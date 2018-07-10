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Истории из жизни

Нет, нет, не хочу...

На днях вернулся из очередной лесной вылазки. Основная цель была - рыбалка. Провёл четыре райских дня и три ночи среди неповторимой уральской природы, да ещё в золотую пору настоящего бабьего лета. Правда, крупная щука и судак не клевали, видимо, из-за постоянных перепадов атмосферного давления. Но ничего, на окунях отвёл душу.

Остановился я на базе отдыха, построенной ещё в незапамятные советские времена. База (бывший профилакторий крупной организации) расположена посреди соснового леса, на берегу живописного водоёма. Имеется собственный удобный пирс, территория закрытая. Жилой корпус кирпичный, четырёхэтажный, и подвальное помещение имеется. При социализме не экономили на обеспечении полноценного отдыха трудящихся. Вот только за все постсоветские годы у новых собственников не нашлось желания и средств обновить внутреннее убранство капитального строения. Заходишь внутрь – и словно на машине времени попадаешь в прошлое, лет на сорок назад. В фойе на каждом этаже длинные винтажные диваны и журнальные столы, уже порядком обшарпанные. В номерах - кровати с панцирными сетками под совдеповскими покрывалами. Лакированная мебель и холодильники 70-х годов. Вобщем для таких, как я, турыстов – в самый раз.

Ольгу Алексеевну (имя изменено) – директора базы - знаю уже больше десяти лет. Поэтому, хоть, в связи со всероссийским карантином, заведение отдыхающих не принимает, для меня было сделано исключение.

Поселился на первом этаже в двухкомнатном номере со всеми удобствами, как то: «стоячий» душ и умывальник с холодной водой (собственную котельную не кочегарили в целях экономии); холодильник типа «ЗиЛ», грохочущий, словно танк, но вполне ещё рабочий; и окно во всю стену с видом на сосны и водоём.

Первую ночь на базе, кроме меня и Ольги Алексеевны, провели двое её родственников, которые поутру уехали. Вторую ночь во всём четырёхэтажном корпусе мы вдвоём остались. Спросил ещё её – а если б и я уехал, не страшно бы ей было одной ночевать в пустом огромном здании? На что женщина ответила, что за пятнадцать лет одна никогда здесь не оставалась на ночь: или кто-то из родственников с друзьями за компанию, или местного сторожа из ближайшего посёлка нанимала.

В общем, заночевали: я на первом этаже, она – в своём постоянном «офисе» на втором. Ольга Алексеевна человек уже пожилой, так что плохого не подумайте.

Я вставал рано. С пяти утра уже махал спиннингом на пирсе, то и дело уворачиваясь от мчащихся на таран летучих мышей. Из-за темноты не видно даже, как блесна в воду падает, но зато это раннее время – самое клёвое. Через час после рассвета рыбий жор сходил на нет.

Днём Ольга Алексеевна сообщила, что скоро уезжает по делам. Сегодня уже не вернётся. И я остаюсь на базе в качестве охранника. Поэтому с меня денег за проживание не возьмёт. Такое предложение меня вполне устроило. Погода стояла отличная и возвращаться из лесной благодати в пыльный коронавирусный город совсем не хотелось.

Получил от директрисы инструкции: как-что, где ключи от ворот и самого корпуса. Заверил, что всё будет отлично – посторонних не впущу, здание на ночь на ключ запру, электричество зря жечь не буду. На том и распрощались…

Рыбачил до позднего вечера, пока совсем не стемнело. Нагруженный снастями и богатым уловом, уставший, но довольный вернулся в свой номер. Заложил пойманных окуней в морозилку громыхающего холодильника, наскоро поужинал и лёг спать. Завтра же опять вставать в пять!
Но перед тем чуть нарушил своё обещание, данное Ольге Алексеевне, об экономии электричества. Включил свет в коридоре перед своим номером, чтобы утром в темноте не тыкаться в углы, словно слепой котёнок. И заодно оставил включённой лампочку в санузле. Это уже оттого, что было немного некомфортно засыпать в кромешной тьме пустого старого здания посреди леса.
Но зато отключил холодильник-громозеку, под который заснуть было совершенно невозможно. И вскорости отрубился…

Проснулся ближе к полуночи. В полной темноте. Свет в санузле не горит. Лампочка перегорела? Встал проверить. Щёлкнул выключателем – зажглась. Что за чудеса? Я же чётко помню, как перед сном оставил её включённой. И тут обратил внимание, что дверь в номер полуоткрыта. А её я тоже плотно прикрывал! Правда, на замок не запирался. В коридоре света тоже нет. Вышел за порог, прошёл по стеночке, нащупал выключатель. Включаю – тусклая лампочка загорается.
Всё это показалось странным, но спросонья не стал заморачиваться в раздумьях. Дверь в номер снова закрыл, свет в санузле оставил включённым и завалился в скрипящую растянутыми пружинами кровать.

Примерно, через час по непонятной причине проснулся снова. Опять лежу в непроглядной темнотище. Свет в санузле не горит. Что за наваждение? Встаю, щёлкаю выключателем – зажигается!
А дверь в номер опять полуоткрыта!..

Стало чуток не по себе. Я в здании один. Все входы заперты мной же изнутри на замок. А тут такой полтергейст происходит.
Обулся, натянул брюки и свитер, взял свой походный ножик (на всякий случай), вышел в коридор. Там тоже хоть глаз выколи – лампа снова кем-то выключена. Включаю на ощупь. Иду обследовать первый этаж. Заглядываю во все незапертые помещения. Вдруг какой-нибудь шутник пробрался непонятным образом и шутки мне здесь шутит.
Но никого нет.

Поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Свет больше нигде не зажигаю, передвигаюсь осторожно. Внимательно прислушиваюсь к ночным звукам, чтобы не спугнуть негодника. Но и на втором никого не обнаруживаю. Собираюсь уже двигаться дальше, как вдруг сверху, с третьего или четвёртого этажа, доносится еле слышное бормотанье. А следом женский голос начинает неумело напевать какой-то знакомый мотив. Стою, не шевелясь, и прислушиваюсь. А сверху, уже громче, кто-то затягивает слова старинного романса: «Нет, нет, не хочу, ничего я не хочу…» Потом опять тише, и слов не разобрать.
Мелькнула мысль – может, Ольга Алексеевна зачем-то вернулась? Но зачем? Да ещё посреди ночи… Чтобы романсы попеть?

В темноте беззвучно поднимаюсь на третий этаж. Но едва вступил в фойе, как нескладное пение вмиг прекратилось. Прошёл туда-обратно оба этажных крыла. Никого. Тишина. Темнота.
На четвёртый уже не стал взбираться. Вернулся к себе в номер. Время было около двух ночи. Через три часа подъём, а я совершенно не отдохнул.

Но перед тем, как лечь досыпать, поставил на холодильник смартфон и включил видеозапись в камере, направив объектив на прикрытую входную дверь и санузел с зажжённым светом. Карта памяти объёмная, часа на три непрерывной записи вполне хватит. Так что любого нарушителя моего спокойствия зафиксирует. А мы утром посмотрим…

Проснулся я уже около пяти. Видеозапись на смартфоне идёт. Свет в санузле и коридоре опять отключен, входная дверь полуоткрыта.
Начал просмотр записанного и… Не скажу, что волосы застыли в жилах, но лёгкий холодок пробежал по пяткам…

В два тридцать с минутами (судя по времени в видеоролике) дверь в номер медленно приоткрывается. Одновременно слышны шарканье, постукивание, словно кто-то медленно идёт. Через несколько секунд наступает мрак – единственный источник света в санузле гаснет. Спустя ещё несколько секунд вновь ненадолго включается и снова гаснет. Уже окончательно… Но никакого движения или фигуры (даже туманной) не видно.
Этот ролик я сохранил, естественно. Позже, дома на компьютере, с максимальным увеличением картинки и звука просматривал несколько раз, но ничего нового, что привело бы к разгадке самооткрывающейся двери и самовыключающегося света, не обнаружил.

Днём созвонился с директрисой. Она всё ещё была в отлучке. Ничего не стал ей рассказывать про свои ночные приключения. Во-первых, Ольга Алексеевна точно бы решила, что мне с перепугу всё почудилось, либо, что не лучше, спьяну (хоть я и не пьющий). А во-вторых, не одобрила бы включённый мной на всю ночь свет в номере и в коридоре.

Но всё же я получил дополнительную информацию тем же днём по этому загадочному случаю. От одного местного рыбака, который живёт в ближайшем посёлке с самого детства. Разговорились с ним на соседнем озерце, куда я направился в поисках щуки (окуни уже достали!).

Ему я тоже не стал все карты выкладывать. Просто ненавязчиво к теме подвёл и разговорил.

Оказывается, в начале семидесятых, когда профилакторий переживал свой расцвет, служила здесь одна женщина бальзаковского возраста. Все звали её Ларой. У женщины был недуг – неярко выраженный синдром Дауна. Жила она в небольшой комнатушке в здании профилактория. Предприятие так позаботилось - выделило жилплощадь прямо на рабочем месте. Лара, хоть и недужная немного на голову, но телом здоровее какого мужика. Посему числилась при профилактории кем-то вроде помощника завхоза. От начальства нареканий не имела. Все поручения выполняла с усердием и прямо-таки немецкой дотошностью. Если замечала незавёрнутый до конца кран или невыключенную ясным днём лампочку, обязательно исправляла безобразие. И долго ворчала потом после того на безалаберных сотрудников или отдыхающих, не экономящих воду и свет.

Родственников у Лары не было. Женщина была совершенно одинокая. Видимо, по причине своего недуга и подруг особых не завела. Мужчин тоже сторонилась. К сорока годам, похоже, всё ещё в девах ходила.

А как-то по осени, аккурат в бабье лето, кто-то из сотрудников вдруг вспомнил про её юбилей. Сорок лет. И тут же решили этот повод отметить. Благо в профилактории полным ходом шёл капитальный ремонт – ни начальства по вечерам, ни отдыхающих. Гуляй – не хочу.
Небольшой компанией сообразили быстренько праздничный стол. Отнекивающуюся краснеющую Лару усадили во главе и давай поздравлять. Вина, а тем более водки, женщина в жизни не пробовала. А тут ей то один нальёт, то другая плеснёт. Сами, конечно, тоже не отставали. Уже и к песням потянуло. Кто-то из празднующих завёлся:

- Спой, Ларочка, спой! Ты вот всё мурлычешь под нос себе какие-то романсы, а это не дело! Песня – она простор любит! Выпусти душу наружу, спой так, чтобы все слышали…

Тут и остальные идею подхватили, давай хором скандировать:

- Лара, спой! Лара, спой!..

Здесь надо пояснить. Лара действительно очень любила один романс из репертуара Галины Каревой, чья пластинка всегда стояла на радиоле в её каморке. Слуха у женщины не было, голоса тоже, но иногда по вечерам она с таким чувством подпевала любимой певице, что проходившие мимо её двери сотрудницы прыскали со смеху.

В общем, неугомонные гости заставили стеснявшуюся поначалу именинницу запеть. Скорее всего, не для души, а ради забавы. Но развлечение закончилось плачевно. В середине песни Ларины губы вдруг посинели, лицо налилось кровью, и спустя мгновенье женщина без чувств упала на пол. Похоже, у неё были проблемы с сердцем, о которых никто не знал. А тут ещё выпитый с непривычки алкоголь и сильное волнение.
Кое-как полупьяные сослуживцы привели Лару в чувство. Отвели в её комнатёнку и уложили на кровать. Помалу она вроде начала приходить в себя. И её оставили в покое. Отдыхать. Сами отправились дальше праздновать. А там уже и вовсе позабыли по какому поводу застолье…

Вспомнили про Лару лишь к обеду следующего дня. Но было поздно. Женщина умерла.

Ни в коем разе не утверждаю, что это дух умершей Лары бродил ночью по зданию и выключал свет у меня в номере. Хотя после рассказа рыбака такая мысль и закрадывалась в голову…

29.09.2020

Сегодня, 07:55 by V.V.PukinПросмотров: 589Комментарии: 10
+11

Ключевые слова: ночь необъяснимое зловещее здание привидение синдром Дауна недопетый романс сорок лет день рождения одинокая женщина лес Лара профилакторий авторская история

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Комментарии

#1 написал: Light_a_dark
Сегодня, 08:00
+9
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Публикаций: 43
Комментариев: 1 484
Ольга Алексеевна человек уже пожилой, так что плохого не подумайте.
Ну, Галкин тоже не с ровесницей живет)
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#2 написал: V.V.Pukin
Сегодня, 09:25
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (252|-2)
Публикаций: 151
Комментариев: 49
Кого интересует ролик, вот ссылка: https://youtu.be/TagA6gx-dCQ
Зарегистрирован: 5.04.2012
     
#3 написал: Крокозябла
Сегодня, 10:04
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (608|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 843
Заложил пойманных окуней в морозилку громыхающего холодильника
а потом такой, да нафиг и
отключил холодильник-громозеку, под который заснуть было совершенно невозможно
А КАК ЖЕ ОКУНИ?????
Не скажу, что волосы застыли в жилах
466 - это что за трэшак?
А ролик глянула, занимательно
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#4 написал: Light_a_dark
Сегодня, 10:10
+3
Группа: Посетители
Репутация: (271|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 484
Видео, конечно, жутковатенькое, на автор от скромности не умрет)
Под видео замаскированная реклама себя любимого -
"Неизвестный гений")))
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 10:19
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2506|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 416
Видео посмотрела, шаги слышны. Очень жаль Лару +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#6 написал: Летяга
Сегодня, 10:25
+4
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10394|-4)
Публикаций: 891
Комментариев: 9 248
Цитата: Light_a_dark
"Неизвестный гений")))

Это название сайта)) Автор ему название не выбирал))
Историю плюсанула, но про окуней и холодильник мне тоже не вполне понятно.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                               
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 11:00
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2506|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 416
Цитата: Летяга
про окуней и холодильник мне тоже не вполне понятно.

Подморозились рыбки, но не колом замерзли, это видимо чтобы охлажденую рыбку есть потом, а не замороженую насмерть. Вкус другой и текстура, я бы тоже так поступила.
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:22
+1
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Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 121
Комментариев: 6 262
Какая жаль. Романтишное что-то мне представлялось. Что даже лесные нимфы не устояли перед обаянием автора
Зарегистрирован: 23.12.2013
              
#9 написал: Light_a_dark
Сегодня, 13:38
+3
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Репутация: (271|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 1 484
Цитата: Летяга
Это название сайта)) Автор ему название не выбирал))

Я это поняла) Я просто всегда размышляю над тем, чем руководствуются люди, совершая те или иные поступки. В своей жизни я бы на сайт с таким названием даже не заглянула))) А ВВП там печатается))))
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#10 написал: Arhip
Сегодня, 17:06
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1494|0)
Публикаций: 68
Комментариев: 1 418
За то что хоть у кого-то сохранилось документальное доказательство +
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
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