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Истории из жизни

Лицо в воде

Как-то поинтересовалась у подруги, почему она не любит купаться и вообще избегает любых вылазок к водоемам. И вот, что она рассказала: мне лет 7 было, когда родители решили очередные выходные провести на природе. Вообще семейный отдых вдали от города был для нас привычным делом. Зимой в лес на лыжах, лето же баловало разнообразием - пикник в поле, катание на лошадях, рыбалка. Отец, хоть и рыбак, но стандартные пьянки с друзьями его не привлекают. Я, хоть и девчонка, а знаю все хитрости походного дела: розжиг костра, установка палатки, ориентирование в лесу. Да и мама у нас профи в этом деле, не зря ЛесТех заканчивала, каждый кустик в лесу по названиям определяет.

В этот раз решили поехать с палаткой на озеро. Разгар лета, на ближайших водоемах полно народу, весь берег занят. Поэтому отец отвез нас на небольшое лесное озерцо, благо внедорожник позволял преодолеть такой пусть. Мы с мамой очень обрадовались, что озеро в такой глуши, в кои-то веки не придется расчищать место для отдыха от мусора, после предыдущих отдыхающих. Установили палатку, развели костер, перекусили. Планировали остаться с ночевкой, и отец пошел закидывать удочки, чтобы ближе к ночи порадовать нас ухой. А я, тем временем, побежала разглядывать озерную живность. Было часа 4 - жара потихоньку спадала. Над озером летали стрекозы, в лесу щебетали птицы, а я, наклонившись, пыталась разглядеть рыбу среди водорослей, улиток и водомерок. Вода была достаточно чистой и теплой, и я зашла по колено в воду, пытаясь поймать маленького тритона. Наклонившись в очередной раз, я увидела человеческую голову в воде, точнее, внимание привлекло лицо, это было лицо живого человека с открытыми глазами и мимикой. Никаких намеков на тело не обнаружено. Я с визгом выскочила из воды и побежала к родителям. Отец тут же пошел на то место. Облазил и прощупал палкой все, после чего убедил меня, что мне просто показалось.

Чтобы отвлечься, мама увела меня разглядывать лесные цветы. Когда вернулись к палатке, отец уже сварганил уху из карасиков. За едой и разговорами время прошло быстро, было примерно часов 8 вечера, когда мама взяла бутылку и пошла за водой к озеру. Мы с папой в это время увлеченно разглядывали компас. Минут через 15 прибежала взволнованная и перепуганная мама, отвела отца в сторону, что-то ему сказала, он было сделал пару шагов в сторону озера, но мама остановила его, и мы поспешно собрались и уехали.
В машине и дома я расспрашивала родителей, что случилось, но они либо отмалчивались, либо переводили тему. В конце концов, чтобы отвязаться, отец сказал, что его срочно вызвали на работу, но это было неправда т.к. по прибытии домой он никуда так и не поехал.
Только через несколько лет мама рассказала, что она тоже видела это лицо в озере. Они сообщали в полицию о возможном утопленнике, на место даже выезжали водолазы, но ничего так и не нашли. Маме тоже показалось, что лицо не было похоже на лицо трупа, оно внимательно разглядывало ее из воды, двигая глазами.
С тех пор к воде меня не тянет вообще, да и вылазки на природу стали делать реже и выбирать места более людные.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:52
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 09:52 by Юлия РысьПросмотров: 444Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Озеро лицо ужас страх лес поход авторская история

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Комментарии

#1 написал: Black Bagira
Сегодня, 11:13
0
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Комментариев: 1 383
Интересно бы побывать на этом озере,где оно...Плюс.
Зарегистрирован: 4.10.2013
   
#2 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 11:57
+1
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Комментариев: 280
Цитата: Black Bagira
Интересно бы побывать на этом озере,где оно...Плюс.

Озеро предположительно в лесах Пермского края т.к подруга детство провела в тех краях.
Зарегистрирован: 28.10.2018
 
#3 написал: Polina))))
Сегодня, 11:58
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Комментариев: 16
А где это озеро находится?
Зарегистрирован: 23.07.2019
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 12:17
+1
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Репутация: (1167|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 3 249
Водяной? А хоть как выглядело это лицо? Мужчина, женщина?
Интересно.
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#5 написал: Юлия Рысь
Сегодня, 13:38
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Онлайн
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Публикаций: 57
Комментариев: 280
Цитата: Pmariam
Мужчина, женщина?

мужчина
Зарегистрирован: 28.10.2018
 
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