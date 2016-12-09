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Стихи

Анна спит

Анна спит на широкой кровати.
Анна спит в своем розовом платье.
Наконец ее нежные ноги
Отдохнут после долгой дороги.

Ее щеки покрыты румянцем,
В волосах огоньки пляшут танцы,
И глубокие синие тени
Сторожат ее сон у постели.

И я верю, день скоро настанет,
Анна милая с ложа привстанет.
Ее смехом весь дом заискрится,
А меня назовет своим принцем.

Я пока, как обычно, к утру
С ее губ каплю крови сотру.

Говоришь, что услышал за дверью
Страшный шум? Нет, конечно, я верю.
То твой друг обреченный хрипит.
Ты забудь. Ничего. Анна спит.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:08
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 05:08 by Faceless KillerПросмотров: 154Комментарии: 6
+3

Ключевые слова: Анна вампир сон жертва авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 17:01
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (2622|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 602
Здорово! у меня две картины разыгрались перед внутреннтм взором: Анна вампир с верным слугой и Анна чахоточная жертва маньяка. +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: Faceless Killer
Вчера, 18:51
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (28|-1)
Публикаций: 438
Комментариев: 4 142
Цитата: Tigger power
Здорово! у меня две картины разыгрались перед внутреннтм взором: Анна вампир с верным слугой и Анна чахоточная жертва маньяка. +++++

Ого! Вы открыли мне стих с другой стороны))) Огромное спасибо!
Зарегистрирован: 16.03.2011
                     
#3 написал: Tigger power
Вчера, 19:10
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (2622|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 602
Цитата: Faceless Killer
Вы открыли мне стих с другой стороны

А что подразумевалось? интересна же главная задумка)
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#4 написал: Faceless Killer
Вчера, 20:25
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (28|-1)
Публикаций: 438
Комментариев: 4 142
Цитата: Tigger power

А что подразумевалось? интересна же главная задумка)

Отгадка в тегах - Анна вампир. А рассказчик - влюбленный некто (но не слуга)), приглашающий в дом гостей, чтобы Анна могла покушать. blush

Но ваша идея с маньяком и чахоточной жертвой еще более интересная и вдохновляющая.
Зарегистрирован: 16.03.2011
                     
#5 написал: OmbreMorte
Сегодня, 02:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 812
Вот это да! Я только поняла что она вампир! +
Зарегистрирован: 12.05.2020
  
#6 написал: Митяй
Сегодня, 05:29
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (54|0)
Публикаций: 107
Комментариев: 601
Мне понравилось. +
Интересно, сможет ли он исцелить Анну просто потакая ее вампирской сущности? В конце концов или жертвы закончатся или сам под раздачу попадет, если просто будет ей людей скармливать.
Зарегистрирован: 19.06.2011
       
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