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Истории из жизни

Лунатики

Эту историю мне рассказали как пример проявления лунатизма. Мне интересны истории лунатиков. Сама из их числа.
В основном бродила по дому. Один раз пыталась уйти, поймали в подъезде. Иногда прятала сладости под подушку. Не ела.
Досих пор редко, но бывает, что просыпаюсь с добычей в руках.

Несколько из услышанных мной рассказов других людей действительно удивительны.
Например, про мальчика который читал: "Грозу" Островского, в темноте. И декламировал стихи. Которые никогда не учил. При этом он забирался в "дырку" пододеяльника. Сейчас уже таких не шьют, с ромбом по середине.
Его мама пугалась и радовалась.
Но любовь к литературе у сына прошла, вместе со взрослением и "вырастанием" из лунатизма.

Или ещё одна. Лунатик - девочка 7 лет. До этого бродила по квартире. Сильно родителей не беспокоила. Но один случай заставил бить тревогу. Мама заметив дочь лунатящей в коридоре, тихо уговаривая лечь спать, проводила до спальни. Девочка зашла в комнату, подошла к окну, отдернула тюль, и зашагнула на подоконник. Легко. Как на ступеньку. Постояла, не держась ни за что. Под уговоры также легко спрыгнула. На утро ничего не помнила.
(Речь идёт об обычном узком подоконнике в квартире, я примерялась взглядом к своему, думаю, что так зашагнуть, а главное устоять, не просто, особенно ребенку).
Мама, отследила, когда приступы случаются. Оказалось в полнолуние. Девочка переросла и больше не лунатит.

Эта же история, из-за которой и затеялся весь рассказ, выбивается из моего представления о лунатизме. Сам герой считает, что дело скорее всего в физиологических причинах. Итак рассказываю. Для удобства от первого лица:

На дворе 90-е годы. Мне 6 лет. Родители были вынуждены переехать в деревню, в барак. С деньгами стало туго.
Барак был ветхий и многосемейный.
Было лето. Всё время я проводил на улице с новыми друзьями. А ночью начинались мои мучения. Это было как сны наяву. Потом уже понял, что это состояние случается, когда проваливаясь в сон, слышу стук своего сердца в ушах (лёжа на боку). Мне казалось, что глаза открыты и я не сплю. Я видел в комнате черные силуэты. Они пугали меня. Чёрная масса постоянно перетекала, принимала уродливые формы.
Стоило пошевелиться, сон сходил. Комната была пустая. Не помню жаловался ли на это маме. Но вскоре мы переехали из барака. Причина - я начал лунатить. Бегал по комнатам в темноте. Кричал с матом:
- Уходите***!!! УХОДИТЕ!!!
Прыгал на кровати и кресла.
Ко мне нельзя было подойти, я дрался и кусался. Отец пеленал меня в простынь.
На утро, кроме снов про черные сгустки, ничего не помнил.
Это стало повторяться часто. Родители срочно искали новое жилье. Мы переехали.
Таких приступов больше не было. Но редко случается досих пор, что впадаю в состояние сна наяву. Бывает, что видится какая-то муть.

Я спрашивал маму. Как она это объяснила себе?
Оказалось, что её напугали местные старушки. По мнению деревенских место было нехорошее. Сразу за бараком оставалось несколько покосившихся домов. Раньше еще до войны там была деревня. Почему не знаю, но селиться там люди перестали. В оставшихся домах (по словам местных) доживали колдуны. Когда мы поселились в бараке, дома уже давно пустовали. Местные туда не ходили, даже к роднику за водой.
Мне же самому кажется, что дело в том как я засыпал. Что стук сердца вводил меня в такое состояние. Ну или пережимало какую артерию и кровь хуже поступала. И приступ вызывала гипоксия.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:10
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:10 by lukeryПросмотров: 243Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Сон лунатизм барак авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 20:14
+1
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 368
Плюсанул, тема интересная.
Тоже ощущал похожее в детстве, как у шестилетнего парня из истории. Видел в темноте чёрные тени шевелящиеся, перетекающие друг в друга... . И тоже бегал по ночам в состоянии ужаса, как вскакивал с постели не помнил, приходил в себя в момент когда бежал вокруг стола, а за мной гнались, чтобы успокоить, отец с матерью. Батя давал мелочь посчитать, я и успокаивался. Ещё слышал сокрушительный шум в ушах. Это значительно позже я понял, что шум в ушах - это мои собственные вибрации, просто я каким-то макаром был на грани выхода в астрал. Сейчас, конечно, понимаю, что тени не давали мне уснуть, а слуховая доминанта активировала энергетическое тело. Тени вижу до сих пор, они мне как-то уже по барабану. Глубокой темноты не боюсь сейчас, тренировался в подростковом возрасте. Могу зайти в любое тёмное место без проблем, темнота - мой друг. Лунатизм из детства даёт невероятную осмотрительность, готовность и храбрость в зрелом возрасте.
Слышал косвенно, что меня водили ко врачу с моими страхами и ночными "побегами", что врач посоветовал моим родителям подождать до полового моего созревания - тогда всё пройдёт. В принципе, всё так и получилось. Правда, матушка мне в детстве регулярно сливала воском испуг в 0 часов ночи и в 6 утра. По-честному, мне бы хотелось об этом поговорить с родителями, когда мне было тридцать лет, но они избегали разговоров, сейчас думаю, что не говорили на эту тему, потому что боялись, что я опять начну бегать по ночам. wink
Ещё: теней обычно много вблизи бывших заключённых. Почему? Не знаю.
Честно говоря, мне хочется сейчас пройти за страх, потому что он у меня под контролем. Зайти туда, куда я никогда не заходил. Как-нибудь, как - нибудь... . Уже пытаюсь, но с большой осмотрительностью и осторожностью.
Изменения в структуре биополя рождают страх и тревогу.
А вот вибрации исходят из сердечной чакры, а ритм сердца создаёт частоту вибраций, а вибрации - это стадия начала отделения души от тела.
Почему полнолуние? Свет - это электромагнитная волна, электромагнитную природу имеет и астральное тело. Видимо частота отражённого света от луны очень близка к частоте вибраций.
А вот про сладости и чтении Островского в темноте - очень интересно. На ум приходит только одно: каким то макаром идёт активация энергетической памяти. Допустим, девочка в прошлой жизни погибла в концлагере, а мальчик - был известным литератором.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Oliv99
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0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2
Ну, сон "с открытыми глазами" - похоже на сонный паралич. У меня он бывает, правда без страшных видений. Само по себе чувство, что твое тело тебе не принадлежит, пугает больше любых монстров. Кажется, что не хватает воздуха. А потом стоит пошевелить хоть пальцем - все проходит.
А моя сестра ходила во сне в детстве. Помню, что она тоже могла спуститься по крутой лестнице или пройти по краю стола.
Вообще сонный паралич и сомнамбулизм - это даже стороны одной медали
Зарегистрирован: 23.05.2024
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