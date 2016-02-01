Саженец

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

Юлия Рысь Просмотров: 90 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 21:15 by

Алексей и Анна приобрели садовый участок 20 лет назад. События стали происходить в первый год покупки. В планах было строительство хорошего дома, чтобы можно было приезжать не только летом, но отдыхать по выходным и в новогодние праздники. Основательное строительство дело долгое, поэтому за несколько месяцев Алексей, при помощи родни и друзей, сладил лишь летний домик и подобие душевой. Анна же тем временем занималась участком. Борьба с травой, обработка земли и занятия новыми насаждениями занимали много времени, но она успела познакомиться с некоторыми соседями. Особо сдружилась с Людмилой, чей участок находился справа. Сын Людмилы часто помогал Алексею с подвозом стройматериалов.Ближе к осени строительство летнего домика было завершено, решили отметить это дело шашлыками. Собрались большой компанией, на новоселье дарили много подарков. Среди них были вазы для цветов, настенные картины, книги по садоводству и даже газонокосилка. Людмила, по-соседски поделилась саженцем вишни. Анна с благодарностью приняла данный подарок и посадила вишню прямо под окнами домика.Вскоре после новоселья Анна стала замечать, что ей тревожно находиться на участке. Сон стал беспокойным, ухудшилось самочувствие. По ночам она бродила по дому и никак не могла понять, что ее тревожит, днем все валилось из рук, постепенно она теряла интерес ко всему. Наступила поздняя осень, и они уехали в свою городскую квартиру. Там Анне на удивление стало лучше. Списали все на усталость - год был не легким. Строительство домика и разработка участка для уже не молодой пары дело энергозатратное.Пришла весна, и садоводы снова переехали в свой летний домик. Буквально через пару дней после приезда, с Анной началось то же самое: усталость, тревожность, ухудшение самочувствия. Более того, Алексей стал замечать за собой то же самое. Начали собирать информацию о месторасположении участка, нет ли рядом источников каких-то вредных газов, производств и т.д. Также опросили соседей, которые также приезжали из города на лето. Подобных проблем ни у кого не было.Никаких очевидных опасностей так и не нашли. Начали грешить на адаптацию после города, мол, воздух другой, непривычно, да и на солнце все время. Однажды Анна проснулась среди ночи и увидела в окно, как Алексей стоит возле вишневого дерева. Она вышла во двор и спросила, что он там делает, но ответа не последовало. Алексей будто спал с открытыми глазами. Пришлось постараться, чтобы его растормошить. Выяснилось, что он совершенно не помнил как здесь оказался, хотя приступами лунатизма раньше не страдал. Прошла неделя, и событие повторилось. Анне стало настолько страшно, что она стала уговаривать мужа срочно перебраться в город, а участок продать. Алексей не соглашался. Он все еще жил мечтой о своей даче. Разругавшись с мужем, Анна уехала в городскую квартиру. Прожив там пару недель и, на всякий случай, пройдя медицинское обследование, Анна приехала на дачу. Мужа было не узнать. Нервный, полностью измотанный и исхудавший, он полностью забросил строительство. В разговоре с женой он постоянно упоминал вишневое дерево, которое, как казалось, разрасталось с каждым днем. Что именно его пугало он объяснить не мог, но казалось, чем больше разрастается дерево, тем слабее и болезненнее становятся обитатели садового участка. Недавно под этим деревом была найдена мертвой кошка, которую пара подобрала котенком у ларька на выезде из города. Было решено срочно уезжать.Пара недель пребывания в городской квартире полностью восстановили физическое и психическое здоровье Анны и Алексея. О возвращении на дачу даже не думали. Анна подала объявления о продаже сада и позвонила Людмиле с просьбой приглядеть за домом, ведь там остались вещи. В разговоре Анна упомянула намерение продать сад, на что Людмила сразу изъявила желание его купить. Из-за срочности и по-соседски цену выставили самую минимальную. Сделку оформили быстро. Когда приехали за вещами, увидели, что сын Людмилы уже успел объединить участки и перевезти в новый дом свои вещи. Внимание привлекло то, что вишневого дерева под окном уже не было, хотя в саду никаких особо изменений не произошло, куст сирени, который рос неподалеку остался на месте, другие деревья и кусты тоже.Через пару лет Анна встретила знакомую из тех же садов и решила спросить как там Людмила поживает. Ей рассказали, что все хорошо, Людмила с сыном отстроили дом, в которой сейчас сын живет со своей супругой. Оказалось, что данный участок Людмила хотела выкупить еще у прошлых хозяев, но не сошлись в цене, да и конфликт у них был какой-то.

Ключевые слова: Дача сад дерево авторская история

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