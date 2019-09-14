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Истории из жизни

Чёрт на берегу реки

С его слов:
Переехали в наше село жить в конце 70-х.
Сосед, Афанасий Петрович, тут с самого рождения.
Дело было на Пасху, 5 мая 2013 года.

Решил сходить на рыбалку.
Встал в 4 утра, попорал скот и остальное хозяйство и отправился.
Вдруг тормознул меня сосед, Петрович, и говорит:
- Зря идёшь, клёва не будет да и праздник большой сегодня.
Говорю ему:
- Сплюнь, нормально будет всё, хочешь, пошли со мной?
Он:
- Неа. Буду отдыхать, недавно с Людкой (жена его) с церкви вернулись, да и детей сегодня с внуками встречать, с города приедут.

Ну и, думаю, ладно. Зашёл в проулок и спускаюсь вниз, к реке, подхожу на свое место (в деда место, в камышах было и есть сейчас, там он себе кладку построил) и вижу, кто-то занял уже моё место. Подошёл ближе и стал.
Вижу картину: стоит на коленях мужик в армейской шинели то ли воду пил или умывался... не знаю, не видно было.
Стало как-то не по себе почему-то. Охватило меня тревожное чувство и паника.
Говорю ему:
- Ну шо? Ловится?
Этот мужик никак не отреагировал.
Подошёл ближе, и тут он обернул в мою сторону своё лицо.
Лицо его было серо-жёлтого цвета, как у покойника, и глаза... глаза были мутные, стеклянные... мёртвые...
Тут я не на шутку испугался. Смотрю на него и он на меня. Я ни пошевелиться, ни заорать не могу... как будто парализовал.
И тут он или оно встаёт в полный рост и повернулся ко мне...
Лицо, как говорил ранее... явно труп.
Одет был у военную форму времён войны. Руки и тело высохшие, и... копыта...
КОПЫТА... ДА, ДА!!! Именно копыта у него замисть ног.
Тут я бросаю всё и бегу, бегу домой.
Прибежав домой, всех на уши поднял, что дома, что соседей.
Тут Петрович выдал:
- А шо, ты хотел? Я же говорил, праздник. Да и сам в прошлом году это видел, не говорил никому, ибо сочтут за больного на голову. В 42 году были серьёзные бои, и в этот день много наших полегло, в тот день ещё необычно холодно было...

Как оказалось, кроме моего деда и Петровича, есть ещё свидетели этой нечисти.

Вот такая история. Хотите - верьте, хотите - нет.
Я до сих пор в шоке от этого рассказа.


Новость отредактировал Estellan - 18-10-2021, 21:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
18-10-2021, 21:22 by airforceПросмотров: 1 479Комментарии: 20
+24

Ключевые слова: Чёрт солдат деревня село авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
18 октября 2021 21:59
+4
Группа: Посетители
Репутация: (177|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 946
Плюсанула. Видно совсем я истосковалась по мистическим историям из российских деревень. Даже если и байка деревенская, то жутко было читать.
Непонятно только, зачем в истории мертвеца скрестили с чертом. crazy
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#2 написал: зелёное яблочко
18 октября 2021 22:27
+6
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 125
Комментариев: 6 693
Меня больше заинтриговало слово "попорал". Это поп орал что ли? Ума не приложу.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: _TA_4TO_
18 октября 2021 22:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 13
Плюсанула.Жутко!
В святой праздник и вправду ничего делать нельзя.Уж тем более,тварь Божью убивать(рыбалка).Ну эт так,чисто моё мнение.
И в страстную пятницу,из личного опыта и по рассказам друзей и знакомых,тоже домашние дела лучше до субботы отложить.
Полезла я как то,не по своей воле(,в страстную пятницу шторы вешать,а потолок два с чем то метра.Вот я(ума ж палата))) стул,на него табуретку и скамеечку сверху.Как я оттуда летела...Ребрами на ножки табурета...Забилась знатно.С тех пор прошло лет 15,но в пятницу и воскресение ни каких дел(глобальных) по дому.

Цитата: зелёное яблочко
Меня больше заинтриговало слово "попорал". Это поп орал что ли? Ума не приложу.


У нас,на Украине,в сёлах так говорят)
Управляться по хозяйству-пОраться.
Зарегистрирован: 17.02.2021
#4 написал: Arhip
18 октября 2021 23:19
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1840|0)
Публикаций: 86
Комментариев: 1 760
Цитата: зелёное яблочко
Меня больше заинтриговало слово "попорал". Это поп орал что ли? Ума не приложу.


Попой орал
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#5 написал: Ольга1981
18 октября 2021 23:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 20
История интересная, жуткая. Спасибо. Но копыта как то лишние что-ли.
Зарегистрирован: 26.07.2019
#6 написал: marzzz
Вчера, 01:07
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (640|0)
Публикаций: 108
Комментариев: 7 363
Верю. И знаете, почему?
Моя бабуля рассказывала подобные истории (пару выкладывала), когда нечисть являлась людям в подобном виде. Летом - в солдатской гимнастёрке, зимой - в шинеле. Особенно в послевоенное время. Тогда военная форма глаз не мозолила. Многие люди "донашивали". Ну, идёт солдатик, что такого...

Спасибо за историю. Голову ломаю. Призрачный солдат? Тогда, откуда копыта? Ох, черт! Не к ночи будет упомянут.
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#7 написал: Kreisleiter13
Вчера, 02:42
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 347
Цитата: Arhip
Цитата: зелёное яблочко
Меня больше заинтриговало слово "попорал". Это поп орал что ли? Ума не приложу.


Попой орал

Бздел наверно.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#8 написал: Kinigos
Вчера, 04:47
+1
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Репутация: (303|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 453
Ничего удивительного, что чёрт в шинели. Все военные служат дьяволу, воинов света в армии нет.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#9 написал: VENDETTA
Вчера, 13:20
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (217|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 189
Вот такая история. Хотите - верьте, хотите - нет.

Ну это лишнее добавлять в истории. Так и так идут гадания верю/не верю )


Интересно, если его перекрестить, что было бы +

Если его наблюдали многие из деревни, думаю Пасха тут не причем. Он там живет что ли Оо
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#10 написал: Гюльнара
Вчера, 14:03
+2
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Репутация: (47|-2)
Публикаций: 15
Комментариев: 905
Тут Петрович выдал:
- А шо, ты хотел? Я же говорил, праздник. ... в этот день много наших полегло, в тот день ещё необычно холодно было...

Наших..., в шинелях и с копытами.. Ох непрост этот Афанасий Петрович...
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#11 написал: VENDETTA
Вчера, 14:18
+2
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (217|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 189
Цитата: Гюльнара
Наших..., в шинелях и с копытами.. Ох непрост этот Афанасий Петрович...

))))))))))))))))) смешно


Думаю, вот кто это там был, просто там обитает. А не годовщина битвы и Пасха тут не причем
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#12 написал: Зденка
Вчера, 15:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 34
Цитата: зелёное яблочко
Встал в 4 утра, попорал скот и остальное хозяйство и отправился.



Порол он и скот, и остальное хозяйство)))
Зарегистрирован: 29.08.2016
#13 написал: Mandor
Вчера, 15:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (434|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 461
С тех слов... ) Нормальная история для тех кто не спит на ночь. Но таки шоб, солдатик, да скопыццами, да воду хлебал с реки в праздник светлый, не... не уверен. Ежели сложить все факты, особенно интересно, что время уже было светлое (5.26 -восход солнца над теми краями), да и Петрович определённо тут замешан )
Байка.. хорошая, крепкая, зачотная.
Зарегистрирован: 6.05.2011
 
#14 написал: Зденка
Вчера, 16:05
+2
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 34
Ну, вот с какого, спрашивается, наши солдатики, погибшие за Родину, стали вдруг нечистью с копытами?
Зарегистрирован: 29.08.2016
#15 написал: ebegen31
Вчера, 17:39
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Репутация: (42|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 384
Цитата: Mandor
Но таки шоб с копыццами, да воду хлебал с реки


Наверное, это был обычный козёл. blush
Зарегистрирован: 5.10.2012
 
#16 написал: shiny_pumpkin_of_little_stars
Вчера, 17:44
+1
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Комментариев: 197
Продавший душу затесался. Знать бы его имя, можно было бы свечку поставить. Если я кого-то чудного встречаю, я всегда не привет говорю, а как тебя зовут. Большинство убегает. Пару раз детей тупых находила, которые просто тупо шли "повеситься".
Зарегистрирован: 5.02.2019
#17 написал: Eifersucht
Вчера, 20:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (88|-6)
Публикаций: 19
Комментариев: 2 142
Военная форма времён войны какой? Полный рост какой, хотя бы примерно? Если разглядел высохшие руки и тело, да ещё копыта, мог бы разглядеть, что из одежды было под шинелью или ничего не было... ? Не описано лицо, мимика, только худоба.
Нет возвращения на место потом, для исследования следов... . Изящества не увидел, потому оценку не ставлю.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#18 написал: marzzz
Вчера, 23:36
+1
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Репутация: (640|0)
Публикаций: 108
Комментариев: 7 363
Цитата: Eifersucht
Военная форма времён войны какой? Полный рост какой, хотя бы примерно? Если разглядел высохшие руки и тело, да ещё копыта, мог бы разглядеть, что из одежды было под шинелью или ничего не было... ? Не описано лицо, мимика, только худоба.
Нет возвращения на место потом, для исследования следов... . Изящества не увидел, потому оценку не ставлю.

Стопе. При чем здесь рост? И что под одеждой?
Уважаемый, Вы о чем??! Нужно было учесть размер ботинок? Или размер одежды может быть? А какими лекалами ? Итальянскими мерками или американскими? Бренды разнятся. То бишь, лейблы.

А лицо описано! И подоробно

И зачем возвращение к месту? Лично я - не Макар- следопыт. И даром не нать. И разу хватило бы.
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#19 написал: marzzz
Сегодня, 00:07
+2
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Комментариев: 7 363
Цитата: shiny_pumpkin_of_little_stars
Продавший душу затесался. Знать бы его имя, можно было бы свечку поставить. Если я кого-то чудного встречаю, я всегда не привет говорю, а как тебя зовут. Большинство убегает. Пару раз детей тупых находила, которые просто тупо шли "повеситься".

А поподробнее?
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#20 написал: Talisha
Сегодня, 07:22
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Комментариев: 5 143
Сущность вполне себе копытная, а черти вы думали кто? Сущи. Тем и живет, что людей пугает
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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