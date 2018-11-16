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Истории из жизни

Сгинувший мужик

Эту историю мне рассказал мой батька. Она случилась на химзаводе нашего города примерно в 1982-1983 г. с мужиком из его бригады. Я сам слабо представляю, что такое промзона изнутри, так как всю жизнь тружусь в торговой сфере, но говорю со слов отца...

В его бригаде работало около десяти человек. Коллектив дружный - простые советские мужики. Могли и кувалдами энергично помахать, а могли грешным делом и стакан водочки на работе опрокинуть. Ну, и подворовывали иногда социалистические ценности на свой страх и риск. И был у них в бригаде мужичок лет сорока, Алексей. Сам он жил за чертой города в прилегающем к нему посёлке в дачном доме. Ну, и положил он глаз на выданную их ударной коммунистической бригаде краску, которую привезли в большой двухсотлитровой бочке на погрузчике. Отец говорит, что цвет был у неё очень привлекательный. Забор или стены дома такой размалевать - милое дело.

Ну, Алексей отлил себе в пластмассовую пятилитровую канистру этого народного достояния и спрятал в одной из заброшенных вентиляционных шахт в подвале. А в пятницу вечером он решил её вывезти с территории завода с помощью знакомого водителя КАМАЗа. То есть, у шофёра был какой-то рейс в город, и Алексей договорился с ним, что тот поможет вывезти похищенное им казённое имущество. Он заранее помылся в душевой втихую от начальства, вернулся в чистой одежде на свой производственный участок, когда мой отец и остальные доблестные работнички ещё щёлкали по столу доминошками и дружно курили табак, спустился в подвал и... как с лица земли сгинул...

Рабочая смена - всё, закончилась, все уже засуетились идти мыться, а Алексей не поднимается наверх. А вход в подвал был только один. Его покричали, спустились вниз, а там - ни души! Подъехал водитель КАМАЗа. Ему объяснили, что пропал куда-то его друг ситный. Только вот спустился за краской в подвал - и сгинул куда-то...

С тех пор этого мужчину никто не видел. Милиции рассказали, как дело было, но про краску и про КАМАЗ умолчали. Не было желания подставлять ни водителя, ни самих себя. Сказали просто, что перед уходом в душевую Алексей спустился в подвал якобы поискать свой пропавший бумажник и куда-то исчез...

Автор - Владимир Арефьев.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:01
Сегодня, 09:01 by Сделано_в_СССРПросмотров: 342Комментарии: 7
+10

Ключевые слова: Химзавод бригада казённое имущество подвал исчезновение странность

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Комментарии

#1 написал: supik
Сегодня, 09:44
+1
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Комментариев: 328
ну если бы в петлю времени попал, то уже бы вернулся!!

а так даже мыслей нет..
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#2 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 09:52
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Комментариев: 38
Бррррр! Как жутко

+
Зарегистрирован: 1.02.2019
#3 написал: Sniff
Сегодня, 10:30
+2
Онлайн
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Публикаций: 31
Комментариев: 458
Страшно,что такие случаи бывают.
У нашей дальней родственницы так муж исчез. Они тогда были уже довольно старые оба, пошли прогуляться, а заодно и хлеба купить. Ну, бабуля в магазин зашла, а дед покурить на ступеньках остался
Вышла через пять минут-- нет его. В милицию обращались, больницы проверили, морг. Ни живого, ни мертвого так и не нашли.
За историю +++++
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#4 написал: Евгеша
Сегодня, 11:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 65
У нас так в лес уходят. Не находят никогда. И все в одном месте. Если бы медведь-все равно следы бы нашли, их месяцами до морозов кучи народу ищут. Я думаю, что там есть болотина. Других вариантов нет. А тут в подвале..
Зарегистрирован: 11.08.2017
#5 написал: Мать_Драконов
Сегодня, 11:21
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 38
Цитата: Sniff
В милицию обращались, больницы проверили, морг. Ни живого, ни мертвого так и не нашли.

Это просто кошмар! Я бы не пережила такое...
Зарегистрирован: 1.02.2019
#6 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:29
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Комментариев: 1 892
Страшно представить такое. Как говорят, сквозь землю провалился или испарился, в прямом смысле. Интересно, а краска так и осталась на месте припрятанная или в месте с ней исчез? Плюс, пугающая стори,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#7 написал: Летяга
Сегодня, 11:30
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 733
Комментариев: 8 344
Эх, расспросить бы мужиков с той бригады про подвал поподробнее, да невыполнимо это.
Хотя, думаю, менты искали добросовестно. Пропадают люди
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
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