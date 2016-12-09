Анна спитАнна спит на широкой кровати.
Анна спит в своем розовом платье.
Наконец ее нежные ноги
Отдохнут после долгой дороги.
Ее щеки покрыты румянцем,
В волосах огоньки пляшут танцы,
И глубокие синие тени
Сторожат ее сон у постели.
И я верю, день скоро настанет,
Анна милая с ложа привстанет.
Ее смехом весь дом заискрится,
А меня назовет своим принцем.
Я пока, как обычно, к утру
С ее губ каплю крови сотру.
Говоришь, что услышал за дверью
Страшный шум? Нет, конечно, я верю.
То твой друг обреченный хрипит.
Ты забудь. Ничего. Анна спит.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:08
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 05:08 by Faceless KillerПросмотров: 154Комментарии: 6
Ключевые слова: Анна вампир сон жертва авторский стих