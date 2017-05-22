Личное

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:06

shiny_pumpkin_of_little_stars Просмотров: 342 Комментарии: 2 +9 Сегодня, 05:05 by

Первая история относится к моему глубокому детству, мне было года 3-4, не больше. Здесь эта история уже появлялась, когда я выкладывала ее под другим ником. К сожалению, не вспомню, как она называлась.Со слов моей мамы, все произошло в канун нового года в квартире моего отца. У моей матери есть тетя Аня, земля ей пухом. У тети Ани был сын Сергей, который подрабатывал то ли частным извозом, то ли он на какой-то базе курьером был, не помню совсем. Но дело в том, что он погиб прямо в новогоднюю ночь, недалеко от Капотни, когда возвращался домой к матери и отчиму. Деталей не знаю, мама не говорит, но в его машину врезался грузовик.В тот вечер меня уложили спать в девять или в восемь часов вечера, все взрослые ушли на приготовление еды к новому году. Мама рассказывала о том, что я резко начала сначала истошно кричать, а когда она вбежала в комнату, то увидела, что папина игуана (ему ее подарили давно, она была очень дружелюбной штучкой) сидела у меня на постели, вцепившись в мои колени. Мама осторожно убрала ее на ковер и принялась успокаивать меня. Она говорила, что уже хотела пропесочить отцу из-за игуаны, якобы я ее испугалась, но я сказала, чтобы Аленку не трогали, что это не она. Начала плакать и говорить о том, что вот большая дорога была, фонарей очень много, а потом большая машинка обидела маленькую, и теперь все, прощения просить теперь не надо. Мама говорила, что истерика у меня была знатная. А часа в два ночи позвонила тетя Аня и сказала, что Сергей разбился. Родители начали собираться, а меня оставили на бабу Юлю, которая включила телевизор погромче, и я уснула.Как я сейчас понимаю, это был первый мой осмысленный сон (не путать с термином «осмысленные сны» из сонников), который я смогла рассказать.Также хочу попросить читателей, кто читал до этого эту историю, не судить строго. Так как со временем мы вспоминаем все больше, некоторые детали на тот момент я не помнила. Мы часто с мамой перетираем эту ситуацию, ищем рациональное объяснение, но, к сожалению, мы его не находим, а наши взгляды на причины происходящего расходятся. Всплывают только детали. В той истории не было игуаны, но я прекрасно помню Аленку, а на момент написания той истории я не помнила, что она сидела на мне.Вторая история относится к моей школьной подруге Саре. Здесь она появлялась в форме комментария к одному из постов.Нас было три подружки: Анька, Сарка и я.Помню, в пятницу вечером собрались кассету посмотреть какую-то у меня. Сара приперла попкорн, а я жарила курицу. Анька притащила газировку. Сидели, ели. Вечер теплый, летний. Мама на даче. Бабушки уже не было на тот момент.Тут Сарик встает и говорит, мол, а я вон че, фокусы умею делать. Ну мы уши развесили, слушаем. А она говорит: "Давайте свечку." А у меня только рядом с лампадкой свечи церковные. Зажигаю от лампадки свечку, ставлю напротив икон и отхожу. Сарка стоит где-то в проеме, не подходит. И тут она говорит, чтобы мы внимательно смотрели на свечку, потом отмахивается от нее рукой, разворачивается и уходит. И тут свечка гаснет. Мы орем дурным хором, Сарка смеется. Говорит, у нее часто так. То газ потухнет, то свечки. Один раз даже отцу так штанину погасила, когда он керосинку об колено разбил.Мы потом еще кучу раз пробовали, даже приплели в наши эксперименты классного руководителя. Она была в шоке – это мягко сказано. Сказала, чтобы мы в это не лезли. Очень взъерошенная ушла.Потом Сарку перевели в другую школу, мы еще общались, а потом она вообще уехала в Израиль, у папы ее там родители. Может быть, там кого-то удивляет.Третья история из больницы, тоже была тут в форме комментария.Помню, в 2014 году я лежала в 23 клинической больнице, в пульмонологическом отделении. Привезли меня на "скорой" с астмой. Мне 24 года было на тот момент, все пациентки в палате были гораздо старше.Через где-то полторы недели сидим, болтаем маленькой группкой в палате, человек 5, наверное. Вечер уже. И тут я понимаю, что начинаю перед глазами видеть какую-то полоску. Ровную такую. Пульс еще у меня замедлился очень. Мне кололи эуфиллин (капельницу ставили каждый вечер), плюс антибиотики, так как было обострение из-за стрептококковой инфекции, плюс я сердечник. В 6 лет прооперировали по поводу порока сердца, поэтому для меня уровень пульса и кислорода был важной составляющей (эуфиллин на сердце плохо сказывается). И вот чую, что буквально в разы упал пульс. Ноги ватные стали, но при этом не плохо, не тошнит. Просто какой-то выпад из реальности. Звуки как в вакууме. Я поднимаю руку и говорю женщинам: "Слышите?" Все затихли.Через минуту по коридору пулей пронесся врач в сторону реанимационного блока, видно было через окошко в палате. Тут уж все притихли. Женщина одна потрогала мне руку, говорит: "Да у тебя как будто 30 ударов в минуту". Говорю, что как будто все. Ровно. Просто вот эти слова "все, ровно".Дальше мы уже вышли в коридор, слева от нас были палаты реанимации или что-то такое, где содержат тяжелых с ХОБЛ, у которых уже просто поддержание жизни идет на ИВЛ. Слышим как молоденький врач кричит что-то медсестре. Ну, естественно, через час повезли по коридору каталку. У меня же упало давление, медсестра удивилась, когда мерила пульс - 50. Перепроверили – 40. Что-то барахлит. Либо я, либо пульсометр. Перепроверили вручную - 40. Притащили полкружки кофе и все. Полосу перед глазами перестала видеть где-то через полчаса после конца этой движухи, а состояние нормализовалось часа через 3.Жалко человека, конечно, но вот интересно: если я чуяла и видела такое, как же человек боролся и не хотел уходить?Следующая история относится к моей собаке. Точнее сказать, к моим двум собакам, одна из которых была со мной всю жизнь и умерла в 2012 году от рака. С этим будут связаны даже несколько историй. Это будет такой подкаст, если его можно будет так назвать.Первая история очень короткая. Когда моя собака умерла, ей было 17 лет. Она была маленькой белой дворняжкой. Всегда на позитиве. Безумно меня любила, а я любила ее. Она родилась в тот день, когда меня в 6 лет выписали из больницы после операции на сердце. Всю жизнь она была со мной.Когда она умерла, мне было уже 22 года, и я очень сильно переживала ее смерть. Плюс ко всему были и другие проблемы, которые только усугубили ситуацию. В один вечер я очень сильно, в сердцах, попросила мою Топку забрать меня с собой. Не оставлять тут одну, хотя на тот момент уже были собаки, которых мы подобрали. Я так плакала, так просила ее, так было больно и одиноко. И чувство того, что не все для нее сделала. Короче, полный набор. Рыдала я дней пять. А в очередную истерику мне прилетело в лоб открывшейся дверью, да так, что я улетела в противоположный конец коридора. Причем я была уверена, что дверь открылась достаточно аккуратно, мой молодой человек, который открыл дверь, обомлел и побежал меня поднимать. Вызвали "скорую", где диагностировали сотрясение мозга. С тех пор не прошу забрать с собой. Всему свое время.Вторая история будет чуть подлиннее, и связана она со сном. Моя Берта не была стерилизована. Топки не было уже года четыре, а Берте было пять лет от роду. У нее шла кровь, как обычно, вся постель была устелена пеленками. Мы легли спать как обычно. На следующий день утром мы должны были ехать на дачу вместе с мамой.В ту ночь мне снился сон, что я нахожусь в своей комнате: она светлая, мой диван без покрывала. В кресле сидит уже умершая бабушка, рядом стоит мама. Там были Малышка и Рыжик – мои старые собаки, которых уже давно нет. И тут в комнату вбегает Топка. Она кружится вокруг меня, белая, теплая, счастливая, без опухоли. Потом она прыгает на диван и внимательно на меня смотрит. И тут я начинаю замечать, что она становится как будто меньше, уменьшается. Все меньше и меньше. Диван начинает проседать под ней, а потом я как будто моргаю и на месте Топки я вижу зажмуренную голову Берты.Тут же просыпаюсь, звоню своему молодому человеку (нынешнему мужу), рассказываю сон. Он очень быстро привык к моим «заскокам», которые не предвещают ничего хорошего. Жил он тогда совсем в другом городе за три тысячи километров. После разговора поворачиваюсь к Бипе (Берте, у нее много имен) и вижу влажные глаза. Подумала, что не выспалась она и пошла собираться.Когда приехали на дачу, рассказала маме сон. Спустя минуту Берту начало тошнить. Тошнило ее долго, но почти ничего не выходило. На следующее утро ей стало совсем плохо. Она перестала пить. Мы в панике начали собираться обратно. Как назло таксисты не брали нас, а если и соглашались, то, узнав о собаке, тут же отказывались. Сволочи, че. В итоге нас повезла домой соседка. И это совершенно не входило в ее планы на отдых. Когда начали пихать ей деньги, она отказалась и сказала, чтобы мы лучше вылечили собаку. И уехала. Александра, если Вы вдруг это прочтете – земной Вам поклон. Потому что, если бы не Вы, мы бы похоронили Берту рядом с Топкой.В ту же ночь мы отправились в ветеринарную клинику на Талалихина. Там провели осмотр и сказали, что надо срочно лечить – пиометра. Назначили дату операции. Провели капельницы. Берту прооперировали спустя два дня. Общая масса гноя составила почти литр, плотность сопоставима с плотностью метана. Когда Бипка отходила от наркоза, врач подошел и сказал, что промедли мы хоть один час, и собаку уже было бы не спасти. Большая интоксикация.Вот так Топка пыталась спасти жизнь своей молодой подруге. Это был первый раз, когда она мне приснилась. В будущем было много снов с ней. Самый последний был в июне, когда она приснилась мне и маме вся мокрая и голодная. А утром мы узнали о паводках и наводнениях.Последняя на данный момент история случилась со мной и с моим нынешним мужем в 2013 году.С моим мужем мы познакомились через интернет в одной из социальных сетей. Мы оба очень любили исполнителя Дарона Малакяна и на этом сошлись. Я развелась, и мы стали еще теснее общаться. В один день мне снится сон о том, что мы лежим вместе на диване, он меня обнимает, целуемся. Потом я сажусь на него, поднимаю его футболку и пальцами чувствую, что его живот очень холодный. Ледяной. На нем была оранжевая футболка из хлопка, это я ярко запомнила. Я провожу рукой ниже к паху и понимаю, что там совсем холод. Даже обжигает. Я просыпаюсь и думаю, ну воооот. Звоню ему, рассказываю сон, мы смеемся и забываем. А через 4 месяца он попадает на операционный стол с язвой двенадцатиперстной кишки в обострении. А дальше несколько лет лечения.Вот сейчас вспоминаем: ему смешно, а мне что-то не очень.

Ключевые слова: Собака болезнь смерть подруги свеча операция муж авторская история

Другие, подобные истории: