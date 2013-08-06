Проклятое место

Новость отредактировал Крысолов - Сегодня, 01:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 97 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 01:48 by

Эта история случилась в небольшом провинциальном городке на берегу Ладоги. На окраине городка, в частном секторе, напротив небольшого деревянного магазинчика под скалой стоял когда-то старенький домишко. Его построили сразу после войны, а владелицей теремка была психически больная женщина со странной фамилией Тарарах.Когда мы поселились в этом районе, в середине 80-ых годов на месте снесенной хибарки Тарарах начиналась большая стройка. Большой участок был огорожен забором-сеткой. Само место было очень удачным — на горке, с которой открывался великолепный вид на Ладогу. Фундамент возводил один человек, мужчина лет сорока, физически сильный, мускулистый, с короткой стрижкой. Где-то лет шесть Алексей в одиночку заливал фундамент под дом вручную, используя тележку и небольшую бетономешалку. Дом Алексей задумал построить огромный, судя по размерам фундамента. Наступили лихие 90-е годы, и, очевидно, у строителя-одиночки закончились средства на дальнейшую стройку; мужчина решил продать фундамент и земельный участок. Нашлись и покупатели — молодая семья бизнесмена, супруги Виктор и Анна и двое их детей.Виктор сразу же взялся за возведение стен дома. Вскоре дом «подняли» и накрыли крышей. Работа кипела, бизнесмен нанял рабочих, закупил материал для стройки из Финляндии. Заказал бурильную машину, несколько дней бурили артезианскую скважину. Своя вода в доме имела большое значение для района, где стояли сплошь старые деревянные дома и люди носили воду ведрами из колонки. Участок огородили высоким черным забором и завели двух больших собак.Через три года новый дом был готов. Виктор с семьей справлял новоселье. В течение этих лет внезапно умер Алексей, второй владелец участка. Смерть его была странной и нелепой — лег спать и не проснулся. Алексей был на поминках, вернее, на девятом дне, который отмечали по поводу смерти первого мужа его супруги.Наверное, первый муж затащил за собой в могилу, — шептались соседи и знакомые семьи.Наступил 2000-ый год. Семья бизнесменов встречала его с размахом. Играла музыка, гремели фейерверки, на окнах мигали электрические гирлянды, во дворе стояла шикарная красавица-ёлка, украшенная разноцветными лампочками, вдоль дорожек горело множество уличных свечей. Съехалось много гостей, праздник был устроен шумный и веселый, продолжавшийся до самого утра, на зависть соседям.Прошло ещё полгода, и вдруг внезапно умирает владелец нового особняка Виктор. Скончался в возрасте 39-ти лет, были проблемы с желудком. Анна осталась вдовой; на тот момент ей было тоже 39, они были одноклассниками — школьная любовь. Анна недолго вдовствовала, через 2 года сошлась с мужчиной, её избранник оставил жену с двумя детьми и переселился в шикарный дом Анны на правах хозяина. Опять народ пустил сплетни: мужика увела из семьи, грех-то какой.Пролетело ещё три года, и вот новая скоропостижная смерть — умирает Анна, в 42 года. Последние месяцы Анна сидела на диете и принимала таблетки для похудания. Стал болеть желудок, образовалась прободная язва, Анну спасти не удалось. Старший сын в это время находился в армии, приехал по вызову, ещё успел застать мать в больнице. Младшую сестрёнку на похороны матери не взяли, не хотели травмировать. Эта третья смерть среди владельцев злосчастного участка породила множество слухов в небольшом городишке.Вот тогда-то соседи вспомнили о безумной старухе Тарарах, первой хозяйке. Как оказалось, тогда Алексей приобрёл этот участок каким-то не совсем честным путем. Старушка на тот момент находилась у родственников в Белоруссии около двух лет, а когда приехала, то её домик был снесён — на участке уже хозяйничал Алексей. Старуха кричала в бессильной злобе на нового владельца. Она посылала ужасные проклятия, махала руками и плевалась.На этом месте жить никто не будет, все будут умирать, — орала Тарарах.Проклятие начало работать, как только в доме появился первый поселенец, и свело в могилу троих молодых, а главное, невинных людей.

Ключевые слова: Старенький домишко большая стройка внезапно умирает владелец Анну спасти не удалось ужасные проклятия

Другие, подобные истории: