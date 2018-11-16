Сгинувший мужик

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:01

Сделано_в_СССР Просмотров: 342 Комментарии: 7 +10 Сегодня, 09:01 by

Эту историю мне рассказал мой батька. Она случилась на химзаводе нашего города примерно в 1982-1983 г. с мужиком из его бригады. Я сам слабо представляю, что такое промзона изнутри, так как всю жизнь тружусь в торговой сфере, но говорю со слов отца...В его бригаде работало около десяти человек. Коллектив дружный - простые советские мужики. Могли и кувалдами энергично помахать, а могли грешным делом и стакан водочки на работе опрокинуть. Ну, и подворовывали иногда социалистические ценности на свой страх и риск. И был у них в бригаде мужичок лет сорока, Алексей. Сам он жил за чертой города в прилегающем к нему посёлке в дачном доме. Ну, и положил он глаз на выданную их ударной коммунистической бригаде краску, которую привезли в большой двухсотлитровой бочке на погрузчике. Отец говорит, что цвет был у неё очень привлекательный. Забор или стены дома такой размалевать - милое дело.Ну, Алексей отлил себе в пластмассовую пятилитровую канистру этого народного достояния и спрятал в одной из заброшенных вентиляционных шахт в подвале. А в пятницу вечером он решил её вывезти с территории завода с помощью знакомого водителя КАМАЗа. То есть, у шофёра был какой-то рейс в город, и Алексей договорился с ним, что тот поможет вывезти похищенное им казённое имущество. Он заранее помылся в душевой втихую от начальства, вернулся в чистой одежде на свой производственный участок, когда мой отец и остальные доблестные работнички ещё щёлкали по столу доминошками и дружно курили табак, спустился в подвал и... как с лица земли сгинул...Рабочая смена - всё, закончилась, все уже засуетились идти мыться, а Алексей не поднимается наверх. А вход в подвал был только один. Его покричали, спустились вниз, а там - ни души! Подъехал водитель КАМАЗа. Ему объяснили, что пропал куда-то его друг ситный. Только вот спустился за краской в подвал - и сгинул куда-то...С тех пор этого мужчину никто не видел. Милиции рассказали, как дело было, но про краску и про КАМАЗ умолчали. Не было желания подставлять ни водителя, ни самих себя. Сказали просто, что перед уходом в душевую Алексей спустился в подвал якобы поискать свой пропавший бумажник и куда-то исчез...Автор - Владимир Арефьев.

Ключевые слова: Химзавод бригада казённое имущество подвал исчезновение странность

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