Банник

Элла Жежелла Просмотров: 430 Комментарии: 4 +6 Вчера, 17:51 by

В баню я не хожу принципиально. Не могу. Сердце у меня здоровое и жару переношу хорошо, но после одной жуткой истории, мне хочется в обморок даже от одного запаха дубового веника…Случилось это 10 лет назад. Я тогда была студенткой третьего курса. Зимняя сессия подошла к концу и мы с подругой (моей одногруппницей) поехали погостить к ее родной бабушке в деревню.Не хочу говорить настоящее название той деревеньки… Буду условно называть ее «Страхолеповка» – уж поверьте, оно подходит ей больше, чем настоящее.Страхолеповка – деревушка маленькая, но живописная. Мы должны были погостить там несколько дней и в канун нового года вернуться в город. Моя подруга, воспитанная бабушкой, прожила там всю жизнь, пока не переехала в студенческое общежитие.В общем, все дни мы ходили по гостям к ее дальним родственникам и бывшим одноклассникам. Даже посетили местный клуб. А в последний день перед отъездом решили попариться в баньке.Баню нам затопили обжигающе жаркую. Дядька моей подруги, живший в соседней избе, вечером лично наколол дров, а как управился и все приготовил, вручил нам по душистому дубовому венику.Бабушка, беспокойно посмотревшая на часы, попросила нас допоздна там не задерживаться. «Попариться успеете, – сказала она, – главное, в полночь туда не шастайте.»Уже млея на лавке от приятного жара, я поинтересовалась у подруги, почему так важно помыться до полуночи.– Да деревенские суеверия, – лениво махнула она рукой, – говорят, что в бане свой домовой живет. Банник называется. В полночь сам приходит мыться, и лучше с ним не встречаться.К 11 вечера мы успели сделать несколько заходов в парную. Хорошенько отходили друг друга вениками, помылись и наконец вернулись в дом раскрасневшимися и счастливыми.Потом мы больше часа сидели вдвоем на уютной деревенской кухне и попивали какой-то чудесный травяной чай. Как-то незаметно разговор снова зашел про банника.– Ну а что про него рассказывают? – спросила я, – домовые вроде не такими уж плохими считаются.– Это злой дух, – подруга шутливо заговорила таинственным шепотом, – если зайдешь в парную и застанешь его там, может и кипятком окатить.– Значит, вредный он, – сделала я вывод.– Ну бывает от него и польза, – прозвучал задумчивый ответ, – например, в святки девкам можно гадать возле бани. Задираешь юбку и стоишь возле входа… Если тебя коснется мохнатая рука, то муж будет богатым. Если голая – нищим… – я захохотала, а подруга продолжала, – а если рука мокрая, то выйдешь за пьяницу.Через пять минут мы уже крались к остывающей бане, пока бабушка спала в доме и не слышала. Ну не глупость ли? Во-первых, не святки, да и в мистику мы не верим. Тогда зачем гадать? Но мы хихикаем как дурочки, нам весело…И вот мы уже стоим спиной ко входу, спрашивая у банника, какие у нас будут мужья. Два круглых белых зада щиплет мороз… Картина, наверное, была на редкость глупая.И тут… У меня сердце ушло в пятки – по моей коже скользнула чья-то рука. Я вскрикнула и обернулась. Какое там разобрать, голая она, или волосатая… Главное – чья-то рука!Никого не было видно, но я уже в ярости – это кто-то из деревенских забрался в баню, так мне казалось…– Эй, кто там? – грозно спрашиваю я.Моя подруга напугана, хотя ее никто за зад не трогал. Она пытается меня остановить, но я вырываюсь и влетаю в баню – я намерена схватить негодника, подглядывающего за девушками.Он стоял возле каменки. Не кто-то из соседей, и не какой-нибудь местный паренек. Вообще НЕ ЧЕЛОВЕК. Высоченный голый старик. Согнулся в три погибели, но все равно упирается в потолок. Грязное тело облеплено листьями от веника. В руках кадушка с водой, в глазах – гневные искорки.Его брови хмуро сдвинулись и он дернулся. «Кипятком окатит,» – вспомнила я и машинально отскочила, увернувшись от потока горячей воды. Меня задело совсем чуть-чуть и я выскочила наружу, оглашая пронзительным криком всю Страхолеповку.Мы подняли на уши половину деревни. Дядька, топивший для нас баню, прибежал первым, а потом и другие соседи. Они обыскали и парилку, и весь двор, и дом, но никакого старика-великана не нашли.В ту ночь я едва дождалась рассвета и давно сидела на чемодане, когда наконец нужно было уезжать. Бабушка нам попеняла за наше сумасбродство и сказала, что впредь будем в бане аккуратнее… Вот только с тех пор я в баню ни разу не ходила и в Страхолеповку не ездила.Автор: Япи Шу.

Ключевые слова: Баня банник деревня деревенская история

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