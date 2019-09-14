Чёрт на берегу реки

Новость отредактировал Estellan - 18-10-2021, 21:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

airforce Просмотров: 1 479 Комментарии: 20 +24 18-10-2021, 21:22 by

С его слов:Переехали в наше село жить в конце 70-х.Сосед, Афанасий Петрович, тут с самого рождения.Дело было на Пасху, 5 мая 2013 года.Решил сходить на рыбалку.Встал в 4 утра, попорал скот и остальное хозяйство и отправился.Вдруг тормознул меня сосед, Петрович, и говорит:- Зря идёшь, клёва не будет да и праздник большой сегодня.Говорю ему:- Сплюнь, нормально будет всё, хочешь, пошли со мной?Он:- Неа. Буду отдыхать, недавно с Людкой (жена его) с церкви вернулись, да и детей сегодня с внуками встречать, с города приедут.Ну и, думаю, ладно. Зашёл в проулок и спускаюсь вниз, к реке, подхожу на свое место (в деда место, в камышах было и есть сейчас, там он себе кладку построил) и вижу, кто-то занял уже моё место. Подошёл ближе и стал.Вижу картину: стоит на коленях мужик в армейской шинели то ли воду пил или умывался... не знаю, не видно было.Стало как-то не по себе почему-то. Охватило меня тревожное чувство и паника.Говорю ему:- Ну шо? Ловится?Этот мужик никак не отреагировал.Подошёл ближе, и тут он обернул в мою сторону своё лицо.Лицо его было серо-жёлтого цвета, как у покойника, и глаза... глаза были мутные, стеклянные... мёртвые...Тут я не на шутку испугался. Смотрю на него и он на меня. Я ни пошевелиться, ни заорать не могу... как будто парализовал.И тут он или оно встаёт в полный рост и повернулся ко мне...Лицо, как говорил ранее... явно труп.Одет был у военную форму времён войны. Руки и тело высохшие, и... копыта...КОПЫТА... ДА, ДА!!! Именно копыта у него замисть ног.Тут я бросаю всё и бегу, бегу домой.Прибежав домой, всех на уши поднял, что дома, что соседей.Тут Петрович выдал:- А шо, ты хотел? Я же говорил, праздник. Да и сам в прошлом году это видел, не говорил никому, ибо сочтут за больного на голову. В 42 году были серьёзные бои, и в этот день много наших полегло, в тот день ещё необычно холодно было...Как оказалось, кроме моего деда и Петровича, есть ещё свидетели этой нечисти.Вот такая история. Хотите - верьте, хотите - нет.Я до сих пор в шоке от этого рассказа.

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