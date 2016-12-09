Анна спит

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:08

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Faceless Killer Просмотров: 154 Комментарии: 6 +3 Вчера, 05:08 by

Анна спит на широкой кровати.Анна спит в своем розовом платье.Наконец ее нежные ногиОтдохнут после долгой дороги.Ее щеки покрыты румянцем,В волосах огоньки пляшут танцы,И глубокие синие тениСторожат ее сон у постели.И я верю, день скоро настанет,Анна милая с ложа привстанет.Ее смехом весь дом заискрится,А меня назовет своим принцем.Я пока, как обычно, к утруС ее губ каплю крови сотру.Говоришь, что услышал за дверьюСтрашный шум? Нет, конечно, я верю.То твой друг обреченный хрипит.Ты забудь. Ничего. Анна спит.

Ключевые слова: Анна вампир сон жертва авторский стих

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