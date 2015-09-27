Происшествия, которые невозможно объяснить логически

Летяга Просмотров: 428 Комментарии: 3 +8 Вчера, 13:51 by

Когда мне было 13 лет, я поехал с родителями в Миссури. Они решили навестить своих давних друзей, у которых были сыновья примерно моего возраста. В тот день родители с друзьями уехали по делам, а мы втроем тусовались в их доме. Кто-то принес доску для вызывания духов, и мы решили поприкалываться. Всё началось с обычных глупых вопросов, но потом мы спросили духа, где он находится. Он сказал: «Я здесь». В этот момент мы услышали скрип половиц в коридоре и увидели под дверью тень, будто за ней кто-то стоял. Через несколько минут мы услышали удаляющиеся шаги, и тень исчезла. В доме больше никого не было — взрослые вернулись только через два часа. Так кто же стоял у двери?2. На летних каникулах наша семья отправилась в гости к маминой сестре. Мне исполнилось 9 лет, когда мы были там. Тетя отвела меня в ювелирный магазин и купила в подарок золотое кольцо со светло-зеленым камнем посередине. Несколько недель спустя я зачем-то засунула его в рот, и оно застряло между передними зубами. Врачу пришлось разрезать его, чтобы вытащить. Две половинки кольца я бросила в ящик своего стола и вскоре забыла о них. Через три года умерла моя бабушка, и ее похоронили на местном кладбище. Вскоре после этого папина сестра обмолвилась, что нашла маленькое золотое детское кольцо на ее могиле и оставила на надгробии. Когда мы поехали на кладбище на следующей неделе, кольцо все еще было там. Тетя подняла его и протянула мне. Это было мое кольцо. Оно было целым, но в местах разреза остались следы. Это кольцо все еще у меня, и я до сих пор не понимаю, как оно там оказалось и что вообще с ним происходило.3. Я со своей взрослой дочерью сидела в машине на парковке у ночного магазина. Это было в середине зимы. Я сняла перчатки и положила их на торпеду, пока проверяла список покупок. Когда мы решили выйти из машины, я потянулась за перчатками, но одной из них не оказалось. Мы с дочерью обыскали всю машину, проверили под машиной, проверили наши сумочки — перчатки не было. Через несколько дней я даже сходила в бюро находок магазина — ничего. Пару месяцев спустя я навещала свою сестру в другом городе, и она сказала, что разбирала ящик со старыми вещами и нашла какую-то перчатку, точно не ее. Это была та самая перчатка, которую я потеряла в машине! Я смотрела на нее, как на привидение. Мы до сих пор не знаем, как она проделала весь этот путь от моей машины до дома сестры.4. Мы с мужем взяли кошку из приюта, но, поскольку мы жили в своем доме в сельской местности, она свободно гуляла по округе, но ночевать всегда приходила домой. Перед сном я прошла по дому и убедилась, что все окна закрыты, входная и задняя двери заперты, а дверца для кошки заблокирована в обе стороны. Мы с мужем легли спать, и кошка, как всегда, расположилась у нас в ногах. Около 4 утра я проснулась от звука царапанья и решила, что кто-то из бродячих котов пытается попасть к нам в дом. Я спустилась вниз, чтобы посмотреть, кто этот нахал, но это оказалась наша кошка. Я снова проверила весь дом – двери и окна были закрыты, дверца для кошки тоже заблокирована. Муж ночью не вставал и не мог ее выпустить. Как она выбралась из дома, до сих пор загадка. Она что, научилась телепортироваться?Автор перевода - Webstrannik1.

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