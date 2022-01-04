Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Банник

В баню я не хожу принципиально. Не могу. Сердце у меня здоровое и жару переношу хорошо, но после одной жуткой истории, мне хочется в обморок даже от одного запаха дубового веника…

Случилось это 10 лет назад. Я тогда была студенткой третьего курса. Зимняя сессия подошла к концу и мы с подругой (моей одногруппницей) поехали погостить к ее родной бабушке в деревню.

Не хочу говорить настоящее название той деревеньки… Буду условно называть ее «Страхолеповка» – уж поверьте, оно подходит ей больше, чем настоящее.

Страхолеповка – деревушка маленькая, но живописная. Мы должны были погостить там несколько дней и в канун нового года вернуться в город. Моя подруга, воспитанная бабушкой, прожила там всю жизнь, пока не переехала в студенческое общежитие.

В общем, все дни мы ходили по гостям к ее дальним родственникам и бывшим одноклассникам. Даже посетили местный клуб. А в последний день перед отъездом решили попариться в баньке.

Баню нам затопили обжигающе жаркую. Дядька моей подруги, живший в соседней избе, вечером лично наколол дров, а как управился и все приготовил, вручил нам по душистому дубовому венику.

Бабушка, беспокойно посмотревшая на часы, попросила нас допоздна там не задерживаться. «Попариться успеете, – сказала она, – главное, в полночь туда не шастайте.»

Уже млея на лавке от приятного жара, я поинтересовалась у подруги, почему так важно помыться до полуночи.

– Да деревенские суеверия, – лениво махнула она рукой, – говорят, что в бане свой домовой живет. Банник называется. В полночь сам приходит мыться, и лучше с ним не встречаться.

К 11 вечера мы успели сделать несколько заходов в парную. Хорошенько отходили друг друга вениками, помылись и наконец вернулись в дом раскрасневшимися и счастливыми.

Потом мы больше часа сидели вдвоем на уютной деревенской кухне и попивали какой-то чудесный травяной чай. Как-то незаметно разговор снова зашел про банника.

– Ну а что про него рассказывают? – спросила я, – домовые вроде не такими уж плохими считаются.

– Это злой дух, – подруга шутливо заговорила таинственным шепотом, – если зайдешь в парную и застанешь его там, может и кипятком окатить.

– Значит, вредный он, – сделала я вывод.

– Ну бывает от него и польза, – прозвучал задумчивый ответ, – например, в святки девкам можно гадать возле бани. Задираешь юбку и стоишь возле входа… Если тебя коснется мохнатая рука, то муж будет богатым. Если голая – нищим… – я захохотала, а подруга продолжала, – а если рука мокрая, то выйдешь за пьяницу.

Через пять минут мы уже крались к остывающей бане, пока бабушка спала в доме и не слышала. Ну не глупость ли? Во-первых, не святки, да и в мистику мы не верим. Тогда зачем гадать? Но мы хихикаем как дурочки, нам весело…

И вот мы уже стоим спиной ко входу, спрашивая у банника, какие у нас будут мужья. Два круглых белых зада щиплет мороз… Картина, наверное, была на редкость глупая.

И тут… У меня сердце ушло в пятки – по моей коже скользнула чья-то рука. Я вскрикнула и обернулась. Какое там разобрать, голая она, или волосатая… Главное – чья-то рука!

Никого не было видно, но я уже в ярости – это кто-то из деревенских забрался в баню, так мне казалось…

– Эй, кто там? – грозно спрашиваю я.

Моя подруга напугана, хотя ее никто за зад не трогал. Она пытается меня остановить, но я вырываюсь и влетаю в баню – я намерена схватить негодника, подглядывающего за девушками.

Он стоял возле каменки. Не кто-то из соседей, и не какой-нибудь местный паренек. Вообще НЕ ЧЕЛОВЕК. Высоченный голый старик. Согнулся в три погибели, но все равно упирается в потолок. Грязное тело облеплено листьями от веника. В руках кадушка с водой, в глазах – гневные искорки.

Его брови хмуро сдвинулись и он дернулся. «Кипятком окатит,» – вспомнила я и машинально отскочила, увернувшись от потока горячей воды. Меня задело совсем чуть-чуть и я выскочила наружу, оглашая пронзительным криком всю Страхолеповку.

Мы подняли на уши половину деревни. Дядька, топивший для нас баню, прибежал первым, а потом и другие соседи. Они обыскали и парилку, и весь двор, и дом, но никакого старика-великана не нашли.

В ту ночь я едва дождалась рассвета и давно сидела на чемодане, когда наконец нужно было уезжать. Бабушка нам попеняла за наше сумасбродство и сказала, что впредь будем в бане аккуратнее… Вот только с тех пор я в баню ни разу не ходила и в Страхолеповку не ездила.


Автор: Япи Шу.
Источник.

Вчера, 17:51 by Элла ЖежеллаПросмотров: 430Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Баня банник деревня деревенская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Yasna
Вчера, 22:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 59
Вот не надо было с таким настроем туда врываться. Получила же ответ на вопрос про суженого. На кой ляд так делать...
Вот и получила ответку. expressionless
Если к любому существу прийти с агрессией, то агрессию и получишь в ответ.
Зарегистрирован: 4.01.2022
#2 написал: Kreisleiter13
Вчера, 23:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 511
Вот что за девки нынче пошли, как голый зад в бане неизвестно кому показывать - так запросто, а как живому мужику дать за титьки потрогать - так мужичок маньячела. И всё ищут руку помохнатее. smile
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#3 написал: Arhip
Сегодня, 00:52
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1889|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 1 863
Что-то вспомнился рассказ Михаила Шелохова. "Поднятая целина" кажется.
Там мужик в печке прятался, а тут девки пришли гадать. Совали задницы в печку и ждали кто их погладит - мохнатой рукой будет муж богатый, голой рукой - бедный. И вот мужик им зады мочалкой тер. Две остались довольны, а на третьей ему чихнуть вздумалось, и он голой рукой ее за ж... схватил. Она расстроилась,а мужик потом чихнул и бабы в панике убежали.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#4 написал: Black gum
Сегодня, 00:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 121
Значит, намного старше Вас мужчина будет, или уже есть)
Зарегистрирован: 26.04.2020
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.