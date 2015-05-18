Происшествия, которые невозможно объяснить логически

Летяга Просмотров: 192 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 12:13 by

1. Однажды ко мне домой пришел друг, и мы с ним сидели в моей комнате наверху. Он остался в комнате, когда я спустился за чем-то вниз. Я окликнул его снизу, но ответа не было. Поднялся наверх в свою комнату, а там никого. Я подумал, что он разыгрывает меня и куда-то спрятался, осмотрел все места, где он мог быть (заглянул в шкаф, под кровать, проверил другие комнаты на этаже). Его нигде не было. В замешательстве я пошел вниз, чтобы спросить, не видела ли его мама. И как только спустился с лестницы, я услышал, как он зовет меня по имени, поднялся наверх и увидел, что он выходит из моей комнаты. Он сказал, что слышал мои шаги на лестнице, но они внезапно прекратились, и что я не заходил в свою комнату, он меня не видел. По сей день у нас нет объяснений тому, что на самом деле произошло.2. Я сидела на кровати с дочерью, и она уронила под нее соску. Мне не хотелось лезть под кровать, и я решила, что достану ее, когда буду делать уборку, а сейчас дам новую соску. Когда пришло время убираться, соски не было. Я решила, что она отскочила и застряла в каркасе кровати, поэтому просто перестала думать об этом. Несколько лет спустя я купила новую кровать и вспомнила о потерянной соске. Я сняла матрас и подняла выдвижную раму, обыскала всё, но соски нигде не было. Комната убиралась много-много раз за эти годы, а когда я красила стены, пол и потолок, вообще всё вынесла из нее. Я понятия не имею, куда делась соска — я так ее и не нашла. Прошло почти 30 лет, а я всё еще в недоумении.3. Когда мы с сестрой учились в начальной школе, мама работала допоздна по средам и четвергам. Я очень хорошо помню, как по средам после школы мы ехали к двоюродной сестре и находились у нее, пока мама не забирала нас. Я также помню, как по четвергам за нами в школу приезжала молодая женщина, у которой был ребенок возраста моей сестры, и увозила нас к себе. Мы с сестрой отлично помним это, но мама сказала, что такого никогда не было. Я стала рассказывать маме про ту женщину с ребенком, у которой мы останавливались по четвергам, надеясь освежить ее воспоминания, но ничего не вышло. И у мамы явно не потеря памяти. Не знаю, как такое вообще возможно, ведь наши поездки туда продолжались два года, пока мама не сменила работу.4. Я всегда любил читать истории других людей, как они видят свою семью или друзей в одном месте, а те появляются в другом. Я всегда скептически относился к этому, считая, что разум играет с ними злую шутку, пока подобное не случилось со мной. На днях я был внизу на кухне, готовил ужин. Поднялся наверх, чтобы что-то взять, и прошел мимо комнаты дочери. Я увидел, как она лежит в постели и что-то смотрит на своем телефоне. Я сказал, что ужин почти готов, но она просто взглянула на меня и вернулась к своему телефону. Когда я спустился обратно вниз, увидел ее лежащей на диване в гостиной. Я спросил, как ей удалось пройти мимо меня по лестнице, чтобы я этого не заметил, и она ответила, что все это время сидела на диване. Она сказала, что даже видела, как я поднимаюсь по лестнице. Я убедил себя, что мой разум воплотил дочь в ее спальне, потому что часто вижу ее там, но я отчетливо помню, как в тот момент подумал, что она поступает невежливо, не отвечая мне.Автор подборки и перевода - Webstrannik1.

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