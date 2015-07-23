Опыт "сонного паралича" и немного аналитики

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:40

Причина: Стилистика автора сохранена.

Пирожок с картошкой Просмотров: 297 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 04:40 by

Поделюсь и я своими ощущениями от так называемого "сонного паралича" (далее для удобства - СП), несколько раз такое со мной бывало.В первые разы я "хватал" СП, когда спал вечером. "Снится всякая фигня? А зачем спал "на заходящее солнце"? - вот такие мысли я слышал. Всё происходило ровно так, как это чаще всего и описывают: пошевелиться и глаз открыть нельзя, но ты не спишь и всё понимаешь. Только ещё какой-то странный звук слышишь, неприятный, как будто поблизости режут металл. Но всё заканчивается, и ты открываешь глаза, и почему-то начинаешь оглядываться по сторонам. Похоже на то самое "чувство присутствия", про которое часто говорят в историях на сайте. Ну вот как будто рядом с тобой побывал кто-то совсем не такой как ты, из-за чего ты внутренне "ахаешь", и что заставляет оглядываться. Но да ладно, встал да забыл.А вот в последние разы СП были у меня с некоторыми "сюжетами". Самый неприятный: засыпаешь и чувствуешь, что ты обездвижен и попал как бы в зону, где распоряжается чья-то другая воля. А ты - как колбаска на доске, отсюда и ужас. И вот вижу резкий, как кошмар, реалистичный сон: в полутьме быстро открывается дверь в мою комнату, быстро входит какая-то девушка в красном (почему-то) платье. По контурам лица я успеваю разглядеть, что это обычная симпатичная девушка. Она садится рядом со мной, кладет ладони мне на грудь, а на ладони свою голову. Фига себе ласки! Лица из-за волос не видно. Я спрашиваю: "Ты чего делаешь?" - и внимательно смотрю. Она не сразу приподнимает глаза и глядит на меня. Глаза-то по форме человеческие, а вот выражение их - там стоит спокойная холодная ненависть, причем не такая, эмоциональная, какая бывает от долгих или коротких человеческих обид, нет! Это именно концентрированная, химически цельная, образцово-стопроцентная (не знаю, как ещё объяснить), уверенная ненависть. Люди ненависть всё-таки выбирают, а это "существо" - оно такое по своей природе, по-другому и не умеет, оно меня ненавидит как будто тыщи лет, а я и не знал даже.Я попал в реальность, которая моё "я" не предусматривает. Таких, как я, тут только в порошок стереть могут. Я машу в сторону девушки рукой - и просыпаюсь. И снова то же чувство присутствия. От этого СП осталось ощущение "возвратившегося", как будто заглянул в ад на две секунды через приоткрытую дверь и вернулся - "фуух!" В следующий раз в СП опять была девушка, но она прямо на глазах стала превращаться в ужасную старуху (примеры со "старухой" я тоже встречал на сайте), только глаза опять были прикрыты волосами, я их не видел, но все понял и разглядывать уже не стал. В последний раз во время СП я ночевал на смене на работе. Полусон, шевельнуться не могу, но кое-как смог разлепить глаза и вижу, что меня кто-то держит за руку и за ногу в воздухе посреди нашей "дежурки". Я засопротивлялся, и меня в миг "возвратили", и я уже там, где и лежал. Были также и СП, из которых удавалось как бы "свалить", лишь почувствовав, что что-то тут "не то" начинается. Прямых видений, слава Богу, не видел.Объясняю себе всё это я пока что таким образом: СП - это действительно физическое явление, как об этом говорит научная медицина. То есть мышцы там застыли, мозг чего-то это самое, это всё так, но! Эта одна сторона, а другая - человек каким-то неведомым нам образом не попадает, а как бы мимоходом заглядывает туда, где начинается мир иной. Но мельком, как бы "экскурсионно", как в музей или на "квест" с бабайками. А те самые, не совсем светлые, а попросту тёмные силы - они там, конечно, уже знают, что нам показать. От огромной ненависти к нам и недостаточного понимания нашей природы (от ненависти же), нам показывают часто один и тот же "маскарад" - то "девушки", то старухи, то вот мы тебя по комнате несём ("круто, да?" - ага, очень...), "кошки", силуэты, стуканье дверями и многое другое. Это как заезжая тётя, которая детей не любит, и вообще не понимает, что ребенку интересно, но пытается что-то там мельтешить, сюсюкать, строить несмешные рожицы, какие-то неуместные (а думает, что уместные) типа игры придумывать - и это даже ребенка коробит, не говоря об окружающих. Только тут не тётя, а тьма. Но она, при том, что жестока и ужасна - очень глупа.Этот "маскарад" странен, но он факт. Люди материалистического склада в минуты мечтательности иногда готовы допустить, что если тьма и существует, то она должна явиться нам как в хорошем кино - сильно, масштабно, апокалиптично. (Да куда там! С её стороны это было бы слишком уважительно по отношению к нам. Это перед "светом" (Богом, кому как) ей хочется такой "крутой" выглядеть, а нас она держит за что-то малозначущее. Но для "света" мы имеем большое значение, поэтому мы и ненавидимы). Они закономерно недоумевают, например: "Ну какой там силуэт мог привидеться, какая там "женщина в плаще", что за чушь, небывальщина, сочинительство?.." Так вот именно! Дело в том, что всё именно так и происходит. Именно женщина и именно в плаще! "Ну какие там шаги ночью?" Да, именно шаги! "Это как-то бессмысленно..." Да, но бессмысленность - верный признак тьмы. Она не хочет нам показать себя в настоящем виде, это сразу нас оттолкнёт, как меня те самые ужасные глаза. А дешёвый спектакль должен нас поразить, чтобы мы боялись, трепетали и ахали - "ого, чё может!" В общем, кажется, этим СП нужно поменьше значения придавать. Стараться, по крайней мере.

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