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Истории из жизни

Происшествия, которые невозможно объяснить логически

Когда мне было 13 лет, я поехал с родителями в Миссури. Они решили навестить своих давних друзей, у которых были сыновья примерно моего возраста. В тот день родители с друзьями уехали по делам, а мы втроем тусовались в их доме. Кто-то принес доску для вызывания духов, и мы решили поприкалываться. Всё началось с обычных глупых вопросов, но потом мы спросили духа, где он находится. Он сказал: «Я здесь». В этот момент мы услышали скрип половиц в коридоре и увидели под дверью тень, будто за ней кто-то стоял. Через несколько минут мы услышали удаляющиеся шаги, и тень исчезла. В доме больше никого не было — взрослые вернулись только через два часа. Так кто же стоял у двери?

2. На летних каникулах наша семья отправилась в гости к маминой сестре. Мне исполнилось 9 лет, когда мы были там. Тетя отвела меня в ювелирный магазин и купила в подарок золотое кольцо со светло-зеленым камнем посередине. Несколько недель спустя я зачем-то засунула его в рот, и оно застряло между передними зубами. Врачу пришлось разрезать его, чтобы вытащить. Две половинки кольца я бросила в ящик своего стола и вскоре забыла о них. Через три года умерла моя бабушка, и ее похоронили на местном кладбище. Вскоре после этого папина сестра обмолвилась, что нашла маленькое золотое детское кольцо на ее могиле и оставила на надгробии. Когда мы поехали на кладбище на следующей неделе, кольцо все еще было там. Тетя подняла его и протянула мне. Это было мое кольцо. Оно было целым, но в местах разреза остались следы. Это кольцо все еще у меня, и я до сих пор не понимаю, как оно там оказалось и что вообще с ним происходило.

3. Я со своей взрослой дочерью сидела в машине на парковке у ночного магазина. Это было в середине зимы. Я сняла перчатки и положила их на торпеду, пока проверяла список покупок. Когда мы решили выйти из машины, я потянулась за перчатками, но одной из них не оказалось. Мы с дочерью обыскали всю машину, проверили под машиной, проверили наши сумочки — перчатки не было. Через несколько дней я даже сходила в бюро находок магазина — ничего. Пару месяцев спустя я навещала свою сестру в другом городе, и она сказала, что разбирала ящик со старыми вещами и нашла какую-то перчатку, точно не ее. Это была та самая перчатка, которую я потеряла в машине! Я смотрела на нее, как на привидение. Мы до сих пор не знаем, как она проделала весь этот путь от моей машины до дома сестры.

4. Мы с мужем взяли кошку из приюта, но, поскольку мы жили в своем доме в сельской местности, она свободно гуляла по округе, но ночевать всегда приходила домой. Перед сном я прошла по дому и убедилась, что все окна закрыты, входная и задняя двери заперты, а дверца для кошки заблокирована в обе стороны. Мы с мужем легли спать, и кошка, как всегда, расположилась у нас в ногах. Около 4 утра я проснулась от звука царапанья и решила, что кто-то из бродячих котов пытается попасть к нам в дом. Я спустилась вниз, чтобы посмотреть, кто этот нахал, но это оказалась наша кошка. Я снова проверила весь дом – двери и окна были закрыты, дверца для кошки тоже заблокирована. Муж ночью не вставал и не мог ее выпустить. Как она выбралась из дома, до сих пор загадка. Она что, научилась телепортироваться?


Автор перевода - Webstrannik1.
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Вчера, 13:51 by ЛетягаПросмотров: 428Комментарии: 3
+8

Ключевые слова: Реддит истории кольцо перчатка кошка

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Комментарии

#1 написал: LudaM
Вчера, 15:46
+1
Группа: Посетители
Репутация: (112|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 945
1. Приходил сосед, например или кто-то из «проверяющих» ) услышал, что дома кто-то есть и ушел
2. Тетя была в курсе, что кольцо разрезали, нашла у племянницы в столе и сделала вот такой сюрприз
3. Ключевое слово - взрослая дочь. Перчатка могла упасть ей в сумку, а та нашла ее у маминой сестры ( тети) и выложила. Забыла сказать маме
4. Кошки могут вылезти где угодно, а вот заходить будут обычным путем.
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 16:18
0
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Репутация: (97|-7)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 475
За вторую и третью историю плюс. Параллельные миры.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 14:11
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 144
1.
Так кто же стоял у двери
тот, кто скорее всего и остался в доме.
2.
Это кольцо все еще у меня, и я до сих пор не понимаю, как оно там оказалось и что вообще с ним происходило.
я тоже не понимаю.
3.
Очень странная история, мне тоже безумно интересно, как такое получилось.
По поводу исчезающих внезапно вещей у меня появилась странная догадка, посетившая меня во время прочтения реальной истории Анны Кудрыс. Вряд ли об этом можно найти перевод на русском. Я читала книгу об этой истории в оригинале, а она не популярна в других странах. Всю историю пересказывать не буду, там куча нюансов размером в целую главу книги. Если совсем вкратце. Суть была в том, что женщину начал преследовать полтергейст. Один из исследователей странных способностей, которые у нее появились спустя время (например, гнуть ложку силой мысли и тд), посоветовал женщине использовать это во благо себе. И женщина однажды в шутку попросила духа дать ей денег. Спустя время она или кто-то из ее семьи нашли лежащими деньги просто на полу. С тех пор в квартире появлялись другие вещи: деньги (купюры и мелочь), вареные яйца (некоторые соседские), даже лимоны которые Анна в шутку просила (потому что вечером должны быть гости и, мол, чаю с лимоном бы им налить). Почему яйца появлялись в доме именно вареными, хотя исчезали из упаковки сырыми — никто так и не понял. Был даже проведен эксперимент на случай обмана. Исследователями (а их было много из разных стран) лично была куплена упаковка яиц, каждое яйцо пронумеровано, после чего упаковка отдана в соседскую квартиру. Так вот из упаковки яйцо появлялось в квартире Анны именно пронумерованное правильным цветом маркера. А у соседки в упаковке яйцо с тем же номером исчезало. Это я все к тому, что какая вероятность, что наши пропавшие вещи не появляются вот таким вот образом у кого-то другого?
И еще интересно, бывало ли у кого-то обратное, что дома появлялись незнакомые никому вещи?

Подборка отличная, спасибо.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
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