня. Мой муж убрался в доме, пока меня не было. Я поблагодарила его за это. Мы говорили о том, насколько лучше стала выглядеть кухня, когда в ней такая чистота, особенно на островке, который раньше был захламлен. Я пошла в спальню, чтобы переодеться, и он пошел со мной. Когда мы вернулись на кухню, на островке лежала розовая зажигалка, которую я потеряла около двух недель назад. Мы оба были уверены, что на островке не было ни одной вещи, когда мы уходили в спальню, и если бы муж нашел эту зажигалку, когда убирался, он бы мне сказал, потому что знал, что я искала ее повсюду и не нашла. Мы до сих пор не можем объяснить, как это произошло.2. Было лето, и я жил в общежитии в своем колледже. Я ушел в студенческий союз около 10 утра в яркий солнечный день. Когда вернулся в общежитие через час, обычно шумное здание было пустым, и все двери в комнаты других студентов были широко открыты. Каждый раз, когда я проходил мимо комнаты, дверь за мной захлопывалась. Я слышал завывание ветра снаружи, поэтому попытался списать все на него. Через некоторое время мне стало страшно, поэтому я быстро выбежал из здания и поспешил обратно в студенческий союз, чтобы поискать своих соседей по общежитию. Никого из них там не было. Я вернулся в общежитие примерно через 30 минут, и там было полно суеты, как обычно. Я спросил нескольких человек, куда они уходили, предположив, что была какая-то экскурсия. Они сказали, что никуда. Я подумал, что первые несколько человек разыгрывают меня, но, спросив еще нескольких, понял, что это не шутка. Я всё ещё так потрясен. У меня волосы встают дыбом, когда я просто пересказываю это. У меня до сих пор нет объяснений.3. Я выросла в доме в маленьком городке в Нью-Гемпшире. Дом всегда казался «странным», и пока мы там жили, происходили необъяснимые вещи. Я слышала шаги, когда никого не было, вещи переставлялись, а наверху был жуткий шкаф, которым мы никогда не пользовались. Спустя годы я спросила маму, почему она никогда ничего там не хранила, ведь он был большим и просторным. Она ответила просто: «Я не знаю». Моя комната была наверху, и шкаф находился прямо за стеной. Когда мне было около 12 лет, мои тетя и дядя подарили мне пару сережек. Серебряные, с фиолетовым цветком. Это была моя любимая пара, и я носила их всё время. Когда я их снимала, всегда клала в одно и то же место на туалетном столике на подложку. Как-то ночью я встала и захотела пройтись по комнате, наткнулась на туалетный столик, и серьги упали с подложки. В моей комнате были широкие половицы с зазорами между ними. Я с ужасом увидела, как серьги исчезли между половицами. Я была очень расстроена, утром сразу спустилась вниз и остаток дня не поднималась в свою комнату, пока не пришло время спать. Я открыла дверь и увидела серьги, аккуратно лежащие рядом на моем туалетном столике на подложках. Я так и не смогла придумать этому логическое объяснение.Автор подборки и перевода - Webstrannik1.

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